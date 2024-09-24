AI 在招聘领域的应用
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Artificial Intelligence
2023 年 6 月 30 日
阅读时长 6 分钟

在紧张或竞争激烈的就业市场中，构建高效的招聘流程尤为重要。美国商会（ibm.com 外部链接）的数据显示，2023 年春季有超过 1000 万个职位空缺，但美国却只有 570 万人在找工作。这使求职者处于优势地位，能够争取到更高的薪资和更好的福利待遇，实现工作与生活的平衡。

很多公司为了实现招聘目标，正在重新评估招聘流程，确定其中的低效环节和改进机会，并引入人工智能 (AI)自动化来使流程对求职者和员工更具吸引力。

为什么招聘很重要？

招聘是吸引和聘用合格候选人来填补组织内职位的过程。从确定所需技能到新员工入职，招聘是一个按部就班而全面的工作流程。招聘流程的最终目的是使招聘更加高效、更具成本效益、可扩展，并且符合公司目标和法律要求。

除了填补职位空缺和满足用工需求外，当今的招聘策略更加注重提升求职者的体验。为此，人力资源 (HR) 团队会展示公司文化的亮点，并利用技术使申请流程更加高效。在有利于求职者的市场环境中，数据和 AI 技术能够帮助企业更好地了解所需人才的类型，并制定更有效的招聘策略，从而获得竞争优势。

招聘程序的基本步骤

为了建立一套更出色的招聘流程，首先要明确招聘策略。以下是企业经常采用的一些关键步骤：

  • 评估招聘需求：有效招聘流程的第一步是了解组织的需求。公司将确定技能差距、关键职位空缺，以及人员不足影响到服务和绩效的领域。这包括审查所有空缺职位，现有员工如何满足这些需求，以及新员工如何能更好地融入团队，发挥其独特优势。
  • 确定招聘方式：是在内部招聘，还是委托猎头公司，或者聘请咨询团队来指导组织的招聘工作？制定招聘计划时，组织通常会组建一个由利益相关者组成的招聘团队，由其负责与求职者进行互动。
  • 撰写职位描述：详细的职位名称和描述有助于找到最合适的人选，因此应当仔细斟酌。有些措辞可能会无意中透露出偏见，比如“刮干净胡子”，而“专业外表和着装”这样的用语则显得更中立客观。职位描述细节可以包括：
    • 标题
    • 角色
    • 职责
    • 最低资格要求
    • 地点
    • 现场、混合还是远程办公
    • 优势
  • 发布招聘信息：在这一阶段，重要的是要让人们，尤其是您所在行业的人知道职位空缺的存在。这可能包括在内部、在招聘网站上、通过社交媒体等方式发布职位信息。目标是瞄准那些最有可能成为优秀候选人的人群，以提高人才库的质量，并且更快速地甄别优秀候选人。
  • 审核申请和简历：无论是手动还是使用求职者跟踪系统 (ATS)，组织都必须审查求职者，筛选出最优秀的候选人。组织通常不仅考虑技能水平，还会考虑各种候选人与公司目标以及多元化、公平性和包容性 (DEI) 指标的契合度。预测性 AI 工具可用于创建理想候选人档案，您可以将其与优秀候选人进行比较，从而进一步确定最合适的人选。
  • 进行电话筛选：确定顶级候选人后，安排电话交谈，以便更好地了解其经验和资历。这可以由人力资源人员或招聘团队成员处理。
  • 面试：筛选出前两三名候选人后，组织可以安排面谈或视频面试，最终选出最合适的人选。招聘团队成员或直接管理招聘的人员应出席工作面试。
  • 遴选候选人：参与面试过程的各利益相关方都应参与最终候选人的遴选。此步骤可能包括通过检查推荐信和开展背景调查来审查求职者。
  • 发出录用通知：下一步是发送录用函，其中包括有关职位、入职日期、雇用条件、工作时间和报酬的基本细节。
  • 启动入职流程：这包括培训，提供工作所需的工具和技术，并安排新员工与其他同事见面。一对一的入职流程可能非常耗时，因此许多公司转向自动化和 AI 工具，以更有效地为员工配置系统并协助培训。
  • 审查、修改或重新发布：利用 ATS 平台和分析功能，审查填补职位所需的时间、应聘者人数和其他数据，以调整流程，提高效率。如果最佳候选人在任何时候拒绝了录取通知，您可以借此机会分析原因，向其他候选人发出录用通知，或者调整招聘启事以开启另一轮面试。

让我们重新思考招聘流程。如果您要为一家新公司设计招聘流程，您会在哪些方面应用 AI 和自动化来寻找和觅得最优秀的人才？

有效招聘流程的优势

无论目标是减少招聘新员工所需的成本和时间，还是仅仅打造一个更加多元化的工作场所，精心设计的招聘流程都具备很多优势，其中包括：

  • 降低招聘成本：成功的人才招聘战略可简化招聘流程，使之更快速、更具成本效益。它能积极主动地瞄准优秀人才，增加他们应聘的可能性，公司将获得有效运营所需的能力。
  • 吸引顶尖人才：Robert Half 在 2021 年进行的一项调查（ibm.com 外部链接）发现，62％ 的专业人员如果没有在两周内收到雇主的回复，就会对职位失去兴趣。高效的招聘流程可以改善求职体验，防止优秀人才因招聘过程拖沓而失去兴趣。
  • 提高人力资源工作效率：减少甄选过程所花费的时间，让 HR 团队有更多时间投入到培训、员工发展和公司文化活动中。
  • 确保技能与业务目标匹配：如果公司能深入了解岗位所需的技能和业务目标，那么就能完善职位描述，提高招聘到合适人才的概率，并有助于确保留住人才。分析技术和 AI 在这方面是很有价值的工具，可以向公司展示他们在技能方面的短板。
  • 满足合规性和内部要求：招聘策略确保最佳实践得到遵循并满足监管要求 - 从保护申请人数据到机会均等和 DEI 计划。
  • 更快地解决流程中的问题：当您在收集和分析数据的基础上采用全面的招聘方法时，就更容易看到成功和失败之处，并最终做出更好的招聘决策。
制定招聘方法

开发和微调招聘流程是一项持续的任务，尤其是在不断变化的就业市场中。以下是一些方法，可以帮助组织更有效地吸引人才：

  • 利用品牌声誉：优秀人才通常会选择那些重视员工体验，并且在业界拥有良好声誉的公司。与潜在候选人交谈时，可以适当地详细介绍员工留任率、员工满意度以及社区服务方面的举措，以突出公司提供的优越工作环境和福利。
  • 制定激励措施：考虑在基本工资之外可以提供哪些福利，例如签约奖金。此外，设立员工推荐计划是个好主意。决定如何及何时使用这些激励措施，以及 HR 或招聘经理是否拥有此决定权。
  • 外包或使用顾问：确定内部招聘是否比通过第三方招聘机构和顾问更有效。这可能是组织范围内的选择，也可能取决于具体职位的情况。
  • 优先考虑内部或外部候选人：决定是优先考虑从组织内部招聘，还是放眼外部，引入新鲜血液以带来全新的想法和观点。
  • 有针对性地发布招聘信息：研究如何使用最有效的方式和平台，寻找到最佳候选人。这可以包括 LinkedIn 等在线渠道或特定行业的网点。
  • 使用先进工具：确定自动化和 AI 等技术在招聘、候选人甄选和入职方面将发挥的作用。考虑这些工具如何帮助减少偏见、提高效率并改善员工体验。
招聘流程工具和技术

通过运用技术和数据，公司在招聘过程中可以随时获得关键候选人信息，简化工作流程，从而帮助优化招聘流程。常用工具有以下几种：

  • 求职者跟踪系统 (ATS)：ATS 提供了广泛的功能，可用于跟踪候选人数据和自动执行原本需要手动完成的任务。从发布招聘职位到筛选简历，再到确定最合适的候选人，ATS 都能提供高效的支持。
  • 全面的数据分析：数据分析系统可以向 HR 团队显示有多少人申请了某个职位，有多少人参加了面试，以及最佳候选人来自哪里。利用这些洞察并分析每次招聘的过程，将有助于改进整体招聘流程。

其他新兴工具由 AI 驱动，可提供全新能力和更深入的洞察。以下是一些关键工具：

  • 机器学习 (ML)：改进公司招聘流程的最佳方法是评估哪些有效，哪些无效。然而，许多 HR 部门缺乏时间和资源来运行分析和评估历史招聘数据。在这方面，机器学习可发挥巨大作用，跨应用程序分析招聘数据，提供洞察，帮助公司做出更好的决策。
  • 基于 AI 的自动化：近年来，入职流程自动化节省了 HR 部门无数的人工工作时间，使流程更加高效。AI 可以使入职流程更加个性化。新团队成员可通过自然语言处理和自适应 AI 工具寻求入职指导。
  • 预测性 AI：如今，AI 不仅可用于创建理想的候选人档案和评估未来的人才需求，还能更深入地洞察员工绩效，更好地指导公平且基于行业的薪酬决策。
IBM、AI 和招聘流程

招聘人员是一个繁琐的过程，涉及与招聘经理反复沟通，手动记录和管理大量数据，以及在不同系统之间切换使用多种工具。您可以使用 IBM® watsonx Orchestrate 智能地自动执行任务（例如更快地创建和发布职位要求），从而简化流程，减少所需的步骤和工具。Orchestrate 集成了您每天最常用的工具，包括寻找候选人和应用程序跟踪软件。

 
作者
IBM Education IBM Education

以会话方式获取所需信息和任务自动化功能，更快地创建和发布职位需求