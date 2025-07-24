什么是 BeeAI？

作者

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

BeeAI 是一个开源平台，提供了一个跨框架发现、运行和分享 AI 智能体的集中位置。BeeAI 由 IBM 开发，基于智能体通信协议 (ACP) 构建，并托管在 Linux 基金会。团队可以使用 BeeAI 框架，在各自孤立的生态系统之外部署智能体。

行业时事通讯

专家为您带来最新的 AI 趋势

获取有关最重要且最有趣的 AI 新闻的精选洞察分析。订阅我们的每周 Think 时事通讯。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此处管理您的订阅或取消订阅。有关更多信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

BeeAI 做什么？

BeeAI 为个人开发人员和团队提供了一个与框架无关的平台，用于查找、部署和分享人工智能 (AI) 智能体。该平台旨在解决使用 AI 智能体时的三个主要挑战：

  • 孤立生态系统：每个智能体存在于其独立的框架内。BeeAI 将智能体集中到单一的工作空间中，以实现高效的 AI 智能体编排

  • 可扩展性有限：BeeAI 允许用户部署智能体，而无需处理复杂的个性化设置程序。

  • 分散发现：Bee 智能体位于集中发现中心，使查找和试验智能体式 AI 变得容易。

个人开发者可以使用 Bee 来简化探索和部署智能体的过程，以便在智能体式自动化及其他场景中使用。同时，团队可以通过集中实例共享同一个 BeeAI 工作空间，实现实时协作，并集中管理大语言模型 (LLM) 连接和 API

社区目录承载了平台上所有可用的 BeeAI 智能体，无需复杂的设置即可部署。标准化的用户界面可提供一致的用户体验，标准容器使开发人员能够从任何框架打包智能体，同时绕过兼容性问题。

AI 智能体

5 种类型的 AI 智能体：自主功能与现实世界的应用

了解目标驱动和基于效用的 AI 如何适应工作流和复杂环境。
构建、部署和监控 AI 智能体

在 BeeAI 中使用智能体

IBM 研究团队围绕一套核心功能构建了 BeeAI，这些核心功能使其能够充当智能体式工作区。其中包括：

智能体目录

BeeAI 的智能体式 AI 存储库将团队聚集在一个集中工作空间中，实现更顺畅的多智能体工作流。BeeAI 的智能体目录是其核心功能之一：该目录可搜索，并展示每个提供的智能体的功能详情。开发人员可以识别使用模式，并据此选择智能体。

智能体按类型分类。BeeAI 通过聊天机器人界面呈现对话聊天智能体。与此同时，“免干预型”智能体构成了许多智能体工作流的主干，因为它们被设计为在接收到一次指令后即可自主运行。

社区目录托管用户创建的智能体，用户还可以通过 BeeAI 界面将他们构建的智能体推送到 GitHub。

与框架无关的环境

BeeAI 使用 ACP 来标准化智能体的使用，而不管各个框架如何。开发人员将他们喜欢的工具与他们想要的智能体一起使用。交互式设置向导简化了环境创建流程，使团队能够快速启动并使用共享的 AI 智能体式工作空间。

设置

设置过程包括 API 密钥输入、模型选择建议、连接测试和特定于提供商的选项，例如 Ollama 的上下文窗口。可用的 LLM 提供商包括 Anthropic 的 Claude、OpenAI 的 GPT、DeepSeek 和 IBM 的 watsonx。Meta 的 Llama3 可通过本地 Ollama 连接使用。

用户可以在本地或从 GitHub 存储库导入智能体、LangChain 等其他框架，甚至可以构建自己的智能体以在 BeeAI 中使用。

运行智能体

BeeAI 在各自的容器中运行每个智能体，并设置资源限制，从而实现模块化的多智能体系统构建。输入选项包括与智能体通信的交互模式，以及用于共享 Python 代码片段和其他语言代码的多行输入模式。标准化的用户界面意味着智能体式工作流中的交互是可预测的。

通过对任意运行中智能体的实时日志流传输，平台实现了可观测性。BeeAI 使用 OpenTelemetry 收集遥测数据并将其发送到指定的 Arize Phoenix 实例。

BeeAI 的工作原理是什么？

BeeAI 的设计以本地优先为核心，将智能体托管在各自设备或本地环境中，让用户完全掌控自己的数据。其核心组件包括：

  • 智能体：BeeAI 中的智能体是容器化的，并通过 ACP 进行通信。AI 智能体的一个显著特征是能够按需调用工具，以扩展其能力。

  • BeeAI 服务器：该服务器在智能体之间进行编排，管理生命周期和配置，路由智能体与客户端之间的通信，并收集遥测数据。

  • BeeAI CLI 和 UI：用户通过两种模式与 BeeAI 交互。命令行界面 (CLI) 有助于编写脚本和命令控制，而图形用户界面 (UI) 则处理更直观的交互，例如对话聊天。

  • Python 集成：ACP SDK（软件开发工具包）使开发者能够将 BeeAI 集成到基于 Python 的应用中。BeeAI 可以在 Python 应用程序环境中处理智能体工作流，例如那些为任务自动化而设计的应用程序。

  • Arise Phoenix 监控工具：在 BeeAI 中可用，Phoenix 是一个开源工具，用于追踪和监控智能体行为。

资源

应用专为企业构建的 AI 智能体大规模提高生产力

探索 AI 智能体改变游戏规则的潜力，并将其轻松整合至业务运营中。

2025 AI 智能体买家指南

深入研究本综合指南中的关键用例、核心功能和分步建议，以便选择适合您业务的解决方案。
利用 AI 智能体和助手重塑业务生产力

了解 AI 智能体和 AI 助手如何协同工作以实现新的生产力水平。
Omdia 赋能智能报告：AI 智能体的影响

了解如何使用 AI 智能体解锁生成式 AI 的全部潜力。

开拓代理型企业新时代：利用 AI 全面赋能技术资产

持续关注 AI 革命的根本转折点——新兴 AI 智能体的最新动态。
试用 watsonx Orchestrate

深入了解生成式 AI 助手如何帮您减轻工作量并提高工作效率。
AI 智能体将如何重塑生产力

学习如何使用 AI 来提高创造力和效率，并开始适应与 AI 智能体密切合作的未来。
代理的未来、AI 能耗、Anthropic 的计算机使用和 Google 对 AI 生成文本的水印

在本期 "Mixture of Experts "节目中，我们的专家将深入探讨 AI 智能体的未来等问题，与您一起保持领先地位。

Comparus 如何使用“银行助理”

Comparus 使用了 IBM® watsonx.ai 的解决方案，并令人印象深刻地展示了会话式银行业务作为新型互动模式的潜力。
相关解决方案
IBM AI 智能体开发

借助 IBM watsonx.ai 开发平台，让开发人员能够构建、部署和监控 AI 代理。

 

 深入了解 watsonx.ai
人工智能 (AI) 解决方案

借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。

 深入了解人工智能解决方案
AI 咨询与服务

通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。

 深入了解人工智能服务
采取下一步行动

无论您是选择定制预构建的应用程序和技能，还是使用 AI 开发平台构建和部署定制代理服务，IBM watsonx 平台都能满足您的需求。

 探索 watsonx Orchestrate 深入了解 watsonx.ai