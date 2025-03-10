过去十年中，简单的聊天机器人使用预定义的规则，从一系列有限的决策中进行选择。而更先进的 AI 智能体则致力于评估不同的解决方案路径、评估性能，并随着时间的推移不断优化其方法。AI 智能体的核心是推理模块。该模块通过权衡不同因素、评估概率以及应用逻辑规则或学习到的行为，来决定 AI 智能体如何对其环境做出反应。根据 AI 的复杂程度，推理可以是基于规则的、概率性的、启发式驱动的，也可以由深度学习模型驱动。两种流行的推理范式是 ReAct（推理与行动）和 ReWOO（无观察推理）。

不同类型的智能体采用不同的推理方式。例如，基于目标的智能体通过考虑预定义目标并选择可实现该特定目标的操作来进行决策。这些智能体关注是否实现了结果，而不是进行优化以获得最佳可能结果。而基于效用的智能体在决策方面更进一步，不仅评估是否实现了目标，还根据效用函数来评估结果是否出色。

基于规则的简单 AI 系统遵循预定义的逻辑，例如“如果发生 X，则执行 Y”。更高级的系统使用贝叶斯推理、强化学习或神经网络来动态适应新情况。该模块还可以实现思维链推理和多步骤问题解决技术，这对于自动财务分析或法律合同审查等 AI 应用程序来说至关重要。智能体有效推理和做出明智决策的能力决定了智能体在处理复杂任务时的整体智能和可靠性。