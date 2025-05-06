2025 年 5 月 6 日
新兴的 AI 智能体代表了 AI 革命的一个基本转折点，从可以与您聊天的 AI 转变为可以为您工作的 AI，并且具有前所未有的自主性。
几十年来，与强大的企业系统交互一直需要专业知识，以便在庞大而复杂的界面网络中进行操作。AI 智能体将降低获取 AI 能力的门槛。通过对话式界面实现交互，用户只需表达自己的目标，智能体网络便可在后台系统中执行所需操作。这种民主化意味着每个人，无论其技术水平如何，都可以利用 AI 来自动化复杂任务、获取洞察，并在诸如人力资源、财务、IT 和客户服务等各个职能领域推动生产力提升。
我们相信，这种新的运营模式将成为激发生成式人工智能巨大经济潜力的催化剂，据麦肯锡估计，生成式 AI 每年将为各个行业创造高达 4.4 万亿美元的经济价值。
但要实现这一目标，智能体必须能够在当今复杂的企业科技堆栈所依赖的庞大应用程序、数据和系统网络上无缝工作。这意味着，编排、集成与自动化是将智能体从新奇概念推向实际应用的秘密武器。
正因如此，IBM 不仅是在打造智能体，我们正在重塑驱动智能体时代的基础技术堆栈。
IBM 的战略核心是帮助客户在所有技术、任何基础设施上，充分利用所有数据，让 AI 智能体真正投入工作。我们的产品组合使企业能够编排来自任何供应商和平台（如 Salesforce Agentforce）的智能体，同时还可以利用其现有 IT 资产的强大功能，包括来自 Adobe、Microsoft、Oracle、ServiceNow、Workday 等的技术。并使用预构建的智能体、工具和整合来快速完成任务。
今天，我们正式发布业内最全面的一套智能体功能，帮助企业构建、运行和管理智能体，这一切将通过 IBM watsonx Orchestrate 交付。
这一战略的核心是 IBM watsonx Orchestrate，我们用于统一协调企业全域工作的集成解决方案。它作为多智能体的调度中枢、路由器和规划器，能够协调来自 IBM、第三方平台或开源项目的各类智能体，使其彼此之间以及与现有资产（传统自动化系统、AI 助手、API 接口、数据存储和应用系统）实现高效协同。它已预集成 80 余款主流企业应用程序，成为贯穿全企业堆栈部署智能体的理想门户，且完全避免供应商锁定。
IBM 将提供预构建的智能体，这些智能体在关键业务职能领域具备专业能力，专门针对能显著提升生产效率的业务场景。我们首先要介绍的域名智能体是：
我们计划在今年陆续推出更多垂直领域智能体，涵盖客户服务、财务等业务场景。除了专门的领域智能体，我们还开发了大量的公用事业智能体，可嵌入系统中执行网络研究或计算等任务。
为了简化对 IBM 和其他供应商的智能体的访问，我们很高兴地介绍即将推出的 watsonx Orchestrate 智能体目录。3 该目录将作为访问数百种预构建工具与智能体的起点，包含来自 IBM 及庞大合作伙伴生态系统的 150 余款现成资源。一些早期的示例4 包括：与 Salesforce 集成的销售线索挖掘智能体（为销售人员提供工具与知识，有效开发潜在客户并提升转化率），以及可嵌入 Slack 的 HR 智能体（通过 Slack 对话界面处理员工咨询）。
我们还推出了一项新计划，允许任何 IBM 合作伙伴直接使用 watsonx Orchestrate 进行构建，帮助我们更快速、更轻松地扩展合作伙伴构建的应用程序组合。
IBM 还致力于帮助企业构建、集成并定制具备多样化技能的专属智能体，支持任意框架或架构，包括 CrewAI、LangGraph 及 IBM Bee 等开源智能体框架。
我们新的 watsonx Orchestrate Agent Builder5 提供公共预览版，为业务用户提供了一个无代码自动化工作室，使他们能够在 5 分钟内构建自己的智能体，并利用我们智能体目录中的预构建智能体和工具。该工作台实现了智能体开发的普及化，让企业内任何成员都能轻松构建、部署并管理基于业务知识的智能体，同时可调用数百种预构建工具。
对于需要控制性和灵活性的开发人员，我们提供了广泛的专业代码工具集和软件开发工具包来构建、评估和部署自定义 AI 智能体。这包括一个新的智能体开发套件 (ADK)，用于从头开始构建高度专业化的智能体，并将其直接从笔记本电脑部署到 watsonx Orchestrate 中。除了预构建工具套件以及与核心业务应用程序的集成之外，我们还通过对模型上下文协议 (MCP) 的全面支持来扩展智能体的连接性，让 AI 智能体能够轻松地与数千个现有工具集成。
当 AI 智能体协同工作时，它们才能释放企业中的真正力量。随着智能体不断发展，能够承担更为复杂的企业项目，编排这些功能对于智能体能够在基本业务流程内和跨基本业务流程协同工作至关重要。
认识到这一点，我们正在增强 watsonx Orchestrate 的功能，不仅实现基础任务路由，更进一步支持高级的智能体间协作。这使得专业智能体（无论是内部构建、由合作伙伴构建还是使用开放源代码，可以分享信息并共同处理复杂的多步骤流程。公司可以将这些能力嵌入到他们的智能体系统中，以分析用户请求并实时向正确的智能体、助手和技能发送指令。
但是，有效的编排不仅仅是编排智能体，还包括利用您的整个科技环境。这就是为什么 watsonx Orchestrate 能实现智能体间的协作，并与您现有的科技投资（现有的自动化、API、数据源和核心应用程序）协作。这样，智能体可以在您的业务运营中作为增值服务运营，而不是孤立地运营。
随着智能体的日益普及，智能体可观测性工具将成为有效且负责任地采用这些日益自主系统的关键。这包括发现、管理、监控和优化整个企业智能体使用情况的能力。
我们的 watsonx 产品服务组合提供了一套强大的工具，用来监控 AI 性能和可靠性，执行 AI 防护措施，并帮助有效扩展 AI 资源。例如，我们提供工具，帮助公司根据成本效益或性能等具体目标，评估和选择要使用的 AI 模型。我们同时正在开发工具，希望能帮助发现和编排智能体及工具，从而更高效地设计与执行任务。此外，我们的行业领先的人工智能治理功能可以增强公司对智能体系统的可见性和控制力，从而帮助管理准确性、性能和风险。
详细了解 IBM 为帮助公司构建、部署和管理 AI 智能体和助手而提供的产品。
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免责声明：
IBM 关于自己的未来方向和意向的声明可能随时更改或撤销，仅仅表示了目标和意愿。
脚注：
1 现已推出公开预览版，计划于 6 月正式发布
2 现已推出公开预览版，计划于 6 月正式发布
3 现已推出公开预览版，计划于 6 月正式发布
4 这些示例预计将于 6 月推出
5 现已推出公开预览版，6 月份正式发布