新兴的 AI 智能体代表了 AI 革命的一个基本转折点，从可以与您聊天的 AI 转变为可以为您工作的 AI，并且具有前所未有的自主性。

几十年来，与强大的企业系统交互一直需要专业知识，以便在庞大而复杂的界面网络中进行操作。AI 智能体将降低获取 AI 能力的门槛。通过对话式界面实现交互，用户只需表达自己的目标，智能体网络便可在后台系统中执行所需操作。这种民主化意味着每个人，无论其技术水平如何，都可以利用 AI 来自动化复杂任务、获取洞察，并在诸如人力资源、财务、IT 和客户服务等各个职能领域推动生产力提升。

我们相信，这种新的运营模式将成为激发生成式人工智能巨大经济潜力的催化剂，据麦肯锡估计，生成式 AI 每年将为各个行业创造高达 4.4 万亿美元的经济价值。

但要实现这一目标，智能体必须能够在当今复杂的企业科技堆栈所依赖的庞大应用程序、数据和系统网络上无缝工作。这意味着，编排、集成与自动化是将智能体从新奇概念推向实际应用的秘密武器。

正因如此，IBM 不仅是在打造智能体，我们正在重塑驱动智能体时代的基础技术堆栈。

IBM 的战略核心是帮助客户在所有技术、任何基础设施上，充分利用所有数据，让 AI 智能体真正投入工作。我们的产品组合使企业能够编排来自任何供应商和平台（如 Salesforce Agentforce）的智能体，同时还可以利用其现有 IT 资产的强大功能，包括来自 Adobe、Microsoft、Oracle、ServiceNow、Workday 等的技术。并使用预构建的智能体、工具和整合来快速完成任务。

今天，我们正式发布业内最全面的一套智能体功能，帮助企业构建、运行和管理智能体，这一切将通过 IBM watsonx Orchestrate 交付。

预构建智能体： 针对特定业务领域和用例，具有即用型技能和整合；专门的领域，如人力资源、销售和采购，并计划在未来几个月内扩展到其他领域。

针对特定业务领域和用例，具有即用型技能和整合；专门的领域，如人力资源、销售和采购，并计划在未来几个月内扩展到其他领域。 构建自己的智能体： 简化智能体的构建、定制和部署流程：从 5 分钟快速搭建的无代码工具，到开发者适用的专业代码工具，一应俱全。

简化智能体的构建、定制和部署流程：从 5 分钟快速搭建的无代码工具，到开发者适用的专业代码工具，一应俱全。 智能体协同编排： 通过集成与自动化智能体来处理复杂项目，使各类智能体及助手能够跨工具、跨数据源、跨基础设施协同工作。

通过集成与自动化智能体来处理复杂项目，使各类智能体及助手能够跨工具、跨数据源、跨基础设施协同工作。 智能体可观测性：发现、监控和优化整个企业中智能体的使用情况，以提高信任度、绩效和效率。

这一战略的核心是 IBM watsonx Orchestrate，我们用于统一协调企业全域工作的集成解决方案。它作为多智能体的调度中枢、路由器和规划器，能够协调来自 IBM、第三方平台或开源项目的各类智能体，使其彼此之间以及与现有资产（传统自动化系统、AI 助手、API 接口、数据存储和应用系统）实现高效协同。它已预集成 80 余款主流企业应用程序，成为贯穿全企业堆栈部署智能体的理想门户，且完全避免供应商锁定。