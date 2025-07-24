BeeAI 为个人开发人员和团队提供了一个与框架无关的平台，用于查找、部署和分享人工智能 (AI) 智能体。该平台旨在解决使用 AI 智能体时的三个主要挑战：
孤立生态系统：每个智能体存在于其独立的框架内。BeeAI 将智能体集中到单一的工作空间中，以实现高效的 AI 智能体编排。
可扩展性有限：BeeAI 允许用户部署智能体，而无需处理复杂的个性化设置程序。
分散发现：Bee 智能体位于集中发现中心，使查找和试验智能体式 AI 变得容易。
个人开发者可以使用 Bee 来简化探索和部署智能体的过程，以便在智能体式自动化及其他场景中使用。同时，团队可以通过集中实例共享同一个 BeeAI 工作空间，实现实时协作，并集中管理大语言模型 (LLM) 连接和 API。
社区目录承载了平台上所有可用的 BeeAI 智能体，无需复杂的设置即可部署。标准化的用户界面可提供一致的用户体验，标准容器使开发人员能够从任何框架打包智能体，同时绕过兼容性问题。
IBM 研究团队围绕一套核心功能构建了 BeeAI，这些核心功能使其能够充当智能体式工作区。其中包括：
BeeAI 使用 ACP 来标准化智能体的使用，而不管各个框架如何。开发人员将他们喜欢的工具与他们想要的智能体一起使用。交互式设置向导简化了环境创建流程，使团队能够快速启动并使用共享的 AI 智能体式工作空间。
BeeAI 的设计以本地优先为核心，将智能体托管在各自设备或本地环境中，让用户完全掌控自己的数据。其核心组件包括：
智能体：BeeAI 中的智能体是容器化的，并通过 ACP 进行通信。AI 智能体的一个显著特征是能够按需调用工具，以扩展其能力。
BeeAI 服务器：该服务器在智能体之间进行编排，管理生命周期和配置，路由智能体与客户端之间的通信，并收集遥测数据。
BeeAI CLI 和 UI：用户通过两种模式与 BeeAI 交互。命令行界面 (CLI) 有助于编写脚本和命令控制，而图形用户界面 (UI) 则处理更直观的交互，例如对话聊天。
Python 集成：ACP SDK（软件开发工具包）使开发者能够将 BeeAI 集成到基于 Python 的应用中。BeeAI 可以在 Python 应用程序环境中处理智能体工作流，例如那些为任务自动化而设计的应用程序。
Arise Phoenix 监控工具：在 BeeAI 中可用，Phoenix 是一个开源工具，用于追踪和监控智能体行为。
在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。
无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。