借助 IBM OpenPages Operational Risk Management 模块，在充满动态运营风险的环境中从容应对各种状况，确保实现企业目标。
自动执行识别、衡量、监控、分析以及管理运营风险流程。OpenPages Operational Risk Management 模块确保企业能够将所有风险数据（风险与控制评估、内部和外部损失事件、关键风险指标以及问题/行动计划管理等）集成至单一环境中。
体验 OpenPages 交互式产品导览，了解如何轻松识别风险、查看最新监管要求和管理工作流。
Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南
通过仪表板和图表深入了解整个企业的风险状况。深入挖掘子报表，以便于分析根本原因。提供基于浏览器的拖放式专用报告设计。
树形图显示了治理、风险和合规 (GRC) 活动的连接方式。
推动构建能够适应变化，并与企业现有程序保持一致、灵活便捷的风险管理方法。
“My Tasks”可快速查看分配给用户的所有任务以及运营风险领域的活动，如损失事件审查、问题批准、评估审查和操作项目。
IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。