利用 IBM OpenPages for IT Governance 管理内部 IT 控制和风险，该模块可调整业务流程、政策和法规要求。
获取 IT 风险的整体视图，并将其映射至业务流程。OpenPages IT Governance 模块确保企业能够在涉及多个最佳实践标准体系的情况下保持合规，其中包括发起组织委员会 (COSO)、IT 基础架构库和国际标准组织 (ISO)。
体验 OpenPages 交互式产品导览，了解如何轻松识别风险、查看最新监管要求和管理工作流。
Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南
在一个可配置的主页中查看需要用户注意的所有问题、事件、漏洞和业务应用。深入挖掘子报表，以便于分析根本原因。
IT 相关活动的自动通知和选路。跟踪和记录所有相关的 IT 事件。启动由自上而下的规划和业务风险驱动的调查工作流程。
利用问卷调查评估用户界面（所有业务应用程序的中心来源）与资产或业务应用程序负责人协同进行分类评估和合规评估。
IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。