AI 是一种越来越强大的工具，可供组织在包括营销和 HR 部门在内的所有部门使用。它可以帮助销售团队更好地识别销售线索，保护潜在客户的意向并完成销售，同时使人员更快地通过销售漏斗。AI 驱动的销售团队的表现可能会优于不使用这些 AI 销售技术的销售团队。

建立 AI 驱动的销售团队可以加快决策速度，为组织创造更多价值。销售主管是 AI 使用的最积极倡导者之一。AI 在 B2B 销售场景中尤其有用，因为销售周期较长，商品或服务的成本通常较高。组织通过鼓励在整个销售过程中使用 AI 来辅助其销售实现。