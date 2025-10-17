在本综合指南中，您将找到一系列与AI智能体相关的内容，例如教育阅读解释器、实践教程、播客片段等等。
人工智能 (AI) 智能体是指能够通过设计其工作流和利用可用工具，代表用户或其他系统自主执行任务的系统或程序。AI 智能体可以包含自然语言处理之外的广泛功能，包括决策、解决问题、与外部环境交互和执行操作。
作为旅程的第一步，深入了解入门级 AI 智能体阅读解释器以获得高层次的理解。
AI 智能体依赖于一系列相互连接的组件，这些组件使它们能够感知环境、处理信息、决策、协作、采取有意义的行动并从经验中学习。
智能体式架构是指智能体式 AI 框架的结构和设计。智能体式架构塑造了工作流结构，以自动化智能体式 AI 系统内的 AI 模型。
多智能体系统由多个 AI 智能体组成，它们共同工作，代表用户或另一个系统执行任务。
智能体框架是开发、部署和管理 AI 智能体的基础。这些软件平台具有内置的特性和功能，有助于简化和加快流程。
AI 智能体治理指的是有助于确保智能体式系统安全和道德的流程、标准和防护措施。
智能体式 RAG 是使用 AI 智能体来促进检索增强生成 (RAG)。与传统的 RAG 系统相比，智能体式 RAG 支持大型语言模型从多个来源进行信息检索和处理更复杂的工作流。
AI 智能体可以应用于多个行业，包括客户服务、人力资源、销售、采购等等。
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
构建、部署和管理强大的 AI 助手和智能体，运用生成式 AI 实现工作流和流程自动化。
借助值得信赖的 AI 解决方案，您可以勾勒未来业务发展蓝图。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。