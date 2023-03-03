主页 topics 什么是库存管理，其工作原理是什么？ 什么是库存管理？
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说明库存管理如何跟踪库存的图示
什么是库存管理？

库存管理是供应链的关键要素，它跟踪从制造商到仓库以及从这些设施到销售点的库存情况。库存管理旨在确保在正确的时间将正确的产品放在正确的地方。

库存管理需要库存可见性，知道何时订购、订购多少以及在哪里存储库存。多渠道订单履行操作通常将库存分布在整个供应链的许多地方。企业需要准确的库存视图，以保证履行客户订单、缩短发货周转时间，并最大限度地减少缺货、超售和降价。

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库存管理如何运作？

库存管理的基本步骤包括：

  1. 采购库存：采购待售商品，并将其送到仓库或直接送到销售点。
  2. 存储库存：存放库存待用。商品或材料在您的履行网络中传输，直到准备好发货。
  3. 从库存中获利：控制待售产品的数量。成品被提取以履行订单。产品被运送给客户。
库存管理为何重要？

库存可能是公司最重要的资产。库存管理是供应链各个要素汇集的地方。在需要的时间和地点库存不足可能会导致客户不满意。但是，大量的库存也有其自身的成本，包括存储和保险费用，以及变质、盗窃和损坏的风险。对于供应链和制造流程复杂的公司来说，必须在库存过多和库存不足之间找到适当的平衡。

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库存管理有哪些类型？

定期库存管理
定期库存系统是一种用于财务报告目的的库存估值方法，其以特定时间间隔进行实物盘点。这种会计方法在期初盘点库存，期间添加新的库存采购，并扣除期末库存以得出销货成本 (COGS)。


条形码库存管理
企业使用条形码库存管理系统为他们销售的每个产品分配一个编号。他们可以将多个数据点与该编号相关联，包括供应商、产品尺寸、重量，甚至库存数量等一些变量数据。


RFID 库存管理
RFID，即射频识别，是一种以唯一序列号的形式无线传输产品身份的系统。它可以跟踪货物并提供详细的产品信息。基于 RFID 的仓库管理系统可以提高效率，增加库存可见性，并确保收货和发货的快速自动记录。
有效库存管理的关键功能
库存跟踪

准确了解供应链各环节的库存位置。
订单管理

自定义定价、发送报价、跟踪订单和管理退货。
传输管理

将产品转移到其价值最高的地方。
报告与分析

评估流程模式，以预测未来的需求和销售。
采购

创建和管理采购订单。
运输能力

自动发货以减少错误，如延迟交货或错误投递包裹。
什么是库存管理系统？

电子表格、手动盘点库存水平和人工下单已基本被先进的库存跟踪软件所取代。库存管理系统可通过自动化端到端生产、业务管理、需求预测和会计核算来简化订购、存储和使用库存的流程。

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库存管理的未来

全球化、技术和赋能消费者正在改变企业管理库存的方式。供应链运营商将利用各种技术提供深入洞察分析，以提高供应链的绩效。他们会在物流成本和绩效出现异常之前提前预见，并洞察分析自动化能够带来显著规模优势的领域。

未来，这些技术将继续改变库存管理：

 人工智能 (AI)

智能化、自我修正的 AI 将使库存监控更加准确，减少物料浪费。

 物联网 (IoT)

物联网传感器的数据将提供有关库存位置和状态的洞察分析。

 区块链

各方将通过统一且不可更改的所有交易记录关联起来。

 智能订单管理

供应链将通过改进需求预测和自动化技术掌握库存的可见性。

 量子计算

前所未有的计算能力将解决以前无法解决的问题。

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