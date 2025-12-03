如何构建 AI 智能体

基于 LLM 的智能体不仅能理解用户输入的意图，还能辨别要采取的行动并生成使这些行动得以实现的输出。

在最基础的层面上，生成式 AI 智能体只是一个在特定环境中运行的 LLM，其自然语言处理 (NLP) 能力被用来输出文本，这些文本可以作为其所连接的外部工具和数据源的输入。例如，驱动智能体的 LLM 可能会输出一条 SQL 查询语句，从公司数据库中提取信息，或者输出一个结构化的 JSON 对象来发起 API 调用，从而触发外部应用程序中的特定操作。

这些 LLM 的输出本身并不是行动：它们只是在被发送到那些外部工具时触发行动。如果为 LLM 提供一套清晰的逻辑，规定它应根据环境的某些反馈触发哪些行动，那么它就能以比旧的、基于显式规则的系统（如机器人流程自动化 (RPA)）更动态的方式自主规划和执行任务。

建立这种智能体架构——即将 LLM 连接到外部工具调用和数据源的 API，为其建立关于何时生成何种输出等逻辑——的一种方法是使用任何常见编程语言（如 Python 或 JavaScript）从头编写代码。这提供了最大程度的控制、定制和透明性，但也需要最多的人工操作和技术知识。

另一种选择是，存在许多旨在加速构建和部署您自己的 AI 智能体过程的服务。AI 智能体框架通过预定义的构建块来简化编码过程，而 AI 智能体平台则为构建和部署智能体提供了端到端的解决方案。为您的第一个智能体选择最佳方案取决于您的技能和经验水平，以及您预期用例的性质。

无论如何，无论技能水平如何，构建您自己的 AI 智能体的过程都应以同样的方式开始：仔细定义您的 AI 智能体的目的，并确定实现该目的所需的工具和信息。