借助最初由 IBM 的 BeeAI 推出的 ACP，AI 智能体可以跨团队、框架、技术和组织进行自由协作。这是一项通用协议，将如今各自为政的 AI 智能体转化为互联互通的协作伙伴；凭借这一开放标准，互操作性、复用能力与规模水平都跃升至全新层次。模型上下文协议（MCP）是工具和数据访问的开放标准，作为该协议的下一步，ACP 定义了智能体的操作和通信方式。1



就上下文而言，AI 智能体是指能够代表用户或其他系统自主执行任务的系统或程序。它通过设计工作流并利用可用工具来实现这些功能。多智能体系统 (MAS) 由多个 AI 智能体组成，它们共同工作，代表用户或其他系统执行任务。



ACP 作为一个开放治理的 AI 智能体通信标准，允许 AI 智能体跨不同的框架和堆栈进行通信。从接受用户以自然语言形式提出的询问到执行一系列操作，AI 智能体在使用通信协议的情况下会表现得更好。这些协议在工具、其他智能体之间传递此信息，并最终传递给用户。

AI 智能体通信是指人工智能智能体如何相互交互、与人类或外部系统交互以交换信息、做出决策并完成任务。这种通信在多智能体系统（多个 AI 智能体协作）和人机交互中尤其重要。

ACP 是包括 BeeAI 在内的日益壮大的生态系统的一部分。以下是一些主要功能，您可以在官方文档中阅读更多有关核心概念和详细信息的内容。