主页 业务自动化 OpenPages IBM OpenPages Data Privacy Management
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AI 数据自动化驱动场景等距图
应对数据隐私挑战

利用 IBM OpenPages Data Privacy Management 自动执行专有数据报告，以提高合规准确性、缩短审计时间、加快在整个企业内部执行计划。

可以借助 BM OpenPages Data Privacy Management，充分了解如何在整个企业范围里使用专有数据。该模块借助嵌入式 AI、自动化和安全功能，在整个企业范围内，提供有关敏感数据使用、存储和访问方式的完整实时视图。查看哪些数据何时被访问，有助于提高风险监控流程的速度。自动执行专有数据报告，以提高准确性、缩短审计时间、加快在整个企业内部执行计划。

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体验 OpenPages 的互动产品之旅，了解如何轻松识别风险、审查最新监管要求和管理工作流程。

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您将能够
专有数据实时视图 维护整个企业所有专有数据的详细目录。与 IBM Knowledge Catalog 的资产存储库相集成，以维护使用个人身份信息 (PII) 或敏感数据的数据资产最新视图。OpenPages 合规报告中将显示带有机密信息 (Confidential Information) 标记的数据资产状态。
元数据的全部价值 数据是宝贵的资源，充分利用数据可为企业树立竞争优势。只有证实符合相关法规，才能让数据科学家和模型开发者开展创新，并在其项目中放心地使用所需的数据。
审计就绪流程 针对评估流程建立审计跟踪记录，以便在监管审查时保护业务。对新加载的数据资产自动启动隐私评估，以应对日益增多的消费者和监管隐私保护问题。
功能 隐私专员仪表板

仪表板显示与数据资产相关的所有信息（包括按司法管辖区划分的数据资产视图）和隐私评估状态，仪表板上还显示了一些有用的链接，以及分配给用户的与隐私相关的任务。

 隐私评估

内置调查问卷评估功能可帮助隐私团队构建相关隐私调查问卷，并将其分配给数据所有者完成调查，从而确保企业中的数据资产合规。

 问题管理

利用内置问题管理功能可调查和处理评估过程中发现的隐私问题，确保隐私专员和数据所有者能够协同合作解决问题。
轻松自动执行 GRC 流程

IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。
IBM OpenPages Operational Risk Management IBM OpenPages Regulatory Compliance Management IBM OpenPages Internal Audit Management IBM OpenPages IT Governance IBM OpenPages Third-Party Risk Management IBM OpenPages Model Risk Governance IBM OpenPages Risk Management for ESG IBM OpenPages Business Continuity Management IBM OpenPages Financial Controls Management IBM OpenPages Policy Management
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