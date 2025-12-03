如何构建 AI 智能体

AI 智能体是一种系统，能够利用外部工具和数据源，以最少的人工干预执行任务。虽然 AI 智能体也可以由强化学习 (RL) 甚至显式规则驱动，但在现代用语中，该术语通常指以大语言模型 (LLM) 为引擎的系统。尽管有许多使用 LLM 构建 AI 智能体的框架和平台，几乎能适应任何技术专长水平，但它们的成功都依赖于对智能体用户和目的的深入理解。
基于 LLM 的智能体不仅能理解用户输入的意图，还能辨别要采取的行动并生成使这些行动得以实现的输出。
在最基础的层面上，生成式 AI 智能体只是一个在特定环境中运行的 LLM，其自然语言处理 (NLP) 能力被用来输出文本，这些文本可以作为其所连接的外部工具和数据源的输入。例如，驱动智能体的 LLM 可能会输出一条 SQL 查询语句，从公司数据库中提取信息，或者输出一个结构化的 JSON 对象来发起 API 调用，从而触发外部应用程序中的特定操作。
这些 LLM 的输出本身并不是行动：它们只是在被发送到那些外部工具时触发行动。如果为 LLM 提供一套清晰的逻辑，规定它应根据环境的某些反馈触发哪些行动，那么它就能以比旧的、基于显式规则的系统（如机器人流程自动化 (RPA)）更动态的方式自主规划和执行任务。
建立这种智能体架构——即将 LLM 连接到外部工具调用和数据源的 API，为其建立关于何时生成何种输出等逻辑——的一种方法是使用任何常见编程语言（如 Python 或 JavaScript）从头编写代码。这提供了最大程度的控制、定制和透明性，但也需要最多的人工操作和技术知识。
另一种选择是，存在许多旨在加速构建和部署您自己的 AI 智能体过程的服务。AI 智能体框架通过预定义的构建块来简化编码过程，而 AI 智能体平台则为构建和部署智能体提供了端到端的解决方案。为您的第一个智能体选择最佳方案取决于您的技能和经验水平，以及您预期用例的性质。
无论如何，无论技能水平如何，构建您自己的 AI 智能体的过程都应以同样的方式开始：仔细定义您的 AI 智能体的目的，并确定实现该目的所需的工具和信息。
从关于您的智能体的几个直接问题开始。
谁将使用它？技术用户和非技术用户有不同的期望，从他们需要多主动地管理工作流，到他们对何种用户界面感到舒适。
它的职责是什么？您需要决定 AI 智能体是旨在解决整个问题，还是仅仅自动化解决该问题所需的一些更繁琐的子任务。
它将处理哪些类型的输入？一个需要处理多种数据模态（文本、音频、图像、视频）的智能体可能需要多个模型。多模态模型确实存在，但有时单个 AI 模型无法在您所有的特定需求上提供足够的准确性。例如，如果您的智能体需要从图像和 PDF 中提取文本，光学字符识别 (OCR) 模型可能比通用的视觉语言模型 (VLM) 表现更好。如果这些 PDF 包含复杂的表格、图表和公式，您可能需要一个专门的文档转换模型。如果您的智能体将处理非常小众或特定领域的示例，其组成的模型可能需要在自定义数据集上进行微调。
它需要访问哪些数据源和知识库？最基本且最重要的智能体 AI 功能之一是检索增强生成 (RAG)。例如，客户支持聊天机器人可能需要引用您公司 CRM 平台或 FAQ 中的信息。一个软件工程智能体很可能需要引用您的代码库。许多智能体需要通过搜索引擎或特定的 Web 服务访问实时信息。不仅要知道 AI 智能体需要哪些信息，还要知道这些信息在哪里可以找到，这一点至关重要。
它需要访问哪些工具？AI 智能体的基本优势之一是通过使用外部工具来补充 LLM 的能力。充当“AI 助手”的智能体应该能够编写和修改日历项。编码智能体需要一个沙盒环境来执行脚本。销售或营销环境中的 AI 智能体可能需要外部应用程序来发送电子邮件和其他通信。外部计算器或计算引擎（如 Wolfram Alpha）可以确保数学运算能够可靠且快速地执行。
您将如何衡量成功？AI 智能体开发是一个测试、部署、评估和优化的迭代过程。根据您的用例，“成功”可以用不同的方式来衡量，例如节省的时间、审核的案例数量、完成率、准确性或直接的用户评价。
您还需要考虑实际因素。
您的 AI 智能体是否将在对时间敏感的环境中运行？此时速度是否至关重要？还是准确性更为重要？不同的优先级通常需要不同的模型和不同级别的工作流复杂性。
您有什么样的硬件和预算？不同的 LLM 会带来不同的成本和计算需求，无论是通过 API 定价（针对闭源模型）还是硬件和云计算成本。
您的 AI 智能体要响应的输入提示是高度多样且复杂的？还是简单且重复的？
正如在 LLM 领域常见的那样，“最佳”智能体不一定是最复杂的那个：而是最高效匹配您的需求和限制的那个。更简单的智能体系统操作更简单、成本更低、更容易调试，也更容易向需要使用它们的人解释。
最重要的决策之一，是选择哪个或哪些具体的模型来充当自主智能体的决策引擎。
一般而言，不同的优先级需要不同的 LLM。对于某些用例，速度可能优先于顶尖的准确性。在其他环境中，精确性至关重要。前一种情况需要更小、更快的 LLM；后一种情况则受益于更大、性能更强的模型。当智能体工作流涉及特别复杂的细节或多步规划时，值得考虑使用推理模型。如果您的工作流包含直接且重复的任务，则可能不值得承担额外的延迟和计算成本。
在许多情况下，多智能体系统可能使您的工作流受益。在典型的多智能体设置中，由一个较大 LLM 驱动的智能体接收初始请求并将其分解为子任务，然后将其委派给由较小 LLM 驱动的智能体，这些智能体快速执行专门的任务。
同样的考量也应适用于您对其他类型模型的选择。您的用例是否涉及计算机视觉任务，例如对象检测或图像分割？如果实时响应至关重要，那么基于卷积神经网络 (CNN) 的快速模型可能是最佳选择。如果最大准确性最重要，那么较慢但性能更强的视觉变换器 (ViT) 可能更好。
在智能体式 AI 的背景下，用户应考虑不同的 LLM 性能指标，而非在聊天机器人驱动的应用程序中所优先考虑的那些指标。例如，反映世界知识和创意写作的基准测试性能对聊天机器人可能有用，但对于能够访问外部数据源并输出简短、目的驱动文本的 AI 智能体来说则不太重要。对于智能体式 AI，模型的函数调用和指令遵循能力通常优先考虑。
如果您不准备从头编写 AI 智能体的代码，您将需要探索不同的 AI 智能体框架或 AI 智能体平台。
AI 智能体框架 本质上是代码库，提供旨在组合成智能体工作流的模块化组件。开发人员无需从头编写每一个元素，而是可以使用智能体框架预定义的代码片段、类和函数作为构建块，以简化和精简流程。理想情况下，框架相比原生代码提供了更快速、更可扩展的方法，同时仍然允许高度的控制和定制。组件，旨在组合成智能体式工作流。开发人员无需从头编写每一个元素，而是可以使用智能体框架预定义的代码片段、类和函数作为构建块，以简化和精简流程。理想情况下，框架相比原生代码提供了更快速、更可扩展的方法，同时仍然允许高度的控制和定制。
AI 智能体平台（例如 IBM watsonx.orchestrate）则更为全面。它们不仅包含构建智能体的工具，还包括用于大规模托管、部署、监控和管理这些智能体的基础设施。许多 AI 智能体平台提供低代码甚至无代码的用户界面 (UI)，使初学者和非技术用户也能使用基于模板的方法为实际应用程序构建和使用AI智能体。
框架和平台通常并不互斥。尽管有些平台将用户限制在无代码工作流中，或设计为仅与特定模型或框架兼容，但包括 watsonx.orchestrate 在内的其他平台则与框架无关，并适应多种技能水平。此类平台通常包含用于构建智能体的专用用户界面，但也为用户提供了通过自己选择的框架构建智能体，并仅使用平台进行部署和管理的选项。
IBM 的《AI 智能体指南》提供了用于构建 AI 智能体的各种开源框架的概述、分步指南和教程。以下按字母顺序列出了几个知名框架的解释说明和教程链接。
Autogen：由微软维护的开源框架，专为可扩展的多智能体 AI 系统设计。您可以通过此教程探索使用 AutoGen 进行多智能体 RAG。
BabyAGI：由 Yohei Nakajima 构建和维护的实验性开源智能体框架。
ChatDev：一个开源智能体框架，旨在模拟虚拟软件公司，其中多个 AI 智能体在该组织架构中扮演不同角色。它旨在作为研究集体智能的理想环境，智能体通过角色扮演相互提示以解决特定任务。通过此教程了解 ChatDev 中的协作软件开发。
crewAI：一个著名的基于 Python 的开源编排框架，针对多智能体工作流进行了优化，可配置用于任何开源 LLM 或 API。要熟悉它，请查看此教程：使用多模态多智能体系统进行零售货架优化。
IBM watsonx Orchestrate：提供一系列经过优化的 watsonx 智能体，可自主执行许多常见的日常工作功能。
LangChain 是最早、最流行的开源 AI 智能体编排框架之一。LangChain 针对线性工作流中的任务“链式”组合进行了优化，而 LangGraph 则是一个基于图的框架，专为更复杂的非线性工作流而设计。您可以通过这个工具调用教程来尝试 LangChain，或者通过构建 SQL 智能体或 IT 支持 ReAct 智能体的教程来尝试 LangGraph。
LangFlow 是一个基于拖拽图形用户界面 (GUI) 的低代码和无代码开源框架。
MetaGPT 是一个多智能体框架，其中每个智能体扮演一名员工，遵循精简且严格专业化的工作流。您可以使用这个关于产品需求文档 (PRD) 创建的多智能体自动化教程来尝试它。
AutoGPT 是一个开源平台，最初设计用于将 OpenAI 的 GPT 模型集成到智能体工作流中。它现在也提供与各种开源模型以及其它专有模型（如 Claude 或 Gemini）的集成。
BeeAI 是第一个基于智能体通信协议 (ACP) 构建的开源平台，该协议是一个开放标准，旨在实现在任何框架上构建的 AI 智能体之间顺畅通信。BeeAI 最初由 IBM Research 开发，现在托管在 Linux 基金会。为帮助入门，您可以查看这个关于使用 BeeAI 构建多智能体合同管理系统的教程。
IBM watsonx Orchestrate 是一个与框架无关的端到端平台，用于在企业中构建、部署和协调智能体。它提供的工作流范围从拖拽式、无代码 AI 智能体构建器 UI 到完全的专业代码定制。用户可以利用预构建的智能体，在平台内开发自己的智能体，或者根据需要从其他地方导入第三方智能体。
随着复杂的多智能体系统开始在 AI 生态系统中激增，已经提出了许多 AI 智能体协议，以标准化 AI 智能体与其他系统 API 之间的通信。尽管业界预计最终会统一到一个单一标准，但目前仍有多个协议在使用。
大多数框架努力兼容所有知名协议，但在某些情况下，您对协议的偏好可能会限制您对框架的选择，反之亦然。一些著名的 AI 智能体协议包括：
智能体通信协议 (ACP)：最初由 IBM 的 BeeAI 引入，ACP 旨在定义和标准化 AI 智能体运行和相互通信的方式。ACP 使用基于标准 HTTP 约定的 REST 风格通信，使 AI 智能体易于集成到生产环境中。它默认设计为异步通信，不需要任何专用库。您可以通过本教程进行深入了解。
Agent2Agent (A2A)：最初由 Google 和其他合作伙伴于 2025 年 4 月在 Google Cloud Platform 下推出，现在由 Linux 基金会作为开源项目托管。它遵循客户端-服务器模型设置，采用三步工作流：发现、认证和通信。要亲身体验 A2A，请查看本教程。值得注意的是，现在同时管理 ACP 和 A2A 的 Linux 基金会正在努力通过将 ACP 功能迁移到 A2A 中来合并这两个协议。
模型上下文协议 (MCP)：由 Anthropic 推出，MCP 通过转换为 JSON-RPC 格式的系统来标准化通信。MCP 已被许多知名技术提供商采用，包括 Figma、Notion、Atlassian、Zapier、Stripe、PayPal 和 Square。要了解更多关于 MCP 的信息，请访问本教程：构建 MCP
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
构建、部署和管理强大的 AI 助手和智能体，运用生成式 AI 实现工作流和流程自动化。
借助值得信赖的 AI 解决方案，您可以勾勒未来业务发展蓝图。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。