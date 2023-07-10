简而言之，员工体验涵盖员工与组织之间的所有互动。员工体验从潜在候选人看到公司职位发布的那一刻起，直至员工退休或离职结束。员工体验涵盖职场生活的方方面面——包括工作场所文化、公司使命、职称、日常职责与同事关系，以及工作空间、系统、公司政策和与人力资源的互动。了解重要且一致的员工体验（无论好坏）如何塑造整体企业文化。

另一方面，客户体验涵盖客户与公司之间的每一次互动与接触点。这种体验涵盖从店内及线上互动，到客户在购买或服务过程中向员工寻求帮助的各个环节。正如工作场所文化，客户体验也会因员工体验的正面或负面而得到提升或受影响。

Glassdoor 对员工满意度与客户满意度之间的关系进行了为期十年的研究。研究显示，公司 Glassdoor 评级每增加 1 星，客户满意度便提升 2.05 分（满分 100），表明更快乐、更投入的员工能够显著提升客户满意度。

积极的员工体验还可带来众多额外好处。在组织吸引和留住顶尖人才方面，77% 的潜在员工认为企业文化和公司使命是重要决策因素。令人满意且积极的员工体验还意味着员工更易感到被认可，并拥有整体更健康的身心状态。这种成就感与被认可的体验可以降低员工流失率，提升工作环境士气，并提高整体工作效率。

盖洛普最近对 450 多项研究进行了荟萃分析，比较了员工体验积极的公司与员工体验消极的公司在业务表现上的差异。分析发现，拥有积极员工体验的公司取得了以下成果：