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增强信心，提高效率

借助 IBM OpenPages Regulatory Compliance Management 模块，实现更高效的合规流程。

OpenPages Regulatory Compliance Management 模块将软件、流程自动化、数据订阅源和专业知识结合在一起，使企业能够更加全面、准确、及时地掌握其监管合规风险。在集中式数据模型的支持下，该模块旨在转变合规流程，增强信心，提高效率。

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OpenPages 演示导览

体验 OpenPages 交互式产品导览，了解如何轻松识别风险、查看最新监管要求和管理工作流。

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您将能够
整合监管要求 单一存储库，可管理监管内容，确保整个企业的利益相关者能够更高效处理并分类大量监管数据。这种集中式视图有助于自动识别适用监管要求的变更，减少难以处理的监管警报数量。
将监管要求映射至分类规则 可将监管要求映射至内部风险数据，将监管数据与关键风险、控件、政策与总体业务战略相连接。现在可以使用企业专用术语整理、显示和评估复杂的监管要求，并将其分派给企业内的各个负责人。
降低监管风险 帮助企业了解监管要求，降低被制裁和罚款等风险，并积极应对监管变更事件。支持将监管法规分解为一系列监管要求，同时评估对业务的影响，并创建可执行的任务。
功能 监管订阅源

将来自 Thomson Reuters Regulatory Intelligence、Wolters Kluwer、Ascent 以及 Reg-Track 的内容订阅源载入 OpenPages。基于规则的设置可自动处理入站监管数据。

 监管机构互动

通过现成可用的工作流，帮助用户记录和管理对监管机构互动（如询问、会议请求和检查）做出的有条不紊的响应。

 数据分发

可将监管要求按逻辑分组整理，然后分配给企业内与监管变更事件有关的相应负责人，从而创建一套透明的解决方案流程。
轻松自动执行 GRC 流程

IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。

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