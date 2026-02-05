医疗保健领域的 AI 智能体

By Matthew Finio , Amanda Downie

医疗领域中的 AI 智能体是自主化软件系统，它运用人工智能 (AI) 技术对信息进行感知与数据推理。它们在极少人工干预的情况下，执行支持临床诊疗、运营管理与患者互动的相关任务。

随着组织寻求能够更快、更高效地应对变化的 AI 系统，它们正成为医疗保健行业的一项重要技术。

AI 工具已经广泛应用于医疗保健领域，用于分析数据并优化人员、资源和设施的分配。这些系统越来越多地包含生成式 AI 功能，如大型语言模型 (LLM) 支持用户通过自然语言与数据和系统互动。

智能体 AI 更进一步。与传统 AI 或基于规则的自动化不同，AI 智能体被设计为具有一定程度的独立性（智能体），同时仍在组织设定的边界内工作。这一能力正推动该技术的广泛应用。Gartner 预测，到 2028 年，33% 的企业软件应用将集成智能体 AI人，而 2024 年这一比例还不到 1%。¹

AI 代理的工作原理

AI 智能体将多种人工智能能力融合为一体，包括高级认知能力、机器学习以及自然语言处理 (NLP)，形成能够感知信息、推理分析并实现目标的系统。生成式 AI 模型的发展，结合用于规划和执行的智能体框架，加速了 AI 智能体的发展，使其能够理解指令、生成洞察并协调多步任务。

与传统 AI 或基于规则的算法不同，AI 智能体能够适应变化的环境，并在医疗系统等复杂环境中运行。通过与企业系统、临床工具（包括移动应用）集成，它们有助于在环境快速变化的情况下提升运营效率。

在基本层面上，AI 智能体从环境中收集信息并建立对上下文的理解。随后，智能体会评估可行操作、规划后续步骤并决定执行方案。这种推理过程使 AI 智能体能够将目标分解为任务，并随着新信息的出现调整方法。

方案形成后，AI 智能体将通过对接系统或与人员交互来执行相应操作。操作反馈可用于改善未来的性能。这些能力结合在一起，使 AI 智能体成为工作流中的主动参与者，而非仅仅生成结果的被动工具。

支持临床和运营工作流

在医疗保健领域，AI 智能体正在成为一项重要的技术。它们旨在推理复杂的医疗保健数据，追求既定的临床或运营目标，同时符合安全、监管和治理限制。

在实际应用中，AI 智能体已被广泛应用于医疗领域的各类场景。它们可协助临床医生进行记录，显示相关患者信息，并帮助管理后续任务。在运营层面，医疗 AI 智能体可统筹日程安排、人员配置与资源分配，并能根据情况变化调整方案。面向患者的 AI 智能体负责预约管理、接诊和持续沟通。

AI 智能体在医疗保健提供方、临床标准及相关法规（包括《健康保险流通与责任法案》HIPAA）所设定的框架内运行。这些保障机制使其能够负责任地快速响应变化，效率远超完全依赖人工干预的系统。

随着这些系统不断发展，大语言模型等生成式 AI 技术，让数据与工作流程的交互变得更加自然。这一进展为 AI 智能体更深入地融入医疗保健生态系统奠定了基础，而不仅限于单个用例。

为什么医疗保健领域的 AI 智能体很重要

AI 智能体标志着医疗工作组织与运营方式的结构性变革。它们不再支持孤立的任务，而是可以规划、协调和执行临床、运营和行政工作流。这一转型改变了医疗健康领域的价值创造方式，推动组织从碎片化流程转向更集成、更具适应性的系统。

它们日益重要的作用，反映出现代医疗体系复杂度的不断提升。健康与医疗系统必须应对数据量激增、劳动力短缺以及民众对就医可及性和服务质量日益提升的期望。随着 AI 在医疗保健领域的不断成熟，AI 智能体有助于将临床决策和执行扩展到超越人类能力的范围，在医疗需求继续超出可用资源的情况下，它们显得尤为重要。

AI 智能体还挑战了长期以来关于专业角色和责任的假设。随着它们承担更多自主化职责，临床医生与管理人员必须重新思考如何对软件系统进行监管、信任并与之协作。超过一半的医疗高管 (53%) 表示，网络安全和患者数据保护是他们面临的最大挑战。2  AI 驱动的行为会影响患者诊疗结果，这引发了关于监管与责任的重要议题，并将决定这些系统的普及程度。

AI 智能体也在加快医疗保健的创新步伐。通过产生洞察分析、协调任务和逐步学习，它们缩短了问题识别与付诸行动之间的差距。尽管这种动态模式可以加速改进进程，但也会增加与临床标准或组织准备度不匹配的风险，因此治理与变革管理至关重要。

AI 智能体正在倒逼医疗体系加速升级演进。它们暴露了流程、技能与管理层面的不足，而这些都是成功应用 AI 智能体所必须解决的问题。AI 智能体能否带来持久价值，将更多取决于医疗组织如何调整其人员、结构和规范，而非技术本身。

AI 智能体在医疗保健领域的应用

AI 智能体在整个医疗体系中扮演着连接纽带的角色。与单一用途的工具不同，它们的价值在于跨工作流统筹行动、保持上下文连贯，而这些工作原本需要大量人工投入。以下应用案例展示了医疗组织正如何开始应用或试点 AI 智能体：

护理协调

AI 智能体通常部署在多智能体系统中，用于管理跨多个团队与系统的诊疗流程。这种方法通常涉及 AI 智能体编排，其中多个 AI 智能体协调任务、分享上下文并管理临床和运营工作流中的依赖关系。

例如，一个智能体负责处理转诊，另一个监控检查完成情况，第三个则在需要下一步操作时提醒医护人员或患者。这些智能体协同运作，让治疗流程持续推进，无需每一步都进行人工干预。

临床文档和工作流支持

AI 智能体协助临床医生通过生成咨询摘要、更新电子健康记录 (EHR) 和管理后续行政任务。例如，AI 智能体可以听取患者诊疗沟通内容，自动生成临床病历草稿并提交审核，同时还能下达医嘱或安排随访。这类常规数据录入的自动化方案简化了文书工作流程，帮助临床人员专注于患者诊疗。

决策支持

部分 AI 驱动的智能体可协助临床医护人员整合患者数据，并分析磁共振、X 光片等医学影像，在放射科、肿瘤科等专科领域尤为突出。这些 AI 智能体不是独立决定，而是揭示风险、指导方针和模式，以支持人类判断、提高诊断准确性并实现更加个性化的治疗决策。

药物发现和开发

AI 智能体通过协调大型复杂数据集的数据分析、模拟和研究工作流，支持药物发现和开发。它们有助于筛选有潜力的化合物、管理临床试验，并在新研究结果出现时调整研究方案。随着医疗 AI 的不断发展，这些智能体能够在药物研发全周期中实现更快迭代、更高效率以及更高效的协作。

运营规划和资源管理

医院利用 AI 智能体辅助排班、人员配置与接诊容量管理。AI 智能体可能根据预测的患者量调整人员配置计划，或识别手术室排班中的瓶颈。这些能力让医疗专业人员与医疗组织能够更灵活地应对不断变化的需求。

IBM 近期一项研究显示，69% 的医疗行业高管认为 AI 有助于提升其应对临床需求变化的能力，包括在未来突发公共卫生事件中做出更快速的响应。2

患者参与

AI 智能体为虚拟助理、聊天机器人和其他工具提供支持，这些工具可以处理预约安排、接诊和基本的患者沟通。这类系统通常借助会话式 AI 与患者进行自然交互，完成症状采集、问题解答及随访管理等工作。这种持续互动提升了医疗服务的可及性，优化了整体患者体验。

人口风险监测

AI 智能体对患者群体进行监测，识别新发风险或诊疗缺口。通过预测性分析技术，AI 智能体可持续扫描病历，对出现病情恶化早期迹象或肾病等病症的患者进行预警提示。通过患者监测得出的重要实时洞察，可触发主动干预或升级至医疗团队进行评估。

IBM 研究发现，每 10 名医疗保健高管中已有 4 名已将 AI 用于住院患者监护以及提供患者健康问题的早期预警。2

收入周期和行政支持

AI 智能体支持行政工作流自动化，包括账单处理、编码及预授权流程等。例如，AI 智能体可以收集文档、提交授权请求并跟进付款人。通过管理这些多步骤的管理流程，AI 智能体能够减少延误并降低收入流失。

在 IBM 的这项研究中，34% 的医疗行业高管表示已将 AI 能应用于营收与预算周期管理。同时，67% 的受访者认为，AI 在强化支付方与医疗服务方协同、提升理赔真实性方面具备最大潜力。2

AI 智能体在医疗保健领域的优势

AI 智能体所带来的诸多益处，已超越单个应用场景本身。它们的影响渗透到医疗保健的临床、运营和组织层面，影响着工作方式和价值创造方式。

更好地跨系统协调：医疗保健工作往往分散在不同的工具、团队和部门中。AI 智能体能够在这些跨领域场景中保持上下文信息并协同操作，减少延误与沟通失误。三分之一 (34%) 的医疗保健高管预计 AI 有助于提高工作效率。他们认为，其价值体现在协调科室内部及医院之间的多学科医疗团队。2

持续改进：治理的当的 AI 智能体可以从结果和反馈中学习。这种能力使医疗组织能够动态优化流程，而非仅依赖静态工作流。

更快地响应变化：AI 智能体缩短了从问题识别到采取行动的间隔时间。它们具备规划和执行任务的能力，能够更快地根据临床和操作条件进行调整。

减少管理负担：通过承担文书、协调及日常事务性工作，AI 智能体有效减轻了临床医护人员与工作人员的非诊疗工作负担。这有助于人员专注于更高价值的工作，并有助于减少倦怠。

更一致的标准：AI 智能体能够可靠地执行各类指南、政策与规则。这种方法有助于减少不必要的变化，同时支持规模化的质量和安全工作。

持续的患者参与：AI 智能体能够在传统医疗场景之外为患者提供支持。持续互动有助于更好地进行后续跟进、监测和就诊间隔期间的依从性管理。

可扩展的决策：AI 智能体使医疗保健组织能够针对不断增长的数据量和复杂性扩展决策支持。它们能够协助医疗团队大规模做出明智决策，而不必完全依赖人工关注与人力投入。

支持长期转型：AI 智能体不仅能优化现有工作流。随着医疗保健系统的发展，它们为重新设计角色、流程和组织结构奠定了基础。

医疗保健领域 AI 智能体的未来

随着 AI 智能体的不断成熟，其在医疗领域的影响将从任务执行层面转向系统级协同层面。未来的智能体将不再局限于支持单一工作流，而是越来越多地统筹临床、运营和管理领域之间的业务流转。

加速药物研发

在药物发现和开发领域，AI 智能体将协调研究工作流中的数据分析、模拟和实验。它们将根据结果调整研究计划，帮助组织更快地将洞察转化为实施。

从被动式工具到持久性系统

未来的 AI 智能体将持续运行，而非响应提示或事件。它们将长期维护有关患者、工作流和组织目标的上下文。这种意识将使它们能够预测需求、调整计划和提前干预。

在确定的边界内拥有更大的自主性

AI 智能体将在规划和执行方面承担更广泛的责任。然而，它们仍将受到临床规则、治理政策和人类监督的限制。这种自主运行与管控能力的平衡，将重塑临床人员与管理人员和技术的交互方式。

跨组织的多智能体协调

医疗行业将越来越依赖跨科室、跨系统乃至跨组织协同运作的智能体网络。这种多智能体协作模式，能够实现仅靠人力难以达成的协同效果，在医疗服务愈发分散化的背景下尤为重要。

对监管与信任提出新要求

AI 智能体的未来将取决于强大的治理框架，以解决医疗保健领域的安全性、透明度和负责任的 AI。早期投资于这些基础建设的组织将更有能力在不增加风险的情况下扩展智能体系统。

作者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

