您将能够

标准化业务连续性数据 将业务连续性数据放置于单一位置，管理人员便可查看当前数据，以利于开展业务影响分析和起草计划。利用 OpenPages 对象模型与其他产品模块相集成。基于角色的权限允许用户访问有效实施业务连续性计划所需的记录。

自动制定业务计划 利用视图和工作流程，采用协调一致的方法进行业务连续性管理。将任务传达给指定用户，完成业务影响分析并制定业务连续性计划。利用工作流程和指南中的自动填充字段功能提高效率，帮助用户执行任务。