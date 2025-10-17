2025 年的 AI 智能体指南

获取AI智能体的深入知识和实际应用的一站式资源。

在本综合指南中，您将找到一系列与AI智能体相关的内容，例如教育阅读解释器、实践教程、播客片段等等。

人工智能 (AI) 智能体是指能够通过设计其工作流和利用可用工具，代表用户或其他系统自主执行任务的系统或程序。AI 智能体可以包含自然语言处理之外的广泛功能，包括决策、解决问题、与外部环境交互和执行操作。

开始使用

概述

作为旅程的第一步，深入了解入门级 AI 智能体阅读解释器以获得高层次的理解。
组件

AI 智能体依赖于一系列相互连接的组件，这些组件使它们能够感知环境、处理信息、决策、协作、采取有意义的行动并从经验中学习。
架构

智能体式架构是指智能体式 AI 框架的结构和设计。智能体式架构塑造了工作流结构，以自动化智能体式 AI 系统内的 AI 模型。
多智能体系统

多智能体系统由多个 AI 智能体组成，它们共同工作，代表用户或另一个系统执行任务。
框架

智能体框架是开发、部署和管理 AI 智能体的基础。这些软件平台具有内置的特性和功能，有助于简化和加快流程。
治理

AI 智能体治理指的是有助于确保智能体式系统安全和道德的流程、标准和防护措施。
智能体式 RAG

智能体式 RAG 是使用 AI 智能体来促进检索增强生成 (RAG)。与传统的 RAG 系统相比，智能体式 RAG 支持大型语言模型从多个来源进行信息检索和处理更复杂的工作流。
用例/应用程序

AI 智能体可以应用于多个行业，包括客户服务、人力资源、销售、采购等等。
资源

应用专为企业构建的 AI 智能体大规模提高生产力

探索 AI 智能体改变游戏规则的潜力，并将其轻松整合至业务运营中。

2025 AI 智能体买家指南

深入研究本综合指南中的关键用例、核心功能和分步建议，以便选择适合您业务的解决方案。
利用 AI 智能体和助手重塑业务生产力

了解 AI 智能体和 AI 助手如何协同工作以实现新的生产力水平。
Omdia 赋能智能报告：AI 智能体的影响

了解如何使用 AI 智能体解锁生成式 AI 的全部潜力。

开拓代理型企业新时代：利用 AI 全面赋能技术资产

持续关注 AI 革命的根本转折点——新兴 AI 智能体的最新动态。
试用 watsonx Orchestrate

深入了解生成式 AI 助手如何帮您减轻工作量并提高工作效率。
AI 智能体将如何重塑生产力

学习如何使用 AI 来提高创造力和效率，并开始适应与 AI 智能体密切合作的未来。
代理的未来、AI 能耗、Anthropic 的计算机使用和 Google 对 AI 生成文本的水印

在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。

Comparus 如何使用“银行助理”

Comparus 使用了 IBM® watsonx.ai 的解决方案，并令人印象深刻地展示了会话式银行业务作为新型互动模式的潜力。
