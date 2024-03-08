与所有无线网络一样，5G 网络被划分为称为蜂窝的地理区域。在每个蜂窝内，无线设备（如智能手机、个人电脑和物联网设备）通过天线与基站之间传输的无线电波连接互联网。支持 5G 的技术本质上与 3G 和 4G 网络相同。但由于延迟更低，5G 网络能够提供更快的下载速度，在某些情况下可高达 10 吉比特每秒 (Gbps)。

随着越来越多的设备专为 5G 速度而打造，对 5G 连接的需求正在增长。如今，许多流行的互联网服务提供商 (ISP)，例如 Verizon、Google 和 AT&T，为家庭和企业提供 5G 网络。根据 Statista，已有超过 2 亿户家庭和企业购买了 5G，预计到 2028 年这一数字至少会翻一番。

让我们来看三个使 5G 独特的技术改进领域。