确定您希望 AI 智能体完成的任务以及这些任务的复杂程度。确定您是需要仅包含单个智能体的简单实施，还是需要多智能体生态系统。

对于多智能体环境，规划出所需的智能体交互以及仍然需要人工干预的地方。

例如，在客户支持领域，单个 AI 智能体即可帮助对所遇问题的严重程度进行分类。但是，如果您想要更稳健的工作流，请考虑创建一个具有不同智能体的多智能体系统，以便解决问题、提出修复建议并将复杂的案例分配给其他 AI 智能体或人类代理。