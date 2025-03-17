人工智能(AI) 改变了机器与世界互动的方式，使它们能够智能地感知、推理和行动。许多 AI 系统的核心是智能体，它们是根据环境做出决策和执行任务的自主实体。



这些智能体可以是简单的基于规则的系统，也可以是能随着时间的推移进行适应和改进的由大语言模型 (LLM) 驱动的高级学习系统。

AI 智能体的分类依据是它们的智能水平、决策过程以及它们如何与环境交互以实现预期结果。一些智能体纯粹按照预定义的规则运作，而另一些智能体则使用学习算法来完善自己的行为。

AI 智能体主要有 5 种类型：简单反射型智能体、基于模型的反射智能体、基于目标的智能体、基于效用的智能体和学习型智能体。从基本的自动化系统到适应性很强的 AI 模型，每种类型都有独特的优势和应用程序。



所有 5 种类型都可以作为多智能体系统的一部分一起部署，每个智能体都专门负责处理它们最擅长的任务部分。