您将能够

模型风险监管合规支持 遵从不同区域和司法管辖区各种以模型为中心的法规，帮助企业满足合规要求，并降低维护成本。企业可将政策、指标和模型映射至多个监管要求，以便为涉及各种互补性法规的评估提供支持。

财务风险治理演示 集中应用银行、保险公司及其他金融机构使用的模型，用以评估和管理企业财务风险，从而使企业可以维护整个组织范围内的一系列模型和文档，并跟踪与模型相关的问题。为模型负责人分配相应的角色，报告模型目录和问题。