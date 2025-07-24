使用 LangGraph 和 Granite 构建智能体工作流

在本教程中，我们将探讨如何使用两个关键工具构建此类 AI 智能体工作流：LangGraph（一个用于构建基于图形的推理路径的框架）和IBM Granite 模型（一个补充这种结构的强大模型）。工作流中的每个步骤称为“节点”，这些节点通常由大型语言模型驱动的智能体处理。这些智能体会根据模型输出或条件逻辑在状态之间转换，形成一个以决策为导向的动态图形。
为了实现这些工作流，我们将仔细研究两个基本组件：LangGraph 和 Granite。
LangGraph 是一个强大的框架，旨在通过将 AI 模型表示为计算图中的状态智能体来简化 AI 驱动工作流的开发。它使开发人员能够构建可扩展、模块化的系统，其中每个行为或决策点都被定义为图形中的一个节点。
借助 LangGraph，您可以：
当 LangGraph 之类的多智能体系统和框架应用于生成式 (gen AI)任务时，通常将任务执行结构化为顺序或条件工作流。无论您是使用 LangChain 、IBM Granite 模型、OpenAI 的 GPT 模型还是其他人工智能工具，LangGraph 都能帮助您优化工作流，实现更好的可扩展性和性能。
LangGraph 通过将复杂的工作流分解为模块化的智能组件，引入了一种编排 AI 技术的现代方法。与传统r 自动化或机器人流程自动化 (RPA) 不同，LangGraph 通过使用实时逻辑和记忆，实现了动态的、上下文感知的任务执行。以下是推动该框架的四个关键组件：
这些组件共同使 LangGraph 能够改变组织设计和执行 AI 驱动工作流的方式——弥合 AI 工具与实际业务流程之间的差距。
Granite-4.0-Tiny-Preview，由 IBM Research 开发，是一个轻量级但功能强大的开源语言模型，旨在解决复杂问题和实际的自然语言处理 (NLP)任务。虽然 Granite 比 GPT-4 等商业模型小，但它速度快、效率高，并且与 Hugging Face 完全兼容——对于寻求操作效率而不牺牲性能的开发人员来说，这是一个不错的选择。
Granite 擅长以下领域：
在本教程中，Granite 模型在智能体工作流的各个阶段发挥着关键作用，支持问题解决和内容生成。其轻量级设计使其适合于人类干预可能有限的实际应用，并且在构建跨不同数据集和提供程序的稳健 AI 解决方案时，可扩展的设计模式是必不可少的。
在本教程中，我们将构建一个作为创意助手的智能体式工作流，用于编写短篇动画剧本。
根据用户提出的故事创意，智能体将：
此用例旨在展示语言模型的推理和生成能力，通过 LangGraph 的组合工作流构建。
以下每个步骤均作为 LangGraph 节点实现：
这些节点按顺序连接到 LangGraph 中，模型在其中移动，同时传递可变状态字典。
这种工作流在创意生成和结构规划之间取得了平衡。它展示了：
它还具有良好的可扩展性，您可以通过添加修订步骤、多个场景生成器甚至基于角色的分支来轻松扩展。
您需要一个 IBM® Cloud 帐户 才能创建 watsonx.ai 项目。
虽然您可以选择多种工具，本教程将引导您如何设置 IBM 帐户以使用 Jupyter Notebook。
此步骤将打开一个笔记本环境，可在其中复制本教程中的代码。或者，您可以将此笔记本下载到本地系统并将其作为资产上传到您的 watsonx.ai 项目。要查看更多 Granite 教程，请访问 IBM Granite 社区。本教程也可在 GitHub 上找到。
此单元安装使用托管在 Hugging Face 上的 IBM Granite 模型所需的核心库：
来自
注意：如果您在虚拟环境中运行本教程，且没有预安装 langgrapg，请使用 pip install langgraph 在本地环境中安装。
此单元导入了构建和运行智能体工作流所需的所有核心库：
这些导入共同为模型交互、工作流结构化和输出呈现准备了环境。
该单元从 Hugging Face 加载 IBM 的
来自
这一步骤有效地将 Granite 模型初始化为我们工作流背后的“推理引擎”。
此函数，
主要详情：
此函数将在整个工作流中重复使用，以在各个决策或生成节点调用 Granite 模型。
此函数，
输入：
提示构建：提示要求模型：
文本生成：提示被传递给
输出解析：一个简单的循环根据行前缀从模型的响应中提取类型和风格，该前缀为（
状态更新：提取的
该节点充当创意分类器，使后续节点能够以类型和风格为基本参数，生成与上下文相一致的大纲、结构和场景。
来自
输入：该函数接收包含以下内容的状态字典：
提示构建：模型被指示：
文本生成：提示信息被发送至
状态更新：生成的剧情大纲被添加到状态中，关键字为
这个节点将抽象的创作意图转化为叙事草图，为接下来详细的三幕结构提供了一个框架。它确保下游节点从一个连贯、富有想象力的基线开始工作。
来自
输入：该节点接收现在包含以下内容的状态字典：
提示构建：模型被指示：
场景要求：
文本生成：
状态更新：生成的场景会被添加到状态字典的
它将沉浸式叙事和视觉叙事引入工作流。这个节点不是简单地概括故事情节，而是通过感官和情感细节使故事栩栩如生，这对于编制动画短片至关重要。
来自
输入：节点期望状态
提示构建：模型旨在：
对话指南：
生成：
状态更新：对话被保存到状态中，键为
这个辅助函数
函数目的：用装饰器包装一个节点（例如 generate_scene_node），用于记录：
参数：
内部封装器：
返回：一个修改过的函数版本，添加了进度信息，但其他行为完全相同。
随着工作流的增长，跟踪正在执行的步骤变得非常重要，特别是当某些步骤（例如生成或编辑）需要更长的时间或可能导致内存过载等问题时。此进度包装器可确保透明度，并有助于调试和运行时诊断。
此单元通过使用 LangGraph（一个为 LLM 工作流设计的基于图的组合式编程框架）来定义生成短篇动画故事的工作流逻辑。中的每个步骤代表一项创造性任务，它们按特定顺序执行以生成最终剧本。
工作流的组件：
带有进度跟踪的节点注册：每个步骤（风格选择、大纲生成、场景创作、对话创作）都会作为一个节点添加到 with_progress() 包装器中-
此方法确保每个节点在执行时记录其运行时间和进度。
工作流边（节点排序）：创意流程的顺序已明确定义：
这种结构实现了模块化、可读和可调试的 LLM 工作流。创作过程中的每个阶段都是隔离的，可以单独进行分析，并且日后可以替换或扩展（例如，添加“修订场景”步骤或“总结输出”节点）。现在
在这个最后的代码单元中，您可以运行完整的创意工作流，并显示每个故事生成阶段的结果。
显示结果：最终状态字典现在包含由各个节点填充的键：
这一部分展示了用户意图如何通过逐步、模块化的 LLM 工作流转化为完整的迷你剧本。这是一个端到端的创意管道，具有交互性、可解释性和可定制性。
注意：如果使用的是 GPU 或 TPU，则代码运行大约需要 15–17 分钟。在本地虚拟环境中，根据用于运行代码的基础设施，生成输出大约需要 65–70 分钟。
让我们了解系统如何将用户的提示——“我想为孩子们写一个关于迷失的龙寻找家园的奇幻故事”——转化为一个完整的动画故事。每个步骤都以前一个步骤为基础，由工作流的创意节点指导，并由 Granite 模型提供支持。
1. 类型和风格。工作流从解释用户的原始提示开始：我想为孩子们写一个关于迷失的龙寻找家园的奇幻故事。根据这一输入，select_genre_node 将故事正确归类为奇幻类型，并确定了合适的迷人且温馨的风格。这一结果是准确且符合上下文的，因为使用诸如“奇幻”、“为孩子们”和“迷失的龙寻找家园”等短语清楚地表明了一种神奇而又温和的讲故事风格。类型和风格是塑造工作流中每个后续生成步骤的基本参数。
2. 剧情大纲和角色描写。 下一步，要求模型根据已确定的类型、风格和用户的原始创意创建剧情大纲。输出结果不仅包含 3-5 句话的故事概要，还包含额外的角色描述，这可能是由于提示泄露或保留了早期迭代的指令格式所致。
剧情大纲围绕一个名叫莉莉的女孩展开，她发现了一条受伤的龙，并在一位老药剂师的指导下帮助它返回魔法森林。这个故事情节完全反映了用户的意图——专注于一个适合儿童的魔法之旅，带有治愈、归属和友谊的情感基调。龙、莉莉和药剂师的角色素描增加了故事的深度，将一个模糊的想法转化为一个具有明确角色、个性和叙事责任的结构化概念。这一步确保故事从抽象的意图转变为适合银幕改编的具体结构。
3. 关键场景。在获得完整的情节大纲后，
所选时刻是莉莉在魔法森林中照料受伤的巨龙，以此建立角色间的情感共鸣和相互理解。这一时刻至关重要，它将故事转向了巨龙归家之旅。该场景意象丰富、情感充沛，遵循了“异想天开”和“暖心”的约束条件，同时在视觉上富有表现力，非常适合短篇动画形式。
模型能够在各个阶段保持类型和风格的一致性，这体现了 LangGraph 的工作流价值以及 Granite 推理能力。
4. 剧本格式的对话。最后，
每个工作流阶段将原始提示——“一个关于迷失的龙寻找家园的奇幻故事”——转化为一个结构化、富有创意和表现力的叙事输出。从类型选择到对话格式化，系统逐步构建连贯的叙事弧线。LangGraph 框架确保任务之间的转换存在逻辑连接，而 IBM Granite 模型能够生成具有连贯基调的上下文相关文本。最终呈现的是一个紧凑、可直接在屏幕上播放的短篇动画故事，完全由一行用户输入生成，这展示了智能体式工作流在创意 AI 应用中的实际能力。
为了让故事讲述体验更加引人入胜，这里有一个简单的基于 HTML 的可视化工具，可以将生成的故事元素（类型、风格、情节、场景和对话）以美观的格式呈现。此外，只需单击一下，您就可以将整个剧本下载为文本文件，供今后使用或共享。让我们把故事搬上银幕！
本教程使用 Granite-4.0-Tiny-Preview模型进行文本生成。虽然它是 Granite 系列中较小的模型之一，但它仍然需要一个支持 GPU 的环境才能高效运行，尤其是在 LangGraph 工作流中执行多个节点时。
推荐设置：
性能注意事项：
如果您在托管笔记本环境（例如，IBM watsonx.ai 或 Google Colab Pro）中运行本教程，请确保在运行时设置中启用 GPU。
对于资源匮乏的环境，请考虑：
在本教程中，我们使用 LangGraph 和 IBM 的 Granite-4.0-Tiny-Preview 语文模型构建了一个模块化、智能体式的叙事工作流。从一个简单的创意提示出发，我们构建了一个循序渐进的管道，对类型、风格进行分类，生成剧本大纲，编写关键场景，最后以剧本风格的对话结束。在此过程中，我们演示了如何：
这种智能体框架不仅适用于剧本创作，还可以扩展到广泛的创意或任务路由用例。只需几个节点，您就能构建一个迷你写作助手，将奇幻的想法转化为剧本故事。
无论您是开发人员、故事讲述者还是研究人员，本教程都为您提供了深入了解创意领域中基于 LLM 的工作流的实用基础。
准备好构建您自己的智能体了吗？利用 IBM Granite 模型和 IBM watsonx Orchestrate，让创意源源不断。
