在科技领域及更广泛的领域，每天都有新的 5G 应用被开发出来。从无人驾驶汽车到更智能的城市、农场，甚至是购物体验，最新的无线网络标准正准备改变我们与信息、设备以及彼此互动的方式。此时不深入了解人类如何运用 5G 技术改变世界，更待何时？
5G（第五代移动通信技术）是蜂窝网络的最新标准。与其前身 3G、4G 和 4G LTE 一样，5G 技术使用无线电波进行数据传输。然而，由于在延迟、吞吐量和带宽方面的显著提升，5G 的下载和上传速度比以往网络更快。
自 2019 年推出以来，5G 宽带技术被誉为一项突破性技术，对消费者和企业都具有重大影响。这主要得益于 5G 能够处理复杂终端设备在其网络上产生的大规模数据。
多年来，随着移动技术的发展，用户每天产生的数据量呈指数级增长。目前，其他变革性技术，如人工智能 (AI)、物联网 (IoT) 和机器学习 (ML)，需要比 3G 和 4G 网络提供的速度更快的网络才能正常运行。进入 5G 时代，通过其高速数据传输能力，使这些新技术能够按照设计的方式正常运作。。
以下是 5G 与以前的无线网络之间最大的区别。
与所有无线网络一样，5G 网络被划分为称为蜂窝的地理区域。在每个蜂窝内，无线设备（如智能手机、个人电脑和物联网设备）通过天线与基站之间传输的无线电波连接互联网。支持 5G 的技术本质上与 3G 和 4G 网络相同。但由于延迟更低，5G 网络能够提供更快的下载速度，在某些情况下可高达 10 吉比特每秒 (Gbps)。
随着越来越多的设备专为 5G 速度而打造，对 5G 连接的需求正在增长。如今，许多流行的互联网服务提供商 (ISP)，例如 Verizon、Google 和 AT&T，为家庭和企业提供 5G 网络。根据 Statista，已有超过 2 亿户家庭和企业购买了 5G，预计到 2028 年这一数字至少会翻一番。
让我们来看三个使 5G 独特的技术改进领域。
适用于蜂窝网络的 5G NR（新无线电）标准，是为所有 5G 移动通信网络定义的新无线接入技术 (RAT) 规范。5G 的部署始于 2018 年，当时启动了名为第三代合作伙伴计划 (3FPP) 的全球性计划。该计划制定了一套新的标准，用于指导在 5G 网络上使用的设备和应用的设计。
该计划取得了成功，随后几年 5G 网络迅速发展。根据爱立信最近的一份报告，目前全球有 45% 的网络兼容 5G，预计到本世纪末这一比例将升至 85%。根据爱立信最近的一份报告，目前全球有 45% 的网络兼容 5G，预计到本世纪末这一比例将升至 85%。
在 5G 网络上，网络运营商可以在同一基础设施上提供多个独立的虚拟网络（除了公共网络之外）。与以往的无线网络不同，这一新功能使用户能够以前所未有的更高安全性远程执行更多操作。例如，在 5G 网络上，企业可以为特定的用例或商业模式创建独立的虚拟网络。这通过增加更高的可定制性和安全性，大大提升了员工的使用体验。
除了网络切片之外，构建 5G 私有网络还可以增强个性化和安全功能，相比以往的无线网络有明显提升。寻求为员工提供更多控制权和移动性的全球企业，越来越倾向于采用私有 5G 网络架构，而非过去使用的公共网络。
现在我们对 5G 技术的工作原理有了更清晰的了解，让我们来仔细看看它正在推动的一些令人振奋的应用。
从出租车到无人机及其他领域，5G 技术支撑着大多数下一代自动驾驶能力。在 5G 蜂窝标准出现之前，由于 3G 和 4G 技术的数据传输限制，完全自动驾驶车辆一直是一个不切实际的梦想。如今，5G 的超高速连接使汽车、火车等交通系统比以往更快，改变了系统和设备的连接、通信与协作方式。
5G 联合 AI 和 ML，有望帮助工厂不仅变得更智能，还更自动化、高效和有弹性。如今，许多与设备维修和优化相关的繁琐但必要的任务，借助 5G 连接结合 AI 和 ML 功能，正交由机器完成。这是 5G 预计将带来重大变革的一个领域，影响从燃油效率到设备生命周期设计，以及货物送达我们家中的方式等方方面面。
例如，在繁忙的工厂车间，连接到使用物联网的智能设备的无人机和摄像头，可以比以往更高效地定位和运输物品，并防止盗窃。这不仅对环境和消费者更有利，也让员工能够将时间和精力投入到更符合其技能的工作任务中。
超高速 5G 网络正在催生新型城市生态：借助 5G 网络速度，执法监管、垃圾处理、灾害防治等领域不断创新，这种超连接城市愿景正加速照进现实。目前部分城市已部署 5G 传感器实时追踪交通流量，动态调整信号灯，有效疏导道路拥堵，改善空气质量。
再举一个例子，一些城市使用 5G 电网监控人口稠密地区的电能供需情况，并部署 AI 和 ML 应用程序以“了解”电能需求高峰或低谷时段。这一过程已被证明能显著改善能源节约和减少浪费，有可能降低碳排放，帮助城市实现可持续发展目标。
医院、医生以及整个医疗行业每天都在受益于 5G 网络的高速和可靠性。一个例子是远程手术领域，它使用机器人和通过 5G 网络连接到互联网的高清实时视频流。另一个例子是移动医疗领域，5G 让外勤医疗人员能够快速访问患者数据和病史，从而更快、更智能地做出决策，并有可能挽救生命。
最后，正如我们在疫情期间所见，接触者追踪和疫情爆发的地图绘制对于保障公众安全至关重要。5G 能够快速且安全地传输大量数据，使专家能够做出更明智的决策，这些决策对每个人都具有影响。
5G 与新技术能力结合，不仅会实现员工任务的自动化，还将显著提升这些任务的效率和整体员工体验。以虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 为例。VR（隔绝现实世界的数字环境）和 AR（增强现实世界的数字内容）已经被仓库员工、运输司机以及其他许多岗位的员工使用。这些员工依赖于可穿戴设备，这些设备连接到具备高速数据传输能力的 5G 网络，从而提升了若干关键能力，包括以下方面：
边缘计算是一种允许在更接近数据源的地方进行计算的计算框架，正迅速成为企业的标准。根据这份 Gartner 白皮书，到 2025 年，75% 的企业数据将会在边缘处理（而目前仅为 10%）。这种转变为企业节省了时间和金钱，并能够更好地控制大量数据。如果没有 5G 技术产生的新速度标准，这是不可能实现的。
超可靠的边缘计算和 5G 使企业能够实现更快的传输速度、更高的控制力以及对大量数据的更强安全性。这两项技术相辅相成，将帮助降低延迟，同时提升速度、可靠性和带宽，从而为全球企业提供更快速、更全面的数据分析和洞察。
