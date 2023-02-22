对于追求可持续性发展目标的组织来说，供应链必须成为重点关注领域。为什么？因为高达 85% 的环境、社会和治理 (ESG) 相关影响发生在供应链中，其中 90% 以上的排放量与提供企业产品和服务相关。¹没有供应链转型，就没有可持续性发展转型。
好消息是，各组织意识到了这一挑战并正在采取行动。事实上，49% 的公司表示他们已经制定供应链可持续性发展目标，² 70% 的公司表示他们计划投资循环经济，通过再利用和回收减少浪费。
在整体气候影响方面，90% 以上的排放量与提供企业产品和服务相关，且通常发生在供应链。¹
49% 的组织已制定供应链可持续性发展目标。³
世界经济论坛对可持续性供应链的定义之一是，从原材料生产到将产品交付给最终客户的整个过程都融入 ESG 考虑因素。
越来越多的组织正在进一步采用这一定义，以涵盖产品退货和处置等售后流程。循环经济的概念是指再利用和回收产品和材料，而不是将其丢弃，它是供应链可持续性发展的关键。
考虑建立更具可持续性的供应链，帮助：
通过正确行事来实现自己的目标是很困难的。只有 40% 的公司已确定解决可持续性发展差距所需的举措，只有三分之一的公司将可持续性发展目标和指标纳入业务流程。⁴由于供应链的大部分事项超出了组织的直接控制范围，因此它可能是最难开始改进的地方之一。
那么企业如何克服可持续性发展的障碍呢？答案就是智能供应链解决方案，它可以最大限度地提高可视化、可追溯性和控制。
在整个供应链中实现可持续性发展说起来容易做起来难。组织经常会遇到各种障碍，包括：
从智能工作流程到从数据中提取更多价值，了解 1,500 位供应链领导者当今如何为实现更加可持续的未来做好准备。
尚未在供应链中实施可持续性发展实践的公司可能会损害其长期盈利能力，因为各种利益相关者越来越希望看到组织在可持续性发展方面采取有意义的行动。
如果所有这些原因还不够，还有一个就是可持续性供应链可以使企业受益。Accenture 发现，与 ESG 绩效较低的公司相比，ESG 绩效评级较高的公司的平均营业利润率高出 3.7 倍，而利益相关者获得的年度总回报则高出 2.6 倍。⁶
通过与 IBM 合作，企业可以构建一种新型供应链：目标是提供透明、可审计、更具可持续性和弹性的方法，以抵御市场冲击和波动。
IBM® Supply Chain Intelligence Suite 是一种基于 AI 的优化和自动化解决方案，通过提供可行的洞察分析、更智能的工作流程和智能自动化，帮助提高供应链弹性、提高敏捷性并加快实现价值的时间。
IBM Sterling® Order Management Software 是一种智能订单履行解决方案，通过简化技术和实施复杂性来加速供应链转型，从而提供全渠道、实时库存管理，以及路边提货、在线购买店内提货 (BOPIS) 和门店发货 (SFS) 服务。
为了有效使用库存并避免浪费和库存失效，企业需要真正的端到端可视化和准确的物料计划。消除数据孤岛至关重要，它需要一个能够提供全球供应链实时可视化的解决方案。
许多供应链团队尝试使用手动工具进行规划，但对范围较广的供应链的了解有限。但随着越来越多的波动出现，这种方法不再可行。
领导者需要实时访问供应链数据以优化效率和可持续性发展。这正是 IBM 解决方案可以提供帮助的地方。
随着消费者和监管机构要求提供可靠和合乎道德的采购证据，确保来源从未如此重要。然而，在涉及许多中间商的供应链中保持警惕可能很困难。
智能供应链的透明供应功能支持企业构建可行且可持续的合作伙伴生态系统，从而设计反映以下共同价值观的业务和治理模型：
IBM Intelligent Supply Chains Trust Your Supplier 通过持续监控供应商来帮助企业更有效地管理供应商风险，从而帮助确保他们遵守该企业的 ESG 和可靠的采购政策。企业可以请求认证，创建供应商实践和绩效记录，并支持审计员验证所提交以供审核的文件的准确性和真实性。
对于食品行业的组织来说，IBM Supply Chain Intelligence Suite: Food Trust 是企业可以加入的一个协作网络，它基于 IBM Blockchain® 和透明供应原则而构建。它涵盖种植者、加工商、批发商、分销商、制造商、零售商和供应链其他相关方，旨在提高整个食品供应链的可视化管理和问责制。
随着消费者越来越愿意选择低碳、低浪费的运输和包装方式，满足客户期望不再仅仅取决于交付速度。让消费者能够根据自己的价值观做出选择也可以帮助组织减少排放和浪费。
IBM Supply Chain Intelligence Suite: IBM Blockchain Transparent Supply 是 IBM Supply Chain Intelligence Suite 的一部分，它支持企业以标准化格式接收、上传和交换产品碳足迹 (PCF) 数据，以便企业可以更准确地跟踪和披露整个供应链基于产品的碳排放。这种基于区块链的技术可帮助企业跟踪和验证范围 1、范围 2 和范围 3 排放的准确性，并估算产品整个生产过程的排放，以实现企业的 ESG 主张。
使用 IBM Sterling® Intelligent Promising 优化订单履行并通过更环保的运输方式减少货物包装。
减少产品浪费、减少运输包装以及智能订单路由和编排可以帮助减少碳足迹。当要求在线购物者做出运输选择时，可以向他们展示与碳核算引擎的集成，避免二氧化碳排放。该解决方案还提供二氧化碳排放仪表板，可视化管理因优化产生的排放避免情况。
消费者越来越希望从那些采取行动减少浪费和环境影响的公司购买产品。一项针对 5,000 名欧洲消费者的调查显示了他们的情感占比：
使用订单管理系统 (OMS) 处理退货，并使用 IBM Sterling Order Management Software 了解库存状态以进行转售、翻新或回收。提高企业的电子商务可持续性发展价值，并将其与二氧化碳排放避免情况的可视化效果一起呈现给客户。企业还可以将该解决方案与 IBM Blockchain Transparent Supply 配合使用，以获取因来源证明而获益的商品。
借助 IBM Sustainability Consulting 服务和 IBM 供应链软件，在实现可持续性发展目标方面取得进展。
1. 供应链指南（ibm.com 外部链接），美国环境保护署 (EPA)，2023 年 1 月 17 日。
2. MIT、CSCMP：35% 的公司缺乏供应链可持续性发展目标（ibm.com 外部链接），Supply Chain Dive，2020 年 7 月 20 日。
3. 循环经济（ibm.com 外部链接）：供应链的未来，Supply Chain Digital，2020 年 5 月 17 日。
4. 可持续性发展作为转型催化剂，IBM Institute for Business Value，2022 年 1 月 10 日。
5. 认识推动变革的 2020 年消费者（ibm.com 外部链接），美国零售联合会，2020 年 1 月 10 日。
6. 为什么所有企业都应该支持可持续性发展（ibm.com 外部链接），IMD，2002 年 5 月。