HR 自动化是使用数字工具简化人力资本管理中耗时 HR 任务的做法。它涉及利用软件和算法来处理以前由 HR 专员手动完成的活动，例如用于跟踪求职者的数据输入、起草工作申请、新员工入职、遵循离职协议以及管理休假请求。
HR 自动化，甚至超自动化，为 HR 专员提供了宝贵的数据和洞察分析，以便在不断变化的经济、技术和劳动力环境中做出明智决策。随着人工智能 (AI) 和自动化在各行各业和员工技能中的日益普及，对 HR 自动化的需求变得更加迫切。
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在应对经济、劳动力市场和技术方面的工作场所重大转变方面，人力资源 (HR) 部门发挥着带头作用。人才稀缺和成本上升普遍存在，AI 工具和其他技术进步有望加速数字化变革。HR 团队面临着管理员工职业流动性并确保在这些复杂环境中拥有充足资源的挑战。HR 自动化软件可以通过以下一些方式，作为解决 HR 部门内这些挑战的宝贵工具。
HR 自动化软件最大限度地减少了 HR 专员花在数据输入、求职者跟踪、带薪休假和加班管理以及新员工福利登记等日常任务上的时间。它使 HR 团队能够解决与人员相关的复杂挑战并提供所需的面对面参与。自动化可确保效率、准确性和一致性，从而提高员工体验、满意度和留任率。HR 自动化还确保公司能够应对快速增长的更高需求。
HR 团队利用 HR 自动化使他们的工作与更广泛的企业战略保持一致。通过生成数据、洞察和分析，HR 自动化使 HR 专员能够识别趋势、做出数据驱动的决策并制定有效的 HR 战略。根据毕马威 2023 年报告《人力资源的未来：从变动到流动》，自动化数据使 HR 团队能够从分析转向预测分析。2这可能包括基于员工倾听系统提出假设，使用可以推动文化决策的高级数据关联收集对远程工作的见解，以及使用高级分析来设计和交付内部产品以提升员工体验。像这样基于证据的解决方案，通过自动化副产品数据成为可能，提供商业价值，确保 HR 部门在公司战略中占据一席之地。
HR 自动化将支持已经从传统的年度绩效评估向持续绩效管理的转变。自动化工具将促进实时反馈、目标跟踪和敏捷绩效对话，从而促进持续的绩效改进和员工发展。
文化转变。 HR 专员在建立人才管道和培训员工担任增值职位方面发挥着至关重要的作用，使公司能够在技术变革中保持竞争力。但是，如果 IT 团队抓住机会监督 HR 自动化计划，则存在 HR 专员被自动化取代的风险。人力资源管理协会强调，了解并利用自动化的力量可以决定 HR 专员是与时俱进或被边缘化。3通过利用自动化软件减少日常数据输入所花费的时间，HR 专员可以专注于解决这些重大的外部变化。
实施需要时间。任何 HR 流程的自动化都需要在初期投入时间来配置自动化系统、迁移数据、分析流程并重新设计它们以增强自动化。实施自动化的 HR 团队还必须培训员工并熟悉该工具，然后进行测试和故障排除，以确保自动化在完全部署之前以最佳状态运行。不过，如果一切顺利，开展自动化的团队从长远来看已经为节省宝贵的时间奠定了基础。
目前，HR 团队使用各种软件进行组织和沟通。常见的 HR 自动化包括用于跟踪求职者、管理绩效、出勤和薪资的系统，以及员工自助服务门户。但是，人工智能的进步表明 HR 自动化的潜力尚未开发。HR 流程自动化的常见示例包括：
求职者跟踪系统。 20 世纪 90 年代开始的数字文件管理系统已经变得更加强大。当今的求职者跟踪系统可以涉及招聘流程的每个部分，从帮助雇主创建和宣传空缺职位、收集简历、创建候选人意向名单、安排与意向候选人的面试、管理面试流程以及向选定的候选人发布录用通知。它们还可以协助新员工入职。
自动化的入职工作流程。新员工入职需要发送和接收签名文件、授予软件访问权限、提出设备申请、提交税务文件、为新员工设置对他们来说可能是从未用过的工具、向团队介绍新员工并为他们提供自信任职所需的一切。入职自动化系统可以设置自动通知的工作流程，例如推送通知和批准。它可以收集电子签名表格并生成正式的 PDF 文档。它可以向员工提供设备，而无需等待 IT 支持，并确保无缝注册福利计划。
员工自助服务门户或员工体验平台。 员工自助服务门户是集中式在线站点或网关，员工利益相关者可以通过它们访问信息并进行交易。员工自助服务门户允许员工访问和更新个人信息、查看工资单、申请休假以及访问 HR 政策和资源，从而减少 HR 专员的行政工作时间。据《福布斯》报道，“自助服务门户在从客户服务到医疗保健等众多领域变得越来越普遍。自助服务门户是满足员工对更便捷访问和透明度需求的一种方式。4
绩效管理工具。绩效管理工具收集有关个人、团队和组织的生产力数据，然后整理这些数据并将其呈现在中心位置的模板中。这些数据使 HR 部门和经理能够深入了解员工的工作量，并使他们能够就授权、培训和支持其所监督的员工做出明智决策。
时间和考勤跟踪工具。 有些 HR 自动化工具跟踪员工的时间和出勤情况，以帮助公司高效运营，并确保他们有足够的人力资源来利用增长机会。过去的 HR 团队可能会在电子表格中手动输入带薪休假 (PTO) 和出勤情况，而新出勤跟踪软件可让 HR 团队审核并批准休假申请、计算可用 PTO、通知团队成员何时有队友离开办公室并分析员工休假趋势，以帮助避免倦怠。
福利管理工具。 管理员工福利和资格（包括医疗保险、养老金、退休金和 PTO）可能会给 HR 团队带来巨大的行政工作负担。福利管理工具可以将员工的福利数据集中到一个平台以供每个人查看，并让员工在需要时访问所需的信息，从而最大限度地减少 HR 行政工作。公司可以使用这些工具汇总的数据来更好地管理未来的福利支出和预算。有些工具甚至提供医疗保健分析，来帮助雇主做出决策并确保遵守《平价医疗法案》等法规。
学习管理系统。 当 HR 安排新员工入职、部署新的公司政策或启动培训以确保员工遵守法规时，学习管理系统可以提供帮助。很简单，这些自动化软件平台可以自动提供在线课程并跟踪员工进度。
合规性管理工具。 公司必须确保其运营始终符合州、联邦和国际法规。这可能意味着从按时纳税到确保任何执照、许可证和证书保持最新状态。当最后期限或到期日临近时，公司必须及时采取行动。而且，随着企业开始数字化转型过程并更加依赖人工智能 (AI)、云计算、5G 和物联网等法律规定尚不明确的领域，新的合规法规和问题将会出现。在可能的情况下实现合规自动化可以减轻 HR 团队的行政工作量，并消除人为错误。
这些自动化不仅简化了 HR 工作流程，还让 HR 部门跟踪和分析数据以进行优化。
更多应用程序集成。对于 HR 团队和员工来说，利用市场上众多 HR 自动化软件开展工作可能会感觉很麻烦，每个软件都处理单一的 HR 任务或行动。即将迎来的一项发展是将这些工具集成到一个平台中。未来，像 IBM watsonx Orchestrate 这样的 HR 自动化平台将提供全面的 HR 解决方案，实现跨 HR 职能的自动化，带来包括招聘、入职、绩效管理、薪资、福利和分析等所有 HR 自动化的一站式服务点。这将为预测分析提供无缝的数据流。
更加个性化。 人工智能和机器学习的最新进展可以让 HR 团队减轻更多的手动任务，同时为员工提供更大的个性化服务。例如，虽然人工智能驱动的聊天机器人已经可以为员工提供全天候的 HR 支持，并且虚拟助理已经可以自动执行日常任务，但情绪分析的新进展可以让机器人在所有交流沟通中衡量员工的满意度。先进的分析和预测建模可以帮助 HR 团队更好地预测员工流失情况并识别高潜力员工。自然语言处理的进步可能会让员工更加无缝地使用这些工具。
移动办公的移动解决方案。 随着远程工作、混合工作和移动劳动力的兴起，HR 自动化必须满足分布式团队的需求。移动应用程序和基于云的平台将提供对 HR 系统、自助服务门户和协作工具的无缝访问，确保无论身在何处都能获得一致的 HR 体验。
AI 伦理和数据隐私。随着 HR 自动化越来越依赖 AI，HR 专员必须确保 AI 使用符合伦理要求并保护员工数据。HR 部门需要建立强大的数据治理实践，确保 AI 算法的公平性和透明度，并遵守数据保护法规。
员工福祉和心理健康支持。全球新冠疫情凸显了公司需要以有意义的方式解决员工福祉和心理健康问题，这已成为员工和候选人的高度优先事项。聊天机器人和虚拟助理可以提供资源、自助指南和心理健康支持服务的获得途径，促进员工健康及工作与生活的平衡。
您是否面临为团队提供 HR 自动化的任务，但不知道从何处着手？HR 自动化的系统方法将包括以下步骤。
1 Maxwell，Alexis。2020 年。 “人力资源自动化的优点和缺点”智能信息管理协会 (AIIM)（ibm.com 外部链接）
2 毕马威 2023 年“人力资源的未来：从变动到流动”（ibm.com 外部链接）
3Tobenkin，David。2019 年。“HR 需要保持自动化领先地位”人力资源管理协会（ibm.com 外部链接）
4Nazef，Lila。2022 年 4 月 19 日。“如何使用自助服务门户提高员工满意度” Forbes.com。（ibm.com 外部链接）