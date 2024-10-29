发布日期：2024 年 7 月 29 日
撰稿人：Bryan Clark
量化是降低数字信号精度的过程，通常从较高精度格式降低到较低精度格式。该技术广泛应用于各个领域，包括信号处理、数据压缩和机器学习。
量化是大型语言模型 (LLM) 中使用的一种技术，用于将高精度数据（通常为 32 位浮点数 (FP32) 或 16 位浮点数 (FP16)）的权重和激活值转换为低精度数据（如 8 位整数 (INT8)）。高精度数据（指 FP32 和 FP16）因使用这些数据类型的模型通常具有较高准确性而得名。这是因为当数据被压缩为类似 INT8 之类的类型时，它们会被压缩到更小的大小。这实际上会降低准确性，也称为量化误差。激活值是分配给神经网络的人工神经元的数字（介于 0 和 1 之间）。这一分配的数字被称为激活值。一般以 8 位量化为目标，但 4 位整数 (INT4) 及更低的量化数据已成功实现。本质上，量化过程使用神经网络上的压缩技术将较多位数转换为较少位数。1
使用 FP32 运算 LLM 的计算要求可能非常巨大。随着计算要求的增加，推理（LLM 对用户查询生成响应的过程）也会变慢。量化可以是一个很好的优化工具，既可以减轻计算负担，又可以提高 LLM 的推理速度。量化过程围绕着将权重转换为较低精度数据类型的前提，而模型的性能几乎保持不变。将权重转换为较低精度的数据类型将降低计算成本，因为每次运行模型时需要处理的位数较少。处理的位数较少也会导致对 LLM 的每个查询处理速度更快。
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通过利用量化将浮点数据类型转换为整数，可以更快地完成计算。这就减少了模型的整体延迟，从而提高了推理速度和准确性。这种权衡对于任何实时应用程序都至关重要，尤其是在移动 CPU 上运行时。2
通常，量化模型的计算要求较低。因此，量化可以提高能效，这对于在笔记本电脑、平板电脑和手机上运行这些模型至关重要。3
利用量化，当前的机器学习模型可以使用整数运算运行。这使得量化模型与不支持浮点运算的旧平台兼容。这也使这些模型更易于访问，从而可以在消费者 GPU 上运行它们。4
FP32 的可能值范围为 -3.4 1038 到 3.4 1038，其中约有 40 亿个值。而对于 INT8，我们只能看到可能值集内的 256 个值，范围从 -128 到 128。由于后者是一组明显较小的值，因此矩阵乘法的发生速度要快得多。由于基于深度学习的模型的计算成本巨大，因此准确和高效的算法至关重要。
量化过程首先要确定将 32 位浮点数值投射到 INT8 字段的最佳路径。为此，有多种算法可以量化模型。我们将了解两种量化方法：绝对最大量化和仿射量化。
绝对最大量化
要计算绝对最大量化中浮点数与其相应 INT8 数之间的映射，必须首先除以张量的绝对最大值，然后乘以数据类型的总范围。
例如，我们将把绝对最大量化算法应用于以下向量 [1.6, -0.7, -3.4, 1.7, -2.9, 0.5, 2.3, 6.2]。您可以提取其中的绝对最大值，在本例中为 6.2。INT8 的范围是 [-127, 127]，因此我们将 127 除以 6.2，得到缩放因子 20.5。因此，将原始向量乘以它可得出量化数据向量 [33, -14, -70, 35, -59, 10, 47, 127]。由于这些数字是四舍五入的，因此会有一些精度损失。5
仿射量化
为了实现仿射量化算法，我们将 32 位浮点值的范围定义为 [a, b]。仿射量化算法如下：
𝑥𝑞 = round ((1/𝑆)𝑥+𝑍)
- 𝑥𝑞 是与 32 位浮点数值 x 对应的量化 INT8 值。
- S 是 FP32 缩放因子，为正的 32 位浮点数。
- Z 是 0 点。这将是与 32 位浮点字段中的 0 的 INT8 值。
- round 是指将结果值四舍五入到最接近的整数。
为了确定 32 位浮点值的 [min, max] 值，我们需要考虑到任何异常值。忽视这些异常值可能会导致它们被映射为最小值或最大值，并可能影响量化模型的准确性。为了解决这个问题，可以对模型进行分块量化。权重可以进一步细分为 64 或 128 的倍数。然后，对它们进行量化，以考虑异常值，并最大限度地降低精度降低的风险。6
训练后量化 (PTQ)
当量化应用于现有模型时，会发生训练后量化。这会将模型从浮点表示形式转换为较低精度的定点整数表示，而无需任何重新训练。该方法不需要像量化感知训练那样多的数据，而且速度更快。然而，由于现有模型本质上被转换为更小的模型，训练后量化可能会导致性能下降。使用 PTQ 的一个例子是，当您已经有一个工作模型并希望提高速度和效率时。这是因为 PTQ 发生在模型训练完成（即已经存在的模型）之后，因此这一过程不需要大量训练数据。7
量化感知训练 (QAT)
量化感知训练包括在 LLM 的预训练或微调过程中转换权重。这样可以提高性能，但它需要大量的计算能力，并且需要具有代表性的训练数据。总体而言，量化感知训练通常会产生性能更高的模型，但成本更高，并且需要更多的计算能力。使用 QAT 的一个例子是，当您拥有足够的训练数据和较大的预算时。另外，请记住，这个过程是在模型的训练阶段进行的，因此在已经训练好的模型上使用这种方法是没有意义的。7
动态量化与静态量化技术
这两种技术的目的是如何选择裁剪范围，或通常所说的校准。在此动态量化过程中，每次激活都会动态计算裁剪范围。通常，这种类型的量化技术将导致较高的准确性。顾名思义，静态量化对所有输入使用固定的裁剪范围。这种量化形式更常用作动态量化，并且可能非常昂贵。
¹ Dong Liu、Meng Jiang、Kaiser Pister，“LLMEasyQuant - An Easy to Use Toolkit for LLM Quantization”，https://arxiv.org/pdf/2406.19657v2（ibm.com 外部链接）。
² Benoit Jacob、Skirmantas Kligys、Bo Chen、Mengling Zhang、Matthew Tang、Andrew Howard、Hartwig Adam、Dmitry Kalenichenko，“Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference”，https://arxiv.org/pdf/1712.05877v1（ibm.com 外部链接）。
³ Ravi Kishore Kodali、Yatendra Prasad Upreti、Lakshmi Boppana，“A Quantization Approach for the Reduced Size of Large Language Models”，https://ieeexplore.ieee.org/document/10499664（ibm.com 外部链接）。
⁴ Xiao Sun、Naigang Wang、Chia-yu Chen、Jia-min Ni、Ankur Agrawal、Xiaodong Cui、Swagath Venkataramani、Kaoutar El Maghraoui、Vijayalakshmi Srinivasan，“Ultra-Low Precision 4-bit Training of Deep Neural Networks”，https://research.ibm.com/publications/ultra-low-precision-4-bit-training-of-deep-neural-networks
⁵ Tim Dettmers、Mike Lewis、Younes Belkada、Luke Zettlemoyer，“LLM.int8(): 8-bit Matrix Multiplication for Transformers at Scale”，https://arxiv.org/pdf/2208.07339（ibm.com 外部链接）
⁶ Amir Gholami、Sehoon Kim、Zhen Dong、Zhewei Yang、Michael W. Mahoney、Kurt Keutzer，“A Survey of Quantization Methods for Efficient Neural Network Inference”，https://arxiv.org/pdf/2103.13630（ibm.com 外部链接）
⁷ Hao Wu、Patrick Judd、Xiaojie Zhang、Mikhail Isaev、Paulius Micikevicius，“A Survey of Quantization Methods for Efficient Neural Network Inference”，https://arxiv.org/pdf/2004.09602（ibm.com 外部链接）
⁸ Zhuocheng Gong、Jiahao Liu、Jingang Wang、Xunliang Cai、Dongyan Zhao、Rui Yan，“What Makes Quantization for Large Language Models Hard? An Empirical Study from the Lens of Perturbation”，https://arxiv.org/pdf/2403.06408v1（ibm.com 外部链接）。
⁹ Sehoon Kim、Coleman Hooper、Amir Gholami、Zhen Dong、Xiuyu Li、Sheng Shen、Michael W. Mahoney、Kurt Keutzer，“SqueezeLLM: Dense-and-Sparse Quantization”，https://arxiv.org/pdf/2306.07629v4（ibm.com 外部链接）。