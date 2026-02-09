首先， IBM Bob 是什么？IBM Bob 是一款由生成式人工智能驱动的集成开发环境 (IDE)和现代化助手。将 Bob 视为您的 AI 优先集成开发环境（IDE）与结对开发伙伴——一款能够理解您的意图、代码库与组织标准的工具。

从头开始构建自己的 MCP 服务器可能非常耗时，尤其是对于初级开发人员而言。相反，在本教程中，我们将深入了解如何依靠 IBM Bob，使用一些简单的自然语言提示快速启动工作流。

MCP 整合通过连接外部工具和服务扩展了 Bob 的功能，可在全局（适用于所有工作区）或项目（可通过 .Bob/mcp.json 文件进行团队共享）级别配置。MCP 支持两种传输类型：标准输入/输出（STDIO），用于本地、低延迟服务器；服务器发送事件（SSE），通过 HTTP/HTTPS 可访问的远程 MCP 服务器。用户可以在 Bob 设置菜单中使用 JSON 文件配置服务器，定义命令、环境变量和自动批准的工具。这两种传输类型都允许您启用或禁用服务器，自动批准特定工具，并通过 Bob 的 MCP 设置面板管理它们的运营。