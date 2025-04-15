在 watsonx.ai 上使用 IBM Granite 部署 IT 支持 LangGraph ReAct 智能体

为了授予我们的智能体访问这些工具的权限，我们已经将它们添加到 TOOLS 列表中，该列表位于 extensions 模块的 init.py 文件中。该列表应为 init.py 您位于 src/langgraph_react_agent 目录下文件的内容。

from .tools import (

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

)



TOOLS = [

find_tickets,

get_todays_date,

create_ticket

]