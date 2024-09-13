AI 可用于更有效地自动执行任务。以下是一些常用于任务自动化的 AI 技术：

更高级的 BPA 类型，称为智能自动化，将任务自动化与 AI、RPA 和其他自动化技术相结合，用于需要决策和认知能力的高级任务。例如，聊天机器人和虚拟代理等对话式人工智能工具可部署在不同渠道，包括网站、社交媒体网络以及 Slack 和 WhatsApp 等消息平台，以实时处理日常客户咨询。这使人类客户服务代表能够处理更复杂的请求。

人工智能在任务自动化中的用例

应用 AI 实现任务自动化可以重新定义各个领域和行业的工作方式。

AIOps：AIOps 或 IT 运维中的人工智能，利用 AI 来自动化和简化 IT 服务管理和运营工作流。通过 AIOps 可以自动化执行的任务包括根本原因分析、追踪网络中断的源头以及分析数据以检测异常情况。

医疗保健：AI 可用于管理任务，例如管理电子健康记录、发送预约通知以及管理账单和处理索赔，以便医疗保健专业人员可以更多地专注于患者护理。

营销：AI 可以自动执行营销任务，例如营销活动管理和分析观众，从而针对个性化服务创建细分观众。生成式 AI 还可以用于自动化营销活动的内容创建。

零售：AI 可以在没有人工协助的情况下完成退货和退款处理。

销售：AI 可用于搜索潜在客户，根据评分系统对其进行筛选，并创建定制化信息以影响他们的决策。

供应链自动化：AI 助手可以帮助将发票、采购订单和收据自动输入到组织的 ERP 或会计软件中。在库存管理过程中，AI 技术可以将采购订单数据与需求模式相结合，以维持适当的库存水平。