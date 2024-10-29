主页 Think Page Title 量化 什么是量化？
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发布日期：2024 年 7 月 29 日
撰稿人：Bryan Clark

量化是降低数字信号精度的过程，通常从较高精度格式降低到较低精度格式。该技术广泛应用于各个领域，包括信号处理、数据压缩和机器学习。

量化是大型语言模型 (LLM) 中使用的一种技术，用于将高精度数据（通常为 32 位浮点数 (FP32) 或 16 位浮点数 (FP16)）的权重和激活值转换为低精度数据（如 8 位整数 (INT8)）。高精度数据（指 FP32 和 FP16）因使用这些数据类型的模型通常具有较高准确性而得名。这是因为当数据被压缩为类似 INT8 之类的类型时，它们会被压缩到更小的大小。这实际上会降低准确性，也称为量化误差。激活值是分配给神经网络的人工神经元的数字（介于 0 和 1 之间）。这一分配的数字被称为激活值。一般以 8 位量化为目标，但 4 位整数 (INT4) 及更低的量化数据已成功实现。本质上，量化过程使用神经网络上的压缩技术将较多位数转换为较少位数。1

使用 FP32 运算 LLM 的计算要求可能非常巨大。随着计算要求的增加，推理（LLM 对用户查询生成响应的过程）也会变慢。量化可以是一个很好的优化工具，既可以减轻计算负担，又可以提高 LLM 的推理速度。量化过程围绕着将权重转换为较低精度数据类型的前提，而模型的性能几乎保持不变。将权重转换为较低精度的数据类型将降低计算成本，因为每次运行模型时需要处理的位数较少。处理的位数较少也会导致对 LLM 的每个查询处理速度更快。

 
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为什么要实施量化？
推理速度更快

通过利用量化将浮点数据类型转换为整数，可以更快地完成计算。这就减少了模型的整体延迟，从而提高了推理速度和准确性。这种权衡对于任何实时应用程序都至关重要，尤其是在移动 CPU 上运行时。2
高效率

当尝试在无法处理更高计算要求的设备上运行机器学习模型时，量化至关重要。当量化将浮点表示形式转换为整数表示形式时，它减少了机器学习模型的计算需求。这使得在笔记本电脑、平板电脑和智能手机上的实际应用程序中使用这些量化模型成为可能。2
降低功耗

通常，量化模型的计算要求较低。因此，量化可以提高能效，这对于在笔记本电脑、平板电脑和手机上运行这些模型至关重要。3
兼容性

利用量化，当前的机器学习模型可以使用整数运算运行。这使得量化模型与不支持浮点运算的旧平台兼容。这也使这些模型更易于访问，从而可以在消费者 GPU 上运行它们。4
量化的工作原理

FP32 的可能值范围为 -3.4 1038 到 3.4 1038，其中约有 40 亿个值。而对于 INT8，我们只能看到可能值集内的 256 个值，范围从 -128 到 128。由于后者是一组明显较小的值，因此矩阵乘法的发生速度要快得多。由于基于深度学习的模型的计算成本巨大，因此准确和高效的算法至关重要。

量化过程首先要确定将 32 位浮点数值投射到 INT8 字段的最佳路径。为此，有多种算法可以量化模型。我们将了解两种量化方法：绝对最大量化和仿射量化。

绝对最大量化

要计算绝对最大量化中浮点数与其相应 INT8 数之间的映射，必须首先除以张量的绝对最大值，然后乘以数据类型的总范围。

例如，我们将把绝对最大量化算法应用于以下向量 [1.6, -0.7, -3.4, 1.7, -2.9, 0.5, 2.3, 6.2]。您可以提取其中的绝对最大值，在本例中为 6.2。INT8 的范围是 [-127, 127]，因此我们将 127 除以 6.2，得到缩放因子 20.5。因此，将原始向量乘以它可得出量化数据向量 [33, -14, -70, 35, -59, 10, 47, 127]。由于这些数字是四舍五入的，因此会有一些精度损失。5

仿射量化

为了实现仿射量化算法，我们将 32 位浮点值的范围定义为 [a, b]。仿射量化算法如下：

𝑥𝑞 = round ((1/𝑆)𝑥+𝑍)  

- 𝑥𝑞 是与 32 位浮点数值 x 对应的量化 INT8 值。

是 FP32 缩放因子，为正的 32 位浮点数。

是 0 点。这将是与 32 位浮点字段中的 0 的 INT8 值。

round 是指将结果值四舍五入到最接近的整数。

为了确定 32 位浮点值的 [min, max] 值，我们需要考虑到任何异常值。忽视这些异常值可能会导致它们被映射为最小值或最大值，并可能影响量化模型的准确性。为了解决这个问题，可以对模型进行分块量化。权重可以进一步细分为 64 或 128 的倍数。然后，对它们进行量化，以考虑异常值，并最大限度地降低精度降低的风险。6

 

 

 
量化类型

训练后量化 (PTQ)

当量化应用于现有模型时，会发生训练后量化。这会将模型从浮点表示形式转换为较低精度的定点整数表示，而无需任何重新训练。该方法不需要像量化感知训练那样多的数据，而且速度更快。然而，由于现有模型本质上被转换为更小的模型，训练后量化可能会导致性能下降。使用 PTQ 的一个例子是，当您已经有一个工作模型并希望提高速度和效率时。这是因为 PTQ 发生在模型训练完成（即已经存在的模型）之后，因此这一过程不需要大量训练数据。7

量化感知训练 (QAT)

量化感知训练包括在 LLM 的预训练或微调过程中转换权重。这样可以提高性能，但它需要大量的计算能力，并且需要具有代表性的训练数据。总体而言，量化感知训练通常会产生性能更高的模型，但成本更高，并且需要更多的计算能力。使用 QAT 的一个例子是，当您拥有足够的训练数据和较大的预算时。另外，请记住，这个过程是在模型的训练阶段进行的，因此在已经训练好的模型上使用这种方法是没有意义的。7

动态量化与静态量化技术

这两种技术的目的是如何选择裁剪范围，或通常所说的校准。在此动态量化过程中，每次激活都会动态计算裁剪范围。通常，这种类型的量化技术将导致较高的准确性。顾名思义，静态量化对所有输入使用固定的裁剪范围。这种量化形式更常用作动态量化，并且可能非常昂贵。

 
风险和局限性
较低精度

在量化过程中转换权重时，量化机器学习模型的量化值有时会出现准确性损失。应考虑模型大小，因为在量化具有大量参数和层的特大型 LLM 时，存在显著量化误差累积的风险。8
成本

机器学习模型规模训练的成本可能极高，尤其是量化感知训练 (QAT)。从成本效益的角度来看，这使得训练后量化 (PTQ) 成为最好的选择。然而，这确实在某些方面限制了模型，因为 QAT 通常会产生更准确的模型。9
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脚注

¹ Dong Liu、Meng Jiang、Kaiser Pister，“LLMEasyQuant - An Easy to Use Toolkit for LLM Quantization”，https://arxiv.org/pdf/2406.19657v2（ibm.com 外部链接）。

² Benoit Jacob、Skirmantas Kligys、Bo Chen、Mengling Zhang、Matthew Tang、Andrew Howard、Hartwig Adam、Dmitry Kalenichenko，Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference”，https://arxiv.org/pdf/1712.05877v1（ibm.com 外部链接）。

³ Ravi Kishore Kodali、Yatendra Prasad Upreti、Lakshmi Boppana，“A Quantization Approach for the Reduced Size of Large Language Models”，https://ieeexplore.ieee.org/document/10499664（ibm.com 外部链接）。

⁴ Xiao Sun、Naigang Wang、Chia-yu Chen、Jia-min Ni、Ankur Agrawal、Xiaodong Cui、Swagath Venkataramani、Kaoutar El Maghraoui、Vijayalakshmi Srinivasan，“Ultra-Low Precision 4-bit Training of Deep Neural Networks”，https://research.ibm.com/publications/ultra-low-precision-4-bit-training-of-deep-neural-networks

⁵ Tim Dettmers、Mike Lewis、Younes Belkada、Luke Zettlemoyer，“LLM.int8(): 8-bit Matrix Multiplication for Transformers at Scale”，https://arxiv.org/pdf/2208.07339（ibm.com 外部链接）

⁶ Amir Gholami、Sehoon Kim、Zhen Dong、Zhewei Yang、Michael W. Mahoney、Kurt Keutzer，“A Survey of Quantization Methods for Efficient Neural Network Inference”，https://arxiv.org/pdf/2103.13630（ibm.com 外部链接）

⁷ Hao Wu、Patrick Judd、Xiaojie Zhang、Mikhail Isaev、Paulius Micikevicius，“A Survey of Quantization Methods for Efficient Neural Network Inference”，https://arxiv.org/pdf/2004.09602（ibm.com 外部链接）

⁸ Zhuocheng Gong、Jiahao Liu、Jingang Wang、Xunliang Cai、Dongyan Zhao、Rui Yan，What Makes Quantization for Large Language Models Hard? An Empirical Study from the Lens of Perturbation”，https://arxiv.org/pdf/2403.06408v1（ibm.com 外部链接）。

⁹ Sehoon Kim、Coleman Hooper、Amir Gholami、Zhen Dong、Xiuyu Li、Sheng Shen、Michael W. Mahoney、Kurt Keutzer，“SqueezeLLM: Dense-and-Sparse Quantization”，https://arxiv.org/pdf/2306.07629v4（ibm.com 外部链接）。