人工智能 (AI) 工作流是指使用人工智能驱动的技术和产品来简化组织内的任务和活动的过程。

近期人工智能驱动的应用和工具以及 AI 模型的进步，为企业改进工作流处理方式创造了新的机会。随着组织积极拥抱数字化转型，AI 驱动的工作流程，借助自动化平台和高级模板的力量，不仅消除了以往人工操作带来的低效率，还大大改善了合作伙伴、员工和客户的体验。

IBM 商业价值研究院的一份报告显示，92% 的高管同意其组织的工作流程将实现数字化，并将在 2025 年之前使用 AI 赋能的自动化。

根据 Vanson Bourne（IBM.com 外部链接）的调查1，80% 的组织目前追求的目标是对尽可能多的业务流程进行端到端自动化。

人工智能驱动的工作流程已成为企业加强关键业务运营、提升员工工作效率和改善盈利状况的重要手段。