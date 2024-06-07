全球供应链经常面临挑战和中断。例如，新冠疫情大流行对全球供应链造成了重大干扰，企业仍然感受到了影响。劳动力短缺和地缘政治冲突导致了持续的供应链中断。此外，电子商务平台的增长扩大了生产和运输的商品数量。

然而，随着自动化和 AI 工具等新技术的引入，公司便有了新的方法在不断变化的环境中处理计划和进行预测。AI 在实时自动执行重复任务、提高员工工作效率和客户满意度方面发挥着至关重要的作用。