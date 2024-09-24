AI 在招聘领域的应用

招聘是吸引和聘用合格候选人来填补组织内职位的过程。从确定所需技能到新员工入职，招聘是一个按部就班而全面的工作流程。招聘流程的最终目的是使招聘更加高效、更具成本效益、可扩展，并且符合公司目标和法律要求。

除了填补职位空缺和满足用工需求外，当今的招聘策略更加注重提升求职者的体验。为此，人力资源 (HR) 团队会展示公司文化的亮点，并利用技术使申请流程更加高效。在有利于求职者的市场环境中，数据和 AI 技术能够帮助企业更好地了解所需人才的类型，并制定更有效的招聘策略，从而获得竞争优势。