充分利用三道防线模型，制定具备风险意识的决策。OpenPages Third-Party Risk Management 模块有助于减少因供应商无法交付而对企业的合规性、品牌或运营造成的干扰以及可能带来的负面影响。保护与供应商共享的私有信息，防止滥用网络资源的直接访问权限。