什么是多智能体协作？

分布式系统中，多个具有本地知识和决策能力的独立智能体之间的协同行动被称为多智能体协作。

在多智能体协作中，智能体通过使用已建立的通信协议交换状态信息、分配职责并协调行动来实现协作。合作通常包括工作分解、资源分配、冲突解决和合作规划等方法。它既可以通过显式的消息传递实现，也可以通过修改共享环境的方式隐式实现。这些系统在设计时优先考虑可扩展性、容错性和自发协作行为，以实现无需集中控制的运行。让我们打一个比方：假设有一队无人机正在灾难现场搜寻幸存者或信息。每架无人机都有自己的航线，避开其他无人机，报告发现的情况，并在出现意外情况时改变方向。 将这种情况想象成多智能体协作：每架无人机既可以单独行动，也可以集体行动，在某种意义上就像一个助手。在没有单一领导者统筹的情况下，它们仍能协同工作、彼此协调并共享各自获取的信息。这种方法是自主智能体车队协作、智能和快速地解决复杂问题的方式。

这种协作架构正在重新定义产品架构，催生了各种几乎随时运行的用例，可以适应不断增长的需求，并在无需人工干预的情况下持续学习和优化。自动化过程由具有自适应功能的专门智能体实现，旨在精确、自主地处理特定任务。专门的 AI 智能体实时协作，在聊天机器人 （通过使用 rag 框架）中提供智能、定制和端到端服务，这是一种新型的多智能体应用程序。1