随着基于智能体程序的生成式 AI 的出现，中小型零售商店如今也能获得专家级分析与商业建议——这些曾经只有配备专业数据团队的大型企业才能享有的服务。这项 AI 技术的普及将为您的社区超市、精品小店或区域连锁品牌带来革命性变革。
这项技术之所以具有革命性，原因如下：
让我们深入了解技术细节，逐步了解这种人工智能驱动的零售优化是如何运作的。本教程结束时，您将清楚地了解如何在自己的商店中实施这一系统，从而有可能借助 AI 力量彻底改变零售空间。
莎拉是当地一家杂货店的店主，在与大型连锁店的竞争中举步维艰。尽管她已经尽了最大努力，但她还是注意到某些产品的销售情况并不尽如人意，而另一些产品则经常缺货。有一天，当她在一个月内第三次整理新鲜农产品货架时，她想知道是否有更好的方法。
这就是我们的人工智能驱动解决方案的用武之地。莎拉只用了智能手机和我们的智能系统，就改变了自己杂货店的业绩。让我们深入研究如何构建这样的系统。
我们可以使用 crewAI，这是一个开源框架，可以协调团队中的智能体交互。“crew”指的是多智能体系统。我们的团队由扮演零售专家的智能体组成，他们 24 x 7 全天候待命，各司其职。任务可以直接分配给智能体，也可以通过 crewAI 评估特定角色和可用性的分级流程来处理。
对于 crewAI 初学者，请查看 crewAI 阅读解释器以及官方文档。在 crewAI GitHub 官方存储库中，您还可以找到团队进行库存分析、数据分析、RAG、LangGraph 整合等的示例。
让我们来看看本教程将使用的零售专家智能体团队。
任务工作流如下。
您可以在 Github 上找到这个项目。
我们首先需要设置环境。可以在 GitHub 上的 Markdown 文件中找到这些步骤，也可以按照以下步骤操作。
项目结构
src/my_retail_advisor/ ├── config/ │ ├── agents.yaml # Agent configurations │ └── tasks.yaml # Task definitions ├── tool/ │ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations │ └── tool_helper.py # Vision helper functions ├── crew.py # Crew orchestration └── main.py # Application entry point
生成并记下免费的 Serper API 密钥。Serper 是我们将在本项目中使用的 Google 搜索 API。
我们需要为本教程安装 crewAI 框架，并设置第 2 步中生成的 watsonx.ai 凭据。
要安装 crewAI，请
要安装 crewAI，请在终端运行以下命令。
在与
crewAI 可以配置为使用任何开源的大语言模型 (LLM)。LLM 可以通过 Ollama 和其他几个 API（例如 IBM watsonx 和 OpenAI）进行连接。用户还可以通过crewAI Toolkit 和 LangChain Tools 充分利用预构建工具。
我们的自定义可视化搜索工具由
您可以通过多种方式自定义团队：
确保已进入该项目的正确工作目录。您可以在终端中运行以下命令来切换目录。
要启动您的 AI 智能体团队并开始执行任务，请从项目的根文件夹运行此命令。 请注意，该团队可能需要运行几分钟才能返回最终结果。
此命令将初始化 themy-retail-advisor 团队，按照配置中的定义组装智能体并为其分配任务。此示例未经修改，将使用 watsonx.ai 上的 Granite 创建包含输出结果的 report.md 文件。crewAI 可以返回 JSON、Pydantic 模型和原始字符串作为输出。以下是该团队输出结果的示例。
蔬菜货架重新布置与优化行动计划
目标：创建一个具有视觉吸引力且井然有序的农产品区，展示最受欢迎的蔬菜，提升销售额，并改善客户满意度。
市场分析师的建议：
商店经理和商店采购员的行动计划：
...
第 1 步：焦点展示
...
第 4 步：主题展示和附加功能
从示例输出可以看出，多智能体系统能够执行处理输入、工具调用和制定调查结果的顺序过程。
还记得莎拉的新鲜农产品货架问题吗？以下是系统如何帮助她：
总之
借助这样的人工智能驱动工具，中小型零售商能够优化决策流程。就像莎拉一样，您也可以通过易于使用、经济实惠且有效的技术，提升商店的业绩。 此架构还解锁了各个领域的其他 AI 机会，例如产品设计和增强型客户体验。它的灵活性使其价值超越了零售业，使企业能够创新并在特定行业的任务中脱颖而出。
