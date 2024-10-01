学术界通常将编码器的最终隐藏状态称为上下文向量。这是编码器初始输入文本的压缩数值表示。更简单地说，它是编码器为输入序列中每个词汇生成的嵌入表示与位置编码的集合。

学术界通常使用以下函数来定义上下文向量，其中上下文向量 X 定义为输入序列中第 i 个位置处的词元 X：6