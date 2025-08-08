基于智能体的 AI 系统通常在孤岛中运行。它们由不同的供应商使用不同的 AI 智能体框架和采用不同的智能体架构构建。现实世界的集成成为一个挑战，将这些分散的系统耦合起来需要为所有可能类型的智能体交互定制连接器。

这就是协议的作用所在。它们将不同的多智能体系统转变为相互关联的生态系统，在这个生态系统中，由 AI 驱动的智能体共享一种相互发现、理解和协作的方式。

虽然智能体协议是 AI 智能体编排的一部分，但它们本身并不充当编排器。它们标准化通信，但不管理智能体工作流的协调、执行和优化。