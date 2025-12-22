追溯数百年前的深奥文本和科幻文学，就已思考过能够自主思考和行动的人工智能与自动机的概念。这些早期的遐想为构想那些日后被称为 AI 智能体的机制奠定了基础。

AI 领域通常被认为始于 20 世纪中叶。Norbert Wiener 在控制论方面的研究（聚焦于生物与机器中的通信及控制系统）引入了反馈回路的概念。1这类系统使实体能够感知环境、处理信息并相应调整行为。即使像恒温器这样非常简单的机制也具备这种能力：它感知温度，与设定值进行比较，并据此启动（或不启动）熔炉。这甚至也可以被视为一种智能体，尽管是简单的反射型智能体。自动恒温器至少从 17 世纪起就已存在雏形，但如今我们有了更好的语言来描述它们。2

1943 年，Warren S. McCulloch 和 Walter Pitts 在《数学生物物理学通报》上发表了《神经活动中内在思想的逻辑演算》。3 该论文被认为是神经科学和 AI 领域的开创性著作之一，提出了大脑可被分析为一种计算系统的观点。如今常见的神经网络概念便追溯自此工作。

1950 年，Alan Turing 的里程碑式论文《计算机与智能》发表于《心智》期刊。4 该论文探讨了会思考的机器的本质，以及如何通过现在称为“图灵测试”的过程来衡量其智能。

Oliver Selfridge 在 1959 年的论文《潘迪莫尼乌姆——一种学习范式》中，确立了后来智能体架构所沿用的概念结构。5 Pandemium 是围绕“守护进程”构建的：小型、专业化的计算实体。每个恶魔承担一个狭窄的职责，它们并行运作。潘迪莫尼乌姆表明，智能可以从简单决策实体之间的竞争与合作中涌现。