FP32 的可能值范围为 -3.4 1038 到 3.4 1038，其中约有 40 亿个值。而对于 INT8，我们只能看到可能值集内的 256 个值，范围从 -128 到 128。由于后者是一组明显较小的值，因此矩阵乘法的发生速度要快得多。由于基于深度学习的模型的计算成本巨大，因此准确和高效的算法至关重要。

量化过程首先要确定将 32 位浮点数值投射到 INT8 字段的最佳路径。为此，有多种算法可以量化模型。我们将了解两种量化方法：绝对最大量化和仿射量化。



绝对最大量化

要计算绝对最大量化中浮点数与其相应 INT8 数之间的映射，必须首先除以张量的绝对最大值，然后乘以数据类型的总范围。

例如，我们将把绝对最大量化算法应用于以下向量 [1.6, -0.7, -3.4, 1.7, -2.9, 0.5, 2.3, 6.2]。您可以提取其中的绝对最大值，在本例中为 6.2。INT8 的范围是 [-127, 127]，因此我们将 127 除以 6.2，得到缩放因子 20.5。因此，将原始向量乘以它可得出量化数据向量 [33, -14, -70, 35, -59, 10, 47, 127]。由于这些数字是四舍五入的，因此会有一些精度损失。5



仿射量化

为了实现仿射量化算法，我们将 32 位浮点值的范围定义为 [a, b]。仿射量化算法如下：

𝑥𝑞 = round ((1/𝑆)𝑥+𝑍)

- 𝑥𝑞 是与 32 位浮点数值 x 对应的量化 INT8 值。

- S 是 FP32 缩放因子，为正的 32 位浮点数。

- Z 是 0 点。这将是与 32 位浮点字段中的 0 的 INT8 值。

- round 是指将结果值四舍五入到最接近的整数。

为了确定 32 位浮点值的 [min, max] 值，我们需要考虑到任何异常值。忽视这些异常值可能会导致它们被映射为最小值或最大值，并可能影响量化模型的准确性。为了解决这个问题，可以对模型进行分块量化。权重可以进一步细分为 64 或 128 的倍数。然后，对它们进行量化，以考虑异常值，并最大限度地降低精度降低的风险。6

