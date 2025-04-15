在 watsonx.ai 上使用 IBM Granite 部署 IT 支持 LangGraph ReAct 智能体

在本教程中，您将构建一个 ReAct（推理与行动）AI 智能体，方法是利用开源的 LangGraph 框架，并使用 IBM Granite 模型（通过在 Python 中调用 IBM® watsonx.ai API）。用例将是管理现有的 IT 支持工单和创建新的工单。
人工智能 (AI) 智能体是指能够通过设计其智能体工作流和利用可用工具，代表用户或其他系统自主执行任务的系统或程序。生成式 AI 智能体使用 自然语言处理 (NLP) 的先进技术和 大语言模型 (LLM)，逐步理解并响应用户输入，并决定何时调用外部工具。AI 智能体的核心组件是推理。当通过工具调用、人工干预或其他智能体获取新信息时，推理范式会指导智能体的后续步骤。
在每一次动作和每一次工具响应中，ReAct（推理与行动）范式都会指示智能体进行“思考”，并规划下一步操作。这种循序渐进、缓慢的推理让我们洞察分析智能体如何使用更新的上下文来得出结论。由于这一反思过程是持续进行的，它通常被称为“思考—行动—观察”循环，并且是一种链式思维提示形式。
本教程将使用 LangGraph 框架，这是一种开源的 AI 智能体框架，旨在构建、部署和管理复杂的生成式 AI 智能体工作流。LangGraph 提供的预构建函数
在 LangGraph 中，“状态”功能作为一个记忆库，用于记录和跟踪 AI 系统每次迭代处理的所有重要信息。这些具有状态的图表使智能体能够回忆过去的信息和重要的上下文。当某一步的结果依赖于循环中之前的步骤时，ReAct 图的循环结构就会被利用。图中的节点，或称“执行者”，用于编码智能体逻辑，并通过边缘进行连接。边缘本质上是 Python 函数，它们根据当前状态决定下一个要执行的节点。
您需要 IBM Cloud 帐户 创建 watsonx.ai 项目。
要使用 watsonx 应用程序编程接口 (API)，您需要完成以下步骤。注意，您也可以在 GitHub 上访问本教程。
使用您的 IBM Cloud 帐户登录 watsonx.ai 。
创建一个 watsonx.ai 运行时 服务实例（选择适当的区域并选择 Lite 计划，这是一个免费实例）。
要轻松开始在 watsonx.ai 上部署智能体，请克隆此 GitHub 存储库并访问 IT 支持 ReAct 智能体项目。您可以在终端中运行以下命令来执行此操作。
接下来，如果您尚未安装 poetry，请进行安装。Poetry 是一个用于管理 Python 依赖项和打包的工具。
然后，激活虚拟环境。
与使用
对于后续步骤，需要将工作目录添加到 PYTHONPATH。在终端中执行：
要设置您的环境，请按照 GitHub 上的 README.md 文件中的说明进行操作。此设置需要在 IDE 或命令行上运行多个命令。
在
为了为 ReAct 智能体提供 IT 工单管理功能，我们必须连接到 IBM Cloud Object Storage 中的数据源。对于这一步，我们可以使用
在
我们的智能体将能够读取和写入我们文件中的数据。首先，让我们使用 LangChain 的
我们已将这个
接下来，我们添加了
此工具将用户对问题的描述和问题的紧迫性作为其论据。将此信息添加到 COS 中的文件中，从而创建新工单。否则会出现异常。
我们必须在
为了授予我们的智能体访问这些工具的权限，我们已经将它们添加到
这些工具被导入
在部署智能体之前，请记得在文件中填写所有必要的
有三种方式可以与您的智能体聊天。
运行脚本以执行本地 AI 服务。
最后一个选项是访问 watsonx.ai 上“Deployments”空间中的智能体。为此，请在左侧菜单上选择“Deployments”。然后，选择您的部署空间，点击“Assets”标签，选择您的
要运行部署脚本，请初始化
您的部署
接下来，运行部署脚本。
然后，运行用于查询部署的脚本。
在本教程中，我们选择选项 2，以智能体聊天机器人的形式在 watsonx.ai 上查询已部署的智能体。让我们为智能体提供一些需要使用工具的提示。执行选项 3 中列出的步骤后，您应在 watsonx.ai 上看到一个聊天界面。在那里，我们可以输入我们的提示。
首先，让我们测试
正如您在智能体的最终回答中看到的，AI 系统成功地使用
太棒了！智能体已成功将工单添加到文件中。
在本教程中，您使用 ReAct 框架创建了一个智能体，该智能体使用决策功能来解决复杂的任务，例如检索和创建支持工单。目前有几种 AI 模型支持智能体工具调用，例如 Google 的 Gemini、IBM 的 Granite 和 OpenAI 的 GPT-4。在我们的项目中，我们通过 watsonx.ai API 使用 IBM Granite AI 模型。无论在本地还是在 watsonx.ai 上部署时，该模型的表现都符合预期。接下来，请查看 LlamaIndex 和 crewAI multiagent 模板，这些模板可在 watsonx-developer-hub GitHub 存储库中获取，用于构建 AI 智能体。
2025 年会是 AI 智能体之年吗？在本集 Mixture of Experts 中，我们与一些顶级行业专家一起回顾了 AI 模型、智能体、硬件和产品发布情况。
借助 IBM watsonx.ai 开发平台，让开发人员能够构建、部署和监控 AI 代理。
借助在业界首屈一指的全面功能，帮助企业构建、定制和管理 AI 智能体和助手，从而在提高生产力方面取得突破性进展。
借助专为提高开发人员效率而设计的 Granite 小型开放式模型，可实现 90% 以上的成本节约。这些企业就绪型模型可根据安全基准提供卓越的性能，且适用于多种企业任务，包括网络安全、RAG 等。
