您将能够

整合监管要求 单一存储库，可管理监管内容，确保整个企业的利益相关者能够更高效处理并分类大量监管数据。这种集中式视图有助于自动识别适用监管要求的变更，减少难以处理的监管警报数量。

将监管要求映射至分类规则 可将监管要求映射至内部风险数据，将监管数据与关键风险、控件、政策与总体业务战略相连接。现在可以使用企业专用术语整理、显示和评估复杂的监管要求，并将其分派给企业内的各个负责人。