发布日期：2024 年 6 月 7 日
撰稿人：Teaganne Finn、Amanda Downie
供应链包括从生产到销售商品的整个过程。该过程从采购原材料开始，一直到交付和回收。全球供应链将继续面临挑战，包括物流提供商为运行供应链系统而找到的制造商和零售商。因此，拥有灵活、可靠的供应链管理实践和工具非常重要。
供应链自动化是对人力的补充，而非替代。AI 工具可与人类员工队伍协同工作，以减少供应链瓶颈和不必要的低效率环节，同时帮助公司满足法规遵从性。自动化功能可通过不同类型的技术以多种形式实现，其中包括物理机器、物联网 (IoT) 设备、机器人流程自动化 (RPA) 和智能文档处理 (IDP)。
随着全球供应链的不断变化，改进工作流程并利用最新的自动化解决方案来最大限度地减少或消除耗时的手动任务非常重要。自动化工具可以通过自动化系统提供库存管理，效率远远高于传统系统。这使得员工有更多时间在供应链运营中完成更高级别的任务。
数字化转型时代已经到来，而能利用速度和敏捷性的企业则更有可能脱颖而出。组织可能会考虑在其供应链中实施 AI 的最大原因如下。
传统供应链并未针对我们今天看到的数字环境而进行优化。物流员工经常需从文档、电子表格、电子邮件和其他数字文档中获取信息，以便执行各项基本流程。此工作方式可能会导致人为错误和整个供应链的中断。
通过应用程序或 RFID（射频识别）标签等自动化渠道管理这些任务，企业可以更加灵活地对市场需求和波动的需求做出快速响应。
当前，成功的供应链需要能够适应周围不断变化的世界，并能够提升规划能力。实现这一目标的方法是通过提供实时数据洞察、准确的需求计划和需求预测的自动化工具。
借助这些工具，供应链可以根据比以往更准确的信息做出明智、节省成本的决策。
旧版 IT 系统功能有限，使供应链专业人员难以全面查看所有供应链流程和运营。传统上，信息共享被证明是困难且不一致的，而这正是自动化发挥作用的地方。
自动化工具可将信息和数据输入无缝连接到一个对所有供应链员工均可见的位置。此举可简化业务流程，并使供应链中涉及的所有人员均保持一致。
借助 AI 功能，可以通过更快、更准确的响应时间来大幅改善客户体验。例如“最后一英里配送”，自动化系统可以实时获取数据，并根据需要调整路线。或者在长途运输中，自动化工具可以帮助驾驶员到仓库提货，并实时查看驾驶员的日程安排。
新冠疫情并未造成全球供应链中断。但是，尽可能保持对新兴趋势的领先依然非常重要，其中包括：
1. 关注可持续发展：随着公司寻求满足新的报告标准和法规，可能会更加关注环境、社会和治理 (ESG) 优先事项。另外，客户的期望也更侧重于减少碳排放，以及向公众消费者提供更透明信息的公司。
解决方案：自动化工具可以帮助实现 ESG 报告自动化并快速收集数据，从而减少对人工流程的需求。
2. 员工队伍的变化：员工队伍正在老化，因此，寻找技术熟练、经验丰富的员工已成为一项更大的挑战。职位得不到补充，员工留存的问题日益突出。
解决方案： 自动化正成为解决这一问题的关键方案之一，通过使用数字化系统（如仓库自动化）来填补这一空白。
3. 推动 AI 发展：AI 技术眼下极受欢迎，尤其是在供应链优化和其他业务转型工作中。具体而言，通过供应链自动化，AI 正在帮助组织做出主动决策并使用数据集。
解决方案：AI 技术正在协助完成预测、路线优化、库存水平调整和决策等工作。
自动化工具可在此流程的各个步骤中应用于供应链。部分可供探索的用例示例如下。
传统的供应链运营通常通过多种不同的系统来管理库存，可能包括员工手动登记货物，也可能是容易出错的技术机制。自动化技术提供的是通过 AI 数字工具简化仓储。AI 技术可以集成数据，根据采购订单信息和历史需求模式创建模式，以维持适当的库存水平。
供应链软件可通过自动输入数据提高后台效率，最大限度地降低人为错误风险和运营成本。自动化工具可以从订单中提取数据，无需手动输入，并将数据直接输入到其所属的系统中。
自动化技术在供应链的各个领域均比仓库更有助于提高库存存储的整体效率。订单处理与和订单履行流程的众多环节均可通过使用自动化软件实现自动处理。此外，AI 助手还可帮助将发票、采购订单和收据自动输入到组织的企业资源规划 (ERP) 或会计软件中。
眼下，数字技术正在帮助企业管理包裹递送，并确保在运输员工之间实现更良好的沟通。随着电子商务领域的持续增长，必须使用更简便的交付跟踪方法来满足客户期望。供应链自动化软件可提供路线优化、GPS 跟踪和实时延误警报功能，从而确保客户满意，且后端各项事宜均能顺利运行。
借助使用 AI、IoT 和分析技术且基于云的单一集成平台，优化性能、延长资产生命周期并减少运营停机和成本。
应用 AI 的强大功能和自动化的速度来改善供应链管理、弹复性和可持续性。
watsonx Orchestrate 具有生成式 AI 和自动化技术，它们旨在解放您的时间，以便您有更多时间处理重要事务。
首席执行官 (CEO) 正在迅速投资于生成式 AI，以简化供应链并实现自动化，而那些没有这样做的 CEO 可能会落后。
越来越多的组织正在推行可持续发展议程，并将供应链作为重点关注领域。
生成式 AI 能够自主生成复杂问题的解决方案，它将彻底改变供应链环境的方方面面。
通过互动体验了解可持续供应链的组成部分。
一种基于 AI 的企业资产管理 (EAM) 解决方案，易于使用且可靠。
IBM CSCO Think Circle 的成员最近重点讨论了生成式 AI 及其影响。