为内部审计员提供跨部门视图，查看企业的监管、风险与合规详情。IBM OpenPages Internal Audit Management 模块有助于企业高效规划、执行、报告和审查其审计范围。可将控制环境之最佳实例与已记录的控制环境进行对比，分析差距，以便确定薄弱环节和可以改进的地方。