通过 IBM OpenPages Model Risk Governance 模块，使用综合透明的方法展示强大的模型治理、报告和合规性。
将通常依赖孤立数据独立工作的所有关键利益相关方汇聚在一起。OpenPages Model Risk Governance 模块将灵活的数据模型与文档管理、强大的工作流程功能和商业智能结合在一起，有助于确保提高模型风险管理和治理流程中的参与度和透明度。
体验 OpenPages 交互式产品导览，了解如何轻松识别风险、查看最新监管要求和管理工作流。
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仪表板提供与模型相关的所有信息，其中包括按状态划分的用例和模型细分、流程中的模型变更请求、挑战、问题以及分配给利益相关者的任务。
采用指标监控模型的有效性。为各个指标捕获指标值，并自动计算违规状态，以标示指标是红色、黄色还是绿色。
模型负责人已准备好审批模型检验员完成的模型审查报告。如有任何问题，可将模型发送回检验员做进一步的准备。
IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。