利用 IBM OpenPages Internal Audit Management 模块自动执行和管理内部审计，开展更为广泛的风险和合规管理活动。
为内部审计员提供跨部门视图，查看企业的监管、风险与合规详情。IBM OpenPages Internal Audit Management 模块有助于企业高效规划、执行、报告和审查其审计范围。可将控制环境之最佳实例与已记录的控制环境进行对比，分析差距，以便确定薄弱环节和可以改进的地方。
体验 OpenPages 的互动产品之旅，了解如何轻松识别风险、审查最新监管要求和管理工作流程。
Gartner GRC Tools for Assurance Leaders 市场指南
内置 GRC 工作流程功能，可对工作流程实例进行管理，以便于自动执行流程、启动活动、分配任务、通知利益相关者、制定计划并按时完成，同时推动一致性。
一键式审计报告从中央数据库中提取所有相应数据。甘特图和其他可视图表便于用户快速查看数据，帮助用户完成规划。
Close Audit 助手程序可提供审计总结，并为终结状态和所有与审计相关的组件拟备详细的就绪信息，从而促成审计终结流程的自动化。
IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。
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