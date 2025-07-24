BeeAI 为个人开发人员和团队提供了一个与框架无关的平台，用于查找、部署和分享人工智能 (AI) 智能体。该平台旨在解决使用 AI 智能体时的三个主要挑战：

个人开发者可以使用 Bee 来简化探索和部署智能体的过程，以便在智能体式自动化及其他场景中使用。同时，团队可以通过集中实例共享同一个 BeeAI 工作空间，实现实时协作，并集中管理大语言模型 (LLM) 连接和 API。

社区目录承载了平台上所有可用的 BeeAI 智能体，无需复杂的设置即可部署。标准化的用户界面可提供一致的用户体验，标准容器使开发人员能够从任何框架打包智能体，同时绕过兼容性问题。