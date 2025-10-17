使用 IBM Granite 构建 ReWOO 推理智能体

求解器综合所有收集到的洞察分析，以生成全新、结构合理的最终响应。这种模块化分离有助于确保大型语言模型的高效、准确和可扩展的推理。

LangChain 和 LangGraph 等框架提供了强大的工具，可以通过使用 OpenAI、IBM Granite 或 Serper 和 Tavily 等搜索专用工具来实施 ReWOO 架构。

在本教程中，您将探索如何构建执行内容摘要任务的 ReWOO 智能体。该智能体可以：

将高级任务分解为子问题

使用网络搜索为每个子问题收集相关背景信息

使用 IBM Granite 生成答案

将结果总结为最终回应

该架构适用于：