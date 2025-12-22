追溯数百年前的深奥文本和科幻文学，就已思考过能够自主思考和行动的人工智能与自动机的概念。这些早期的遐想为构想那些日后被称为 AI 智能体的机制奠定了基础。
AI 领域通常被认为始于 20 世纪中叶。Norbert Wiener 在控制论方面的研究（聚焦于生物与机器中的通信及控制系统）引入了反馈回路的概念。1这类系统使实体能够感知环境、处理信息并相应调整行为。即使像恒温器这样非常简单的机制也具备这种能力：它感知温度，与设定值进行比较，并据此启动（或不启动）熔炉。这甚至也可以被视为一种智能体，尽管是简单的反射型智能体。自动恒温器至少从 17 世纪起就已存在雏形，但如今我们有了更好的语言来描述它们。2
1943 年，Warren S. McCulloch 和 Walter Pitts 在《数学生物物理学通报》上发表了《神经活动中内在思想的逻辑演算》。3 该论文被认为是神经科学和 AI 领域的开创性著作之一，提出了大脑可被分析为一种计算系统的观点。如今常见的神经网络概念便追溯自此工作。
1950 年，Alan Turing 的里程碑式论文《计算机与智能》发表于《心智》期刊。4 该论文探讨了会思考的机器的本质，以及如何通过现在称为“图灵测试”的过程来衡量其智能。
Oliver Selfridge 在 1959 年的论文《潘迪莫尼乌姆——一种学习范式》中，确立了后来智能体架构所沿用的概念结构。5 Pandemium 是围绕“守护进程”构建的：小型、专业化的计算实体。每个恶魔承担一个狭窄的职责，它们并行运作。潘迪莫尼乌姆表明，智能可以从简单决策实体之间的竞争与合作中涌现。
尽管思考机器的哲学基础已经奠定，但直到 1950 年代数字计算诞生，这些想法才得以实现。Marvin Minsky 和 Dean Edmunds 于 1951 年建造了最早的人工神经网络之一——随机神经模拟强化计算器 (SNARC)。6这是通过强化学习模拟人脑学习过程的早期尝试。其硬件需要一个由 3000 个真空管和突触权重组成的网络来模拟 40 个类神经元单元。
1955 年，“人工智能”一词在一份题为《达特茅斯夏季人工智能研究项目提案》的研讨会提案中被创造出来。7 该提案由达特茅斯学院的 John McCarthy、哈佛大学的 Marvin Minsky、IBM 的 Nathaniel Rochester 和贝尔电话实验室的 Claude Shannon 共同提交，并在次年作为研讨会得以实现。
同样是在接下来的一年，Allen Newell 和 Herbert A. Simon 开发了逻辑理论家和通用问题求解器，这是模仿人类问题解决能力的早期尝试。
整个五十年代研究持续进行，研究人员甚至开发了初级的 AI 智能体，尽管这些智能体仍无法实现当代意义上的“学习”。例如，可以设计一个智能体来解决谜题：它分析谜题的当前状态，与已解决状态进行比较，并应用已知的一系列操作来接近该已解决状态。这些智能体仅仅是执行算法来搜索可能性空间。然而，它们证明了机器可以展现出此前被认为仅限于人类认知的行为。
1970 年代，出现了一类使用符号决策逻辑的新型原型智能体。这些“专家系统”旨在通过结合知识库和推理引擎来捕捉人类专家的知识和推理能力。斯坦福大学开发的 MYCIN 便是这类系统的早期例子。8MYCIN 可以诊断细菌感染并推荐抗生素，在狭窄领域内取得了成功。然而，每一条新数据都需由人类专家手动编码，这些系统在严格的知识库之外运行时便遇到困难。
这些及其他的局限性导致了一个被称为“AI 寒冬”的时期，在此期间，资金乃至 AI 研究都大幅收缩。
AI 寒冬需要数十年才能完全解冻，但在此期间仍取得了进展。
1973 年，计算机科学家 Carl Hewitt 开发了参与者模型，该模型将参与者视为并发计算（一种计算同时而非顺序发生的形式）中的基本构建块。
参与者接收并发送消息，创建新的参与者，并根据其内部状态决定下一步如何响应。参与者模型帮助将智能体定义为主动实体，而非被动数据结构——计算从其行为中涌现。9这一理论框架与我们今天思考 AI 智能体功能和架构的方式非常接近。
面向对象编程 (OOP) 也是如此。在 1970 年代和 1980 年代，面向对象编程兴起。在这种编程范式中，每个对象（程序的基本构建块）拥有自己的内部状态并自我管理。对象通过相互调用行为进行通信，确立了多个软件实体通过消息传递而非共享内存来协调的预期。
在 80 年代和 90 年代，研究人员开始正式使用“智能体”一词来描述能够“做”事情的人工智能。在此期间，引入了许多理论上的智能体框架。信念-愿望-意图 (BDI) 模型提供了一种结构化的方式，来思考能够驾驭动态环境的自主系统。分布式 AI 探索了协作过程的网络，而移动智能体领域则允许软件在不同机器间移动以执行工作。
机器人学也为研究人员带来了丰硕成果，尽管尚未实现实际应用。早在 1966 年，机器人在技术上就已经表现得像初级智能体。“Shakey”是世界上第一个将人工智能、感知和逻辑推理相结合，在现实环境中导航并完成任务的移动机器人。
另一个例子是 Rodney Brooks 的包容架构，这是一种反应式机器人架构，强调分层、去中心化的行为，不依赖完整的世界模型。10包容架构中的“智能体”在反应式感知-行动循环内执行模块化行为，就像今天的 AI 智能体一样。
机器人学领域的这些发展共同构成了现代智能体的理论基石：一个具备自主性、反应性和主动性的系统。
尽管取得了这些概念上的进展，智能体仍然受到 AI 整体功能的限制。机器学习需要数十年的发展，机器人学习智能体才能成为有用的工具。
计算能力增强，数据集扩大，机器学习的进步帮助研究人员将理论付诸实践。
1986 年，David Rumelhart、Geoffrey Hinton 和 Ronald Williams 发表了《通过反向传播误差学习表征》，其中描述了反向传播算法。11 反向传播提供了一种有效的神经网络训练方法，激发了对神经网络的新兴趣。反向传播是“误差反向传播”的简称，是一种精巧的方法，用于计算神经网络中任何权重或偏置的变化将如何影响模型预测的准确性。
1989 年，Yann LeCun 和 AT&T 贝尔实验室的一组研究人员使用卷积神经网络 (CNN) 将反向传播应用于图像识别，这是深度学习的首批应用之一，之所以称为深度学习，是因为卷积神经网络使用了多层神经元。深度学习模型能够从原始数据中提取分层特征，使模型能够感知和解读更复杂的数据。深度学习在 2000 年代和 2010 年代持续发展。
随着互联网的扩张，它在 AI 的复兴中发挥了关键作用。所有的数据（图像、文本、视频）成为越来越复杂的机器学习算法的动力。
1995 年，Russell 和 Norvig 在其广受欢迎的《人工智能：一种现代方法》中写道，智能体“自主运行，感知环境，长时间持续存在，适应变化，并创建和追求目标”。12 同年，Woolridge 和 Jennings 为该领域做出贡献，将智能体定义为具有自主性、社交能力、反应性和主动性。13
80 年代和 90 年代还见证了多智能体系统研究的发展。Craig Reynolds 在 1986 年开发了“群体模拟”，表明简单的智能体规则可以产生全局涌现行为。这确立了这样的观点：智能体群体可以产生超越各部分之和的智能。14 Contract Net Protocol、Knowledge Query and Manipulation Language 以及早期智能体通信语言都出现在这一时期。
ACT-R (2004) 和 Soar (2012) 认知架构是这一时期出现或发展的其他理论基础示例，它们整合了记忆、推理和行动以实现多步认知。
与此同时，语音识别取得了巨大进步。聊天机器人和虚拟助手（如 Siri 和 Alexa）成为了家喻户晓的名字。但这些系统更像是界面，而非独立的行动者。它们可以执行特定任务，但不能进行规划、推理或协调多步行为。
LLM 通过赋予智能体通用推理能力，释放了它们的潜力。从那时起，活动便层出不穷。
推动智能体时代的另一项主要机器学习技术是强化学习，其起源至少可追溯到 1980 年代。在此技术之前，AI 系统从固定数据集中学习。借助强化学习，智能体可以在环境中行动、接收反馈并调整自身行为，以最大化奖励或最小化惩罚。这建立了经典智能体循环的架构，后来启发了现代智能体工作流。强化学习为 AI 提供了一种关于智能体的数学语言，其形式化方法使得描述物理机器人或基于 LLM 的代码编写智能体所表现出的智能体行为成为可能。
2017 年，基于人类反馈的强化学习 (RLHF) 出现，以改进对齐与奖励建模。在 2017 年的一篇论文中，OpenAI 的 Paul F. Christiano 与 OpenAI 及 DeepMind 的其他研究人员详细阐述了基于人类反馈的强化学习在训练 AI 模型执行复杂任务（如玩 Atari 游戏和模拟机器人运动）方面的成功。15
在 2013 年之前，具有高维输入（如视频游戏、机器人或真实世界感知）的环境对于表格型或线性方法来说过于复杂。但随着更新的深度学习方法出现，该技术成为主流。Google Deepmind 发布了第一代深度 Q 网络，这是一种能够直接从原始像素和奖励中学习玩 Atari 游戏的神经网络。这是人工智能体首次以完全端到端的方式将表征学习与强化学习相结合。在随后的十年中，出现了更复杂的方法和更先进的算法，例如将深度神经网络与蒙特卡洛树搜索相结合的 AlphaGo。
2020 年代初期的提示工程早期实验暗示了涌现的智能体行为，以及人类通过自然语言与智能体互动的可能性。像“首先，一步步思考，然后回答问题”或“解释您的推理，然后给出最终答案”这样的提示，表明了 LLM 可以模拟程序性推理。
特别是链式思维 (CoT) 提示，揭示了任务分解能力，即智能体将复杂任务分解为几个更小、更易管理的操作。后来的智能体框架采用了诸如思考、行动、观察和重复这样的步骤——这个序列后来在 ReAct 框架中被形式化。CoT 本质上是人工驱动的智能体循环，而后来演变为 AI 驱动。
在此期间，研究人员还在自主工具调用和使用方面取得了突破，智能体不再需要提示才能行动。OpenAI 的 WebGPT 展示了 LLM 可以浏览互联网、点击链接并检索信息。更令人兴奋的是，采用检索增强生成 (RAG) 的 LLM 可以将其基于自身训练数据产生的输出与外部获取的新信息相结合。此外，通过工具使用增强的智能体不仅能检索外部信息，还能在外部环境中采取行动。
在 2022 年至 2024 年间，这种新的人工智能驱动的认知能力开启了我们所处的智能体时代。开发者开始在 LLM 周围构建各种脚手架，让它们能够访问 API、知识库和其他软件。
2023 年，Meta AI 推出了 Toolformer，这是第一个能够自主选择何时以及如何调用外部工具的 LLM。这是最早展示 LLM 可以生成并使用自身行动接口的实例——这是完整智能体框架的前身。
同年晚些时候，OpenAI 引入了函数调用。LLM 首次能够以结构化、可预测的可编程格式调用工具，以 JSON 传递参数，并通过显式的行动空间与外部系统交互。
大规模多模态生成式 AI 模型的发展出现在 2023-2024 年，以 GPT-4 和 GPT-4o 为代表。如今智能体可以“看到”界面、解读图像、理解空间布局、实时对话，并将多模态信号整合到规划中。
平台和框架使得构建智能体更加容易，即使对于软件开发技能有限的用户也是如此。AutoGPT、BabyAGI、ReAct、AutoGen和 AgentGPT 展示了 LLM 可以自主生成目标、策略性地规划行动方案，并从该策略的结果中学习，所有这些都无需人工干预。通过使用现成的模板简化用户体验，LangChain 成为了第一个主流智能体编排框架。
2024 年底，Anthropic 推出了模型上下文协议 (MCP)，这是一个开源框架，旨在标准化智能体与外部工具、系统和数据源集成及共享数据的方式。次年，IBM 推出了智能体通信协议 (ACP)，旨在标准化智能体之间相互通信的方式。ACP 后来与 Google 的 Agent2Agent (A2A) 协议在 Linux 基金会下合并。这些 AI 智能体协议有助于促进一个蓬勃发展的 AI 智能体开发生态系统。
到 2025 年，“智能体式 AI”已成为行业流行语，该领域的每个参与者都在开发某种形式的智能体平台或解决方案。如今，智能体似乎正在被部署到每一个行业，从供应链到医疗保健。智能体是否能不负众望，达到围绕它们的巨大炒作程度，仍有待观察。我们不知道它们是否会彻底改变我们所熟悉的生活，但它们仍然是这个星球上最有前途的技术之一。
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