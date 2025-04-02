跨设备联邦学习使用连接不稳定且计算资源有限的设备，例如手机和物联网设备。这种类型的联邦学习需要考虑不可靠的网络连接，并且由于客户端节点只能处理小型数据集，因此通常需要许多设备来进行本地训练。1

例如，电子商务公司可根据多个设备的用户数据来训练推荐引擎，以提供更加个性化的产品推荐。1