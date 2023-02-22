通过正确行事来实现自己的目标是很困难的。只有 40% 的公司已确定解决可持续性发展差距所需的举措，只有三分之一的公司将可持续性发展目标和指标纳入业务流程。⁴由于供应链的大部分事项超出了组织的直接控制范围，因此它可能是最难开始改进的地方之一。

那么企业如何克服可持续性发展的障碍呢？答案就是智能供应链解决方案，它可以最大限度地提高可视化、可追溯性和控制。