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利用 IBM OpenPages Third-party Risk Management 模块高效管理供应商业务。

充分利用三道防线模型，制定具备风险意识的决策。OpenPages Third-Party Risk Management 模块有助于减少因供应商无法交付而对企业的合规性、品牌或运营造成的干扰以及可能带来的负面影响。保护与供应商共享的私有信息，防止滥用网络资源的直接访问权限。

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体验 OpenPages 交互式产品导览，了解如何轻松识别风险、查看最新监管要求和管理工作流。

Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南

您将能够
第三方风险识别 帮助创建一个集中式紧密映射的第三方风险分层结构，其中包括风险、控件、KRI、位置和法规；支持基于风险、严重程度和其他因素的第三方分类。
第三方协作管理 可与企业和外部系统连接，以导入供应商信息；在通用存储库中整合和映射第三方数据；可通过扩展容纳数以千计的供应商的信息。
第三方风险评估 提供可配置的方法来评估固有和残留的第三方风险并进行评分；捕获详细的供应商风险数据，其中包括风险严重程度、影响、后果、缓解计划和问题等。
功能 问题和事件管理

通过系统的调查和解决流程，为处理供应商风险问题提供指导，以促进与供应商协同合作，共同采取纠正措施。可实时查看供应商问题。

 第三方问卷调查

对供应商风险调查与问卷的创建、分发及跟踪流程进行简化和标准化；有助于根据评估分数来鉴定供应商资格。

 第三方集成

通过与 SecurityScorecard、RiskRecon、RapidRatings 或 SupplyWisdom 等供应商监控解决方案集成，自动完善供应商风险评估。
轻松自动执行 GRC 流程

IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。

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