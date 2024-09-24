AI 在招聘领域的应用

招聘是吸引和聘用合格候选人来填补组织内职位的过程。从确定所需技能到新员工入职，招聘是一个按部就班而全面的工作流程。招聘流程的最终目的是使招聘更加高效、更具成本效益、可扩展，并且符合公司目标和法律要求。
除了填补职位空缺和满足用工需求外，当今的招聘策略更加注重提升求职者的体验。为此，人力资源 (HR) 团队会展示公司文化的亮点，并利用技术使申请流程更加高效。在有利于求职者的市场环境中，数据和 AI 技术能够帮助企业更好地了解所需人才的类型，并制定更有效的招聘策略，从而获得竞争优势。
为了建立一套更出色的招聘流程，首先要明确招聘策略。以下是企业经常采用的一些关键步骤：
让我们重新思考招聘流程。如果您要为一家新公司设计招聘流程，您会在哪些方面应用 AI 和自动化来寻找和觅得最优秀的人才？
无论目标是减少招聘新员工所需的成本和时间，还是仅仅打造一个更加多元化的工作场所，精心设计的招聘流程都具备很多优势，其中包括：
开发和微调招聘流程是一项持续的任务，尤其是在不断变化的就业市场中。以下是一些方法，可以帮助组织更有效地吸引人才：
通过运用技术和数据，公司在招聘过程中可以随时获得关键候选人信息，简化工作流程，从而帮助优化招聘流程。常用工具有以下几种：
其他新兴工具由 AI 驱动，可提供全新能力和更深入的洞察。以下是一些关键工具：
招聘人员是一个繁琐的过程，涉及与招聘经理反复沟通，手动记录和管理大量数据，以及在不同系统之间切换使用多种工具。您可以使用 IBM® watsonx Orchestrate 智能地自动执行任务（例如更快地创建和发布职位要求），从而简化流程，减少所需的步骤和工具。Orchestrate 集成了您每天最常用的工具，包括寻找候选人和应用程序跟踪软件。
以会话方式获取所需信息和任务自动化功能，更快地创建和发布职位需求