由于模型的好坏取决于其所基于的数据，因此数据科学家花费大量时间进行数据准备和特征创建，以创建高质量模型。根据原始数据的复杂程度和所需预测模型的不同，特征工程可能需要大量的反复试验。

一些资料和在线教程将特征工程划分为不同的步骤，这些步骤的数量和名称通常各不相同。这些步骤可以包括特征理解、结构化或构建、转换、评估、优化等等。4虽然这种分层有助于概述特征工程涉及的任务，但它表明特征工程是一个线性过程。实际上，特征工程是一个迭代过程。

特征工程取决于具体情境。它需要大量的数据分析和领域知识。其中的原因在于，特征的有效编码可由所用的模型类型、预测变量与输出之间的关系以及模型要解决的问题来确定。5在此基础上，辅以不同类型的数据集（例如文本与图像）则可能更适合不同的特征工程技术。6因此，要具体说明如何在给定的机器学习算法中最好地实施特征工程可能并非易事。