业务优先级的变化速度已今非昔比。数据不断增长，加上 AI 的推动，导致复杂程度激增。数据问题影响着端到端的采购流程，产生了不可控支出，并导致缺乏支出可见性、供应商洞察信息和绩效分析。
IBM watsonx Orchestrate 通过采购自动化和会话式 AI，帮助采购专业人员简化供应商、合同和订单管理价值链。Orchestrate 通过无缝系统集成功能，帮助团队提高效率并强化战略性寻购，令采购成为您的竞争优势。Orchestrate 通过技能实现了个性化，可使用团队已在使用的工具来支持他们的工作。
通过聊天消息，向采购领域的中小型企业提供个性化、主动且客观的洞察分析，以加速供应商风险分析，从而协助进一步节约成本、缩短时间并降低潜在风险。Ask Procurement 利用 Dun & Bradstreet 世界一流的数据能力、您自己的客户数据以及 IBM 行业领先的 AI 助手技术 watsonx Orchestrate，打造值得您信赖的 GenAI 体验。Ask Procurement 拥有超过 5 亿家私营和上市公司的信息，以及来自您自己的企业资源规划 (ERP) 系统的独特数据，并在采购专家最需要的时候提供这些信息，从而实现顺畅的体验，以加速您的采购流程。
借助采用 GenAI 和数据洞察的高级 AI 技能，Orchestrate 可以在您的供应商管理系统 (VMS) 系统内发挥作用，简化合同申请启动流程，从而缩短周期时间。借助 Orchestrate，您可以通过与利益相关者的自动沟通，来管理供应商采购和供应商管理，从而让整个流程更加高效且有效。Orchestrate 通过自动选择合同模板、减少管理负担并加快审批流程，来帮助您加快合同管理流程。Orchestrate 可帮助采购专业人员提高运营效率，并降低风险。
从零散的采购、付款和订单管理流程转向端到端集成供应链，利用领先的数字工具和生成式 AI 来简化工作量、节省时间并减少手动任务。Orchestrate 可帮助您了解并洞悉您的供应商，从而获得更有利的条款和定价谈判优势，同时通过高效、准确的发票处理和付款执行来优化营运资金。
IBM watsonx Orchestrate 与您每天使用的主要工具集成，以完成常见任务，例如供应商请购单制作、订单行检索和合同管理。
确保用于创建采购申请的数据准确无误
使 Orchestrate 能够执行各种操作，例如发送邮件、安排会议、添加联系人等。
使 Orchestrate 能够创建帐户、竞销活动和联系人；跟踪潜在客户和销售机会；发起订单，等等。
可支持 Orchestrate 管理和自动执行组织内的客户关系管理、企业资源规划、订单管理和财务模块流程。
使 Orchestrate 能够自动执行警报、通知和其他重复性任务，以及汇总和简化审批。
使 Orchestrate 能够发送消息、跟进职位申请、共享日历等。
使 Orchestrate 能够共享列表、文件和会议，以便您与同事、合作伙伴和客户协作。
使 Orchestrate 能够将文件存储在云端、与协作者共享文件以及编辑文档、电子表格和简报。
使 Orchestrate 能够自动检索和回复电子邮件，并删除不必要的电子邮件。
可支持 Orchestrate 管理和分析采购、供应链和财务方面的业务支出。