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做好应对中断事件的准备

利用 IBM OpenPages Business Continuity Management 模块帮助企业为实现业务连续性做好准备，并在发生中断事件时保护员工。

将业务连续性数据集中放置于单一位置，以便在整个企业中更好地实施标准化方法。用户可以凭借 OpenPages Business Continuity Management 模块，直观查看数据关系，从而能够确定数据之间的依赖关系并快速访问信息。

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OpenPages 演示之旅

尝试 OpenPages 的交互式产品之旅，了解识别风险、审查最新监管要求和管理工作流程是多么容易。

Gartner GRC Tools for Assurance Leaders 市场指南
您将能够
标准化业务连续性数据 将业务连续性数据放置于单一位置，管理人员便可查看当前数据，以利于开展业务影响分析和起草计划。利用 OpenPages 对象模型与其他产品模块相集成。基于角色的权限允许用户访问有效实施业务连续性计划所需的记录。
自动制定业务计划 利用视图和工作流程，采用协调一致的方法进行业务连续性管理。将任务传达给指定用户，完成业务影响分析并制定业务连续性计划。利用工作流程和指南中的自动填充字段功能提高效率，帮助用户执行任务。
连续性测试 允许按预定计划进行测试，并对计划和业务影响分析展开测试和迭代改进。利用问题管理功能跟踪从测试中吸取的经验教训，以便改进业务连续性计划的实施。
功能 关系映射

利用关系映射可视化功能了解数据关系，用户从一个屏幕便可查看依赖关系、访问关键信息。

 现成可用的工作流

创建和修改工作流，以向用户通知工作流的进展阶段、跟踪问题并按计划提醒及时审查项目，如业务影响分析和业务连续性计划。

 GRC 计算

识别关键业务流程。GRC 计算可在业务影响分析中对选项进行评分，藉此确定指定业务功能可接受的最高中断阈值。
轻松自动执行 GRC 流程

IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages IT Governance IBM OpenPages Third-Party Risk Management IBM OpenPages Model Risk Governance IBM OpenPages Risk Management for ESG IBM OpenPages Data Privacy Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management
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