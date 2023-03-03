定期库存管理

定期库存系统是一种用于财务报告目的的库存估值方法，其以特定时间间隔进行实物盘点。这种会计方法在期初盘点库存，期间添加新的库存采购，并扣除期末库存以得出销货成本 (COGS)。



条形码库存管理

企业使用条形码库存管理系统为他们销售的每个产品分配一个编号。他们可以将多个数据点与该编号相关联，包括供应商、产品尺寸、重量，甚至库存数量等一些变量数据。



RFID 库存管理

RFID，即射频识别，是一种以唯一序列号的形式无线传输产品身份的系统。它可以跟踪货物并提供详细的产品信息。基于 RFID 的仓库管理系统可以提高效率，增加库存可见性，并确保收货和发货的快速自动记录。