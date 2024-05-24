目前，HR 团队使用各种软件进行组织和沟通。常见的 HR 自动化包括用于跟踪求职者、管理绩效、出勤和薪资的系统，以及员工自助服务门户。但是，人工智能的进步表明 HR 自动化的潜力尚未开发。HR 流程自动化的常见示例包括：

求职者跟踪系统。 20 世纪 90 年代开始的数字文件管理系统已经变得更加强大。当今的求职者跟踪系统可以涉及招聘流程的每个部分，从帮助雇主创建和宣传空缺职位、收集简历、创建候选人意向名单、安排与意向候选人的面试、管理面试流程以及向选定的候选人发布录用通知。它们还可以协助新员工入职。

自动化的入职工作流程。新员工入职需要发送和接收签名文件、授予软件访问权限、提出设备申请、提交税务文件、为新员工设置对他们来说可能是从未用过的工具、向团队介绍新员工并为他们提供自信任职所需的一切。入职自动化系统可以设置自动通知的工作流程，例如推送通知和批准。它可以收集电子签名表格并生成正式的 PDF 文档。它可以向员工提供设备，而无需等待 IT 支持，并确保无缝注册福利计划。

员工自助服务门户或员工体验平台。 员工自助服务门户是集中式在线站点或网关，员工利益相关者可以通过它们访问信息并进行交易。员工自助服务门户允许员工访问和更新个人信息、查看工资单、申请休假以及访问 HR 政策和资源，从而减少 HR 专员的行政工作时间。据《福布斯》报道，“自助服务门户在从客户服务到医疗保健等众多领域变得越来越普遍。自助服务门户是满足员工对更便捷访问和透明度需求的一种方式。4

绩效管理工具。绩效管理工具收集有关个人、团队和组织的生产力数据，然后整理这些数据并将其呈现在中心位置的模板中。这些数据使 HR 部门和经理能够深入了解员工的工作量，并使他们能够就授权、培训和支持其所监督的员工做出明智决策。

时间和考勤跟踪工具。 有些 HR 自动化工具跟踪员工的时间和出勤情况，以帮助公司高效运营，并确保他们有足够的人力资源来利用增长机会。过去的 HR 团队可能会在电子表格中手动输入带薪休假 (PTO) 和出勤情况，而新出勤跟踪软件可让 HR 团队审核并批准休假申请、计算可用 PTO、通知团队成员何时有队友离开办公室并分析员工休假趋势，以帮助避免倦怠。

福利管理工具。 管理员工福利和资格（包括医疗保险、养老金、退休金和 PTO）可能会给 HR 团队带来巨大的行政工作负担。福利管理工具可以将员工的福利数据集中到一个平台以供每个人查看，并让员工在需要时访问所需的信息，从而最大限度地减少 HR 行政工作。公司可以使用这些工具汇总的数据来更好地管理未来的福利支出和预算。有些工具甚至提供医疗保健分析，来帮助雇主做出决策并确保遵守《平价医疗法案》等法规。

学习管理系统。 当 HR 安排新员工入职、部署新的公司政策或启动培训以确保员工遵守法规时，学习管理系统可以提供帮助。很简单，这些自动化软件平台可以自动提供在线课程并跟踪员工进度。

合规性管理工具。 公司必须确保其运营始终符合州、联邦和国际法规。这可能意味着从按时纳税到确保任何执照、许可证和证书保持最新状态。当最后期限或到期日临近时，公司必须及时采取行动。而且，随着企业开始数字化转型过程并更加依赖人工智能 (AI)、云计算、5G 和物联网等法律规定尚不明确的领域，新的合规法规和问题将会出现。在可能的情况下实现合规自动化可以减轻 HR 团队的行政工作量，并消除人为错误。

这些自动化不仅简化了 HR 工作流程，还让 HR 部门跟踪和分析数据以进行优化。