利用 IBM OpenPages Data Privacy Management 自动执行专有数据报告，以提高合规准确性、缩短审计时间、加快在整个企业内部执行计划。
可以借助 BM OpenPages Data Privacy Management，充分了解如何在整个企业范围里使用专有数据。该模块借助嵌入式 AI、自动化和安全功能，在整个企业范围内，提供有关敏感数据使用、存储和访问方式的完整实时视图。查看哪些数据何时被访问，有助于提高风险监控流程的速度。自动执行专有数据报告，以提高准确性、缩短审计时间、加快在整个企业内部执行计划。
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仪表板显示与数据资产相关的所有信息（包括按司法管辖区划分的数据资产视图）和隐私评估状态，仪表板上还显示了一些有用的链接，以及分配给用户的与隐私相关的任务。
内置调查问卷评估功能可帮助隐私团队构建相关隐私调查问卷，并将其分配给数据所有者完成调查，从而确保企业中的数据资产合规。
利用内置问题管理功能可调查和处理评估过程中发现的隐私问题，确保隐私专员和数据所有者能够协同合作解决问题。
IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的治理、风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。