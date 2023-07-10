简而言之，员工体验涵盖员工与组织之间的所有互动。员工体验从潜在候选人看到公司职位发布的那一刻起，直至员工退休或离职结束。员工体验涵盖职场生活的方方面面——包括工作场所文化、公司使命、职称、日常职责与同事关系，以及工作空间、系统、公司政策和与人力资源的互动。了解重要且一致的员工体验（无论好坏）如何塑造整体企业文化。
另一方面，客户体验涵盖客户与公司之间的每一次互动与接触点。这种体验涵盖从店内及线上互动，到客户在购买或服务过程中向员工寻求帮助的各个环节。正如工作场所文化，客户体验也会因员工体验的正面或负面而得到提升或受影响。
Glassdoor 对员工满意度与客户满意度之间的关系进行了为期十年的研究。研究显示，公司 Glassdoor 评级每增加 1 星，客户满意度便提升 2.05 分（满分 100），表明更快乐、更投入的员工能够显著提升客户满意度。
积极的员工体验还可带来众多额外好处。在组织吸引和留住顶尖人才方面，77% 的潜在员工认为企业文化和公司使命是重要决策因素。令人满意且积极的员工体验还意味着员工更易感到被认可，并拥有整体更健康的身心状态。这种成就感与被认可的体验可以降低员工流失率，提升工作环境士气，并提高整体工作效率。
盖洛普最近对 450 多项研究进行了荟萃分析，比较了员工体验积极的公司与员工体验消极的公司在业务表现上的差异。分析发现，拥有积极员工体验的公司取得了以下成果：
培养积极员工体验的公司能够明显获得竞争优势。要提升公司员工体验，首先需要将其置于员工旅程的七个阶段框架下，也称为员工生命周期：
招聘阶段是潜在员工发现贵公司职位空缺的途径——无论是通过 LinkedIn 发布的职位，还是通过招聘人员。这也是潜在候选人了解工作职责、福利待遇及公司文化的机会。
这是您和潜在雇员就雇佣条款达成一致的时刻。至此，该候选人已转为新员工。
新员工的入职体验发生在培训期间，包括教授其如何使用所有必要的流程和工具。在这个阶段，员工还会了解公司的企业文化。
完成入职后，员工开始为公司的各项工作做出贡献。在这一阶段，公司需持续关注员工体验，确保其在日常工作中感到被重视和支持。正如前文所述，敬业的员工效率更高，离职率也更低。
通过定期绩效评估，公司可以帮助员工改进不足、发挥优势，并借此机会沟通哪些方面做得好、哪些需要改进，以及公司如何支持员工取得成功。
这一阶段旨在帮助员工发掘自身兴趣，并探索在公司内部的成长与发展机会。
该阶段标志着员工体验生命周期的结束，当员工退休或离开公司时，整个体验周期随之完成。
员工体验生命周期的每个阶段都提供了强化正面体验或发现改进空间的机会。在了解当前在七个阶段中的表现后，公司即可制定针对性的员工体验策略。公司可以利用这种方法，在员工体验生命周期的各个阶段进行评估与优化。
制定员工体验战略的第一步是评估现有的员工体验状况。初步评估的目的是识别存在的摩擦点及积极因素。评估员工生命周期的一个方法是邀请员工完成体验调查，并鼓励他们就公司文化、福利待遇、成长机会、工作与生活平衡以及员工体验的其他各个方面提供坦诚反馈。
评估完成后，人力资源团队、业务领导和其他相关利益方可以共同制定改进计划，针对影响生产力、员工留存率、敬业度及整体工作满意度的薄弱环节采取措施。
在起草该计划（员工体验战略）时，可参考以下步骤：
您可以采用多种策略来打造优质员工体验，例如：
正如前文所强调，相较不重视员工体验的企业，持续致力于营造积极员工体验的公司能够获得明显的竞争优势。
博客文章《重新思考招聘》总结了 ThisWay Global 创始人兼 CEO Angela Hood 的建议，为希望在招聘之外提升员工体验的企业提供了指导方向。在吸引并留住顶尖人才时，Hood 建议公司应能够向求职者清晰表达两点：
人工智能 (AI) 与自动化是两类顶尖技术解决方案，能够打造提升员工体验的方案，从而提高满意度和工作效率，尤其对应前文提到的七大战略中的两项。
IBM watsonx 解决方案能够改善员工体验，让员工以轻松对话的方式获取所需信息，并通过任务自动化更高效地服务客户和完成工作。