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调整业务流程

利用 IBM OpenPages for IT Governance 管理内部 IT 控制和风险，该模块可调整业务流程、政策和法规要求。

获取 IT 风险的整体视图，并将其映射至业务流程。OpenPages IT Governance 模块确保企业能够在涉及多个最佳实践标准体系的情况下保持合规，其中包括发起组织委员会 (COSO)、IT 基础架构库和国际标准组织 (ISO)。

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OpenPages 演示导览

体验 OpenPages 交互式产品导览，了解如何轻松识别风险、查看最新监管要求和管理工作流。

Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南
您将能够
互操作性和集成 借助 OpenPages REST API（OpenAI 标准）或利用 IBM App Connect，直接提供与第三方技术和企业基础架构管理应用程序的互联操作。自动功能：维护企业系统库的最新状态；报告安全状况并确定差异（资产管理）；导入安全事件；维护安全/监管要求库（NIST、UCF、ISO 27001 等）；集成风险量化方法 (RiskLens)。
IT 事件分析 改进风险评估，最大限度减少损失，管理与 IT 事件相关的风险，从而确保事件响应、安全运维与风险团队能够通过各系统之间的集成进行协作。
业务应用程序风险评估 基于 CIA 要求，根据 NIST、ISO 以及 PCI 等不同的标准来管理业务应用程序风险评估。OpenPages IT Governance 能够跟踪各种业务应用程序的评估、问题和漏洞，并将其映射至它们所支持的业务流程。
功能 IT 治理仪表板

在一个可配置的主页中查看需要用户注意的所有问题、事件、漏洞和业务应用。深入挖掘子报表，以便于分析根本原因。

 IT 事件工作流程

IT 相关活动的自动通知和选路。跟踪和记录所有相关的 IT 事件。启动由自上而下的规划和业务风险驱动的调查工作流程。

 应用程序风险评估

利用问卷调查评估用户界面（所有业务应用程序的中心来源）与资产或业务应用程序负责人协同进行分类评估和合规评估。
轻松自动执行 GRC 流程

IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。

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IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages Data Privacy Management IBM OpenPages Third-Party Risk Management IBM OpenPages Model Risk Governance IBM OpenPages Risk Management for ESG IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management
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