AI 智能体将多种人工智能能力融合为一体，包括高级认知能力、机器学习以及自然语言处理 (NLP)，形成能够感知信息、推理分析并实现目标的系统。生成式 AI 模型的发展，结合用于规划和执行的智能体框架，加速了 AI 智能体的发展，使其能够理解指令、生成洞察并协调多步任务。

与传统 AI 或基于规则的算法不同，AI 智能体能够适应变化的环境，并在医疗系统等复杂环境中运行。通过与企业系统、临床工具（包括移动应用）集成，它们有助于在环境快速变化的情况下提升运营效率。

在基本层面上，AI 智能体从环境中收集信息并建立对上下文的理解。随后，智能体会评估可行操作、规划后续步骤并决定执行方案。这种推理过程使 AI 智能体能够将目标分解为任务，并随着新信息的出现调整方法。

方案形成后，AI 智能体将通过对接系统或与人员交互来执行相应操作。操作反馈可用于改善未来的性能。这些能力结合在一起，使 AI 智能体成为工作流中的主动参与者，而非仅仅生成结果的被动工具。