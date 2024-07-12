发布日期：2024 年 7 月 12 日
撰稿人：Keith O'Brien、Amanda Downie
销售 AI 是组织使用人工智能 (AI) 来提高其销售运营效率和有效性的过程。
深入了解 CEO 需要了解哪三件事以及需要立即做哪三件事，以将生成式 AI 应用于营销。
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有几种关键的 AI 技术可以帮助增强销售战略。
这是另一种利用机器学习和神经网络的 AI 技术。计算机视觉指示计算机和系统从数字图像、视频和其他视觉输入中识别见解。
这种方法利用第一手历史数据和行业数据，以便更好地理解未来可能发生的情况。AI 增强了组织进行预测性分析和预测的能力，可以更准确地就销售增长的来源以及实现未来销售目标所需的资源进行决策。
生成式 AI 是销售专业人士的得力工具。它可以为销售人员用来提高工作效率或组织部署用于直接与客户互动的几个关键用例。生成式 AI 可以作为销售代表的实时副驾驶，帮助他们提高成交速度。 销售人员可以向生成式 AI 寻求潜在客户棘手问题的答案。
许多销售团队开始使用生成式 AI 来帮助发布与深入开发潜在客户相关的内容。AI 内容创作可以采用白皮书的内容并起草示例博客文章、社交媒体帖子和电子邮件。然后，销售人员可以进行审查，确保一切都准确无误。它还可以根据源材料创建多种变体，尝试针对不同受众提供不同的内容。
使用更加个性化的信息更快地创建内容，使销售和营销团队有更多机会通过能够引起共鸣的内容来触及重要的潜在客户。
有几种 AI 销售工具可以提供价值，其中许多是销售技术集成的一部分。
AI 可以增强 CRM 工具存储信息的方式，并使销售专业人员能够使用这些信息。它可以解析客户数据以改进内容的分类和组织。AI 可以通过扫描网络上的信息，在数据库中为个人附加行业和头衔，从而改进 CRM 数据。它还可以在其他方面为销售组织提供帮助。如果一个组织发布有一段关保险业的内容，AI 可以识别该组织数据库中的所有相关方，并创建一个列表，说明代表可以向哪些对象发送内容。
AI 驱动的自动化可以消除许多耗时和重复的任务并加速工作流程。销售 AI 工具通常使用算法来自动化销售运营，例如将客户呼叫和电子邮件中的信息添加到 CRM 数据库。AI 还能简化销售电话后对潜在客户的几项关键跟进工作。它可以发送相关材料，起草和发送后续消息，并提醒销售代表何时需要给潜在客户回电。
这些工具通过回答客户的简单问题，帮助销售代表更好地管理时间。组织使用虚拟代理技术，该技术结合了自然语言处理、智能搜索和机器人流程自动化 (RPA)，为聊天机器人提供支持。聊天机器人与用户互动，回答问题并提供建议。它还可以通过从聊天记录中收集重要数据，帮助这些销售代表与潜在客户进行更有成效的对话。虽然聊天机器人已经存在了一段时间，但 AI 的加入使它们更智能、更高效。
有几个用例可以解释为什么组织在销售活动中使用 AI 来提高销售绩效，如销售转化率和其他关键指标。
在销售中使用 AI 有一系列益处。
虽然每个组织都不同，但每个组织都应该遵循一些关键的防护原则。
组织必须负责任地使用 AI，以保护重要的客户数据并避免潜在的滥用。要将 AI 融入其系统，组织需要召集法律和 IT 团队，以创建正确的系统来以正确的方式使用 AI。
组织有多种选择来决定他们如何使用 AI 以及他们使用哪些特定工具。他们可以选择与第三方合作，或尝试构建自己的系统。IT 团队应在流程开始时就参与其中，并推动关于组织将使用哪些技术和在哪里使用的战略决策。
销售专业人员需要学习如何使用这些工具为自己带来便利。因此，组织应投资培训，教育员工队伍如何使用 AI 来增强工作表现和拓展渠道。
使用 AI 需要高管做出一些重要决策，适当分配人力资源并确定投资方向。整个组织需要围绕如何采用和掌握 AI 达成一致。
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