与单个智能体相比，联网的AI智能体可以更高效地协同工作，实现共同目标。但为了协调行动，它们需要有效地进行通信。

人工智能智能体之间的有效沟通可以带来更好的态势感知和更明智的决策。当智能体分享数据时，他们可以根据实时信息完善策略和响应。

在复杂系统中，分布式 AI 可以将任务分配给多个智能体，从而更快地解决问题。与其让单个人工智能尝试处理所有任务，不如让多个智能体专注于问题的不同方面，并相互交流研究成果。

具有通信能力的 AI 智能体可以相互学习，随着时间的推移提高适应性。通过交流见解，它们在分享经验的基础上完善自己的行为。多智能体 AI 系统还可以高效扩展，处理海量数据和更复杂的任务。