您将能够

互操作性和集成 借助 OpenPages REST API（OpenAI 标准）或利用 IBM App Connect，直接提供与第三方技术和企业基础架构管理应用程序的互联操作。自动功能：维护企业系统库的最新状态；报告安全状况并确定差异（资产管理）；导入安全事件；维护安全/监管要求库（NIST、UCF、ISO 27001 等）；集成风险量化方法 (RiskLens)。

IT 事件分析 改进风险评估，最大限度减少损失，管理与 IT 事件相关的风险，从而确保事件响应、安全运维与风险团队能够通过各系统之间的集成进行协作。