灾难性遗忘由 Michael McCloskey 和 Neal J. Cohen 于 1989 年首次观察到1，它是机器学习算法适应新数据集的结果。深度学习模型（例如，大型语言模型 (LLM)）的训练过程包括将模型暴露给数据，并允许模型相应地更新其权重。2023 年的一篇计算机科学论文2 发现，它对大型模型的影响比较小的模型更严重。

网络权重，也称为模型参数，是模型的内部规则集，用于捕捉训练数据集中的模式和关系。在训练期间，机器学习算法根据损失函数迭代更新其权重：损失函数是衡量模型预测误差的数学方程。

训练的目标是通过梯度下降等方法使损失函数最小。学习率设定了模型在训练过程中更新权重的速度。

模型权重的配置是其知识表示形式，即模型如何理解其训练数据的数学反映。如果模型对其权重进行了足够大的调整，以致于新值不再与以前的任务相关，则它将失去执行这些任务的能力。在学习新任务的过程中，模型“灾难性地”或完全忘记了如何处理旧任务。