主页 业务自动化 OpenPages IBM OpenPages Operational Risk Management
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AI 数据自动化驱动场景等距图
将所有风险数据集成至单一环境中

借助 IBM OpenPages Operational Risk Management 模块，在充满动态运营风险的环境中从容应对各种状况，确保实现企业目标。

自动执行识别、衡量、监控、分析以及管理运营风险流程。OpenPages Operational Risk Management 模块确保企业能够将所有风险数据（风险与控制评估、内部和外部损失事件、关键风险指标以及问题/行动计划管理等）集成至单一环境中。

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OpenPages 演示导览

体验 OpenPages 交互式产品导览，了解如何轻松识别风险、查看最新监管要求和管理工作流。

Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南
您将能够
风险与控制自我评估 (RCSA) 所有风险文档（包括实体、流程、风险、控制、测试和测试结果）的集中来源。全面的文档管理，提供检入/检出、版本控制和审计跟踪功能。
损失事件管理 跟踪损失事件和未遂事件、记录金额并确定根本原因和负责人。统计和趋势分析功能使用户能够跟踪补救措施和行动计划。
场景分析 确定需要进行额外风险处理的关键场景，评估这些场景对业务的影响。为资本建模提供信息，支持业务部门评估高影响风险领域和新兴风险。
功能 以用户为中心的仪表板

通过仪表板和图表深入了解整个企业的风险状况。深入挖掘子报表，以便于分析根本原因。提供基于浏览器的拖放式专用报告设计。

 交互式工作流程

树形图显示了治理、风险和合规 (GRC) 活动的连接方式。
推动构建能够适应变化，并与企业现有程序保持一致、灵活便捷的风险管理方法。

 问题管理

“My Tasks”可快速查看分配给用户的所有任务以及运营风险领域的活动，如损失事件审查、问题批准、评估审查和操作项目。
轻松自动执行 GRC 流程

IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。

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