借助 IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 模块，实现更高效的合规流程。
OpenPages Regulatory Compliance Management 模块将软件、流程自动化、数据订阅源和专业知识结合在一起，使企业能够更加全面、准确、及时地掌握其监管合规风险。在集中式数据模型的支持下，该模块旨在转变合规流程，增强信心，提高效率。
体验 OpenPages 交互式产品导览，了解如何轻松识别风险、查看最新监管要求和管理工作流。
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将来自 Thomson Reuters Regulatory Intelligence、Wolters Kluwer、Ascent 以及 Reg-Track 的内容订阅源载入 OpenPages。基于规则的设置可自动处理入站监管数据。
通过现成可用的工作流，帮助用户记录和管理对监管机构互动（如询问、会议请求和检查）做出的有条不紊的响应。
可将监管要求按逻辑分组整理，然后分配给企业内与监管变更事件有关的相应负责人，从而创建一套透明的解决方案流程。
IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。