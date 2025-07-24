使用 LangGraph 和 Granite 构建智能体工作流

LangGraph 是一个强大的框架，旨在通过将 AI 模型表示为计算图中的状态智能体来简化 AI 驱动工作流的开发。它使开发人员能够构建可扩展、模块化的系统，其中每个行为或决策点都被定义为图形中的一个节点。

借助 LangGraph，您可以：

将每个智能体的行为定义为一个独立的节点。

使用算法或模型输出来确定下一步骤

在节点之间传递状态以保留记忆和上下文

轻松实现推理流程的可视化、调试和控制

当 LangGraph 之类的多智能体系统和框架应用于生成式 (gen AI)任务时，通常将任务执行结构化为顺序或条件工作流。无论您是使用 LangChain 、IBM Granite 模型、OpenAI 的 GPT 模型还是其他人工智能工具，LangGraph 都能帮助您优化工作流，实现更好的可扩展性和性能。