利用 IBM OpenPages Business Continuity Management 模块帮助企业为实现业务连续性做好准备，并在发生中断事件时保护员工。
将业务连续性数据集中放置于单一位置，以便在整个企业中更好地实施标准化方法。用户可以凭借 OpenPages Business Continuity Management 模块，直观查看数据关系，从而能够确定数据之间的依赖关系并快速访问信息。
尝试 OpenPages 的交互式产品之旅，了解识别风险、审查最新监管要求和管理工作流程是多么容易。
Gartner GRC Tools for Assurance Leaders 市场指南
利用关系映射可视化功能了解数据关系，用户从一个屏幕便可查看依赖关系、访问关键信息。
创建和修改工作流，以向用户通知工作流的进展阶段、跟踪问题并按计划提醒及时审查项目，如业务影响分析和业务连续性计划。
识别关键业务流程。GRC 计算可在业务影响分析中对选项进行评分，藉此确定指定业务功能可接受的最高中断阈值。
IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。