主页 业务自动化 OpenPages IBM OpenPages Model Risk Governance
预约实时演示 计算投资回报率
AI 数据自动化驱动场景等距图
更有效地管理模型风险

通过 IBM OpenPages Model Risk Governance 模块，使用综合透明的方法展示强大的模型治理、报告和合规性。

将通常依赖孤立数据独立工作的所有关键利益相关方汇聚在一起。OpenPages Model Risk Governance 模块将灵活的数据模型与文档管理、强大的工作流程功能和商业智能结合在一起，有助于确保提高模型风险管理和治理流程中的参与度和透明度。

 阅读解决方案简介
OpenPages 演示导览

体验 OpenPages 交互式产品导览，了解如何轻松识别风险、查看最新监管要求和管理工作流。

Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南

您将能够
模型风险监管合规支持 遵从不同区域和司法管辖区各种以模型为中心的法规，帮助企业满足合规要求，并降低维护成本。企业可将政策、指标和模型映射至多个监管要求，以便为涉及各种互补性法规的评估提供支持。
财务风险治理演示 集中应用银行、保险公司及其他金融机构使用的模型，用以评估和管理企业财务风险，从而使企业可以维护整个组织范围内的一系列模型和文档，并跟踪与模型相关的问题。为模型负责人分配相应的角色，报告模型目录和问题。
AI 模型管理 Watson OpenScale 可帮助企业验证生产前的 AI 模型，并监控生产中的 AI 模型，以确保这些模型稳妥可靠地按预期执行。内置集成可确保 OpenPages 用户能够自动接收来自 Watson OpenScale 的指标和报告，并存储来自 Watson OpenScale 的模型验证测试结果文档。
功能 模型负责人仪表板

仪表板提供与模型相关的所有信息，其中包括按状态划分的用例和模型细分、流程中的模型变更请求、挑战、问题以及分配给利益相关者的任务。

 指标和模型视图

采用指标监控模型的有效性。为各个指标捕获指标值，并自动计算违规状态，以标示指标是红色、黄色还是绿色。

 模型审查和检验

模型负责人已准备好审批模型检验员完成的模型审查报告。如有任何问题，可将模型发送回检验员做进一步的准备。
轻松自动执行 GRC 流程

IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。

阅读 OpenPages 解决方案简介
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages IT Governance IBM OpenPages Third-Party Risk Management IBM OpenPages Data Privacy Management IBM OpenPages Risk Management for ESG IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management
采取后续步骤

预约 IBM 专家咨询，讨论如何轻松实现 GRC 流程的自动化改造。

 预约实时演示
更多探索方式 查看 OpenPages 的实际使用情况 文档 IBM GRC 社区