在这个智能体式 AI 架构中，智能体按顺序协同工作以实现目标。生成式 AI 系统的组织方式如下：

规划器智能体：在工作流开始时创建初始的高阶计划。例如，如果用户问：“有哪些与我团队正在使用的项目相似的开源项目？”那么，该智能体将制定一个逐步计划，可能如下所示：“1.在团队文档中搜索开源技术。2. 在网络上搜索与第 1 步中找到的开源项目相似的项目。”如果其中任何一步失败或结果不充分，这些步骤随后可以由反思智能体进行调整。

研究助手：研究助手是系统的主力执行者。它接收并执行指令，例如“在团队文档中搜索开源技术”。在计划的第 1 步，它使用来自规划器的初始指令。在随后的步骤中，它还会从前一步的结果中获取整理后的上下文信息。

例如，如果被要求“在网上搜索类似的开源项目”，它还会接收到前一步文档搜索的输出结果。根据指令，研究助手可以使用网页搜索、文档搜索，或两者结合来完成任务。

步骤评审者：步骤评审者负责判断前一步的输出是否令人满意地完成了所接收到的指令。它会接收到两条信息：刚执行的单步指令以及该指令的输出结果。让步骤评审者对对话进行评估，有助于明确目标是否已达成，而这对于下一步的规划是必要的。

目标评判者：目标评判者根据所提供目标的所有要求、为实现目标制定的计划以及迄今收集到的信息，来判断最终目标是否已达成。评判者的输出要么是“YES”，要么是“NOT YET”，并附上一段不超过一到两句的简短说明。

反思智能体：反思智能体是我们的执行决策者。它会决定下一步该采取什么行动，是提前进入下一个计划步骤、调整方向以弥补偏差，还是确认目标已完成。就像现实生活中的首席执行官一样，当反思智能体有一个明确目标，并获得关于实现该目标的进展情况（无论是否取得进展）的简明信息时，它能够做出最佳决策。反思智能体的输出要么是下一步的行动指令，要么是在目标已达成时发出的终止指令。我们向反思智能体提供以下内容：

目标

原计划

最后执行的步骤

最后一步的结果指示成功或失败

先前执行的指令的简洁序列（只是指令，而不是其输出）

以结构化的格式呈现这些事项，可以让我们的决策者清楚地了解已经完成的工作，从而决定下一步需要做什么。

报告生成器：一旦目标达成，报告生成器会将所有发现整合成一个连贯的输出，直接回答最初的查询。虽然流程中的每一步都会生成目标输出，但报告生成器会将所有内容整合到最终报告中。