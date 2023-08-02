聊天机器人如何改善人力资源运营

当今的人力资源部门难以有效地管理人力资源运营和完成日常任务，在缺乏自助服务系统的情况下，每天都会浪费时间回答员工的常见问题。当 HR 专业人员被迫将时间分配给这些日常问题和重复性任务时，他们无法专注于有价值的工作，例如招聘、留任和激励、领导力发展和企业文化。随着 HR 部门承担起更具战略性的角色，解决这些问题已经势在必行。
使用自然语言处理 (NLP) 和机器学习的 HR 聊天机器人可以理解、沟通，甚至自动执行操作，为候选人和员工提供支持。例如，智能 HR 机器人可以指导新员工完成入职流程、回答常见问题、推荐学习资源，并帮助员工请假或检查剩余假期。聊天机器人解决方案也可以提供提醒、进行调查和收集反馈，以增强员工体验。
强大的 AI 聊天机器人可以全天候为员工提供帮助。它们充分利用对话搜索并可以分析大量业务文件（例如公司政策），为员工的问题提供准确的答案。HR 聊天机器人可以让员工将时间和精力分配给价值更高的工作。
对于一般的 HR 流程，聊天机器人通过管理休假、招聘流程、员工费用报销和内部沟通来协助 HR 团队的运营。此外，聊天机器人还提供工资和政策信息，并收集和存储可在需要时检索的数据。聊天机器人不依赖于冗长的反馈调研，而是征求实时的员工反馈。聊天机器人经过训练，可以在与员工沟通和分析信息时征求反馈。此外，会话式 AI 解决方案还可提出改善员工工作生活的策略和解决方案。这些行动可以提高员工敬业度，同时也可以为组织收集有价值的洞察分析。
HR 聊天机器人通过收集和筛选简历、评估申请人、跟踪申请人的招聘流程、安排面试、为员工提供个性化的职业发展以及收集反馈来将招聘流程数字化。人工智能驱动的聊天机器人会自动收集申请人的数据，并根据个性化参与和常见问题提供相关见解，从而提高招聘流程的整体质量。
通过使用人工智能驱动的 Waston Assistant，HR 主管在运营和工作流方面体验到了显著改善。具体而言，watsonx Assistant 已将员工花在常见人力资源任务上的时间减少了 75％。
IBM watsonx Assistant 通过个性化聊天机器人和自动化为员工队伍赋权。watsonx Assistant 可以与电话、短信、网络聊天、Slack、Facebook Messenger 和 WhatsApp 之类的消息应用程序，以及公司使用的 HR 系统等平台集成。集成 watsonx Assistant 后，它能以直接发送消息的形式或在频道中回复问题。
watsonx Assistant 虚拟代理提供保险、退休、健康、残疾保险、家庭福利和人寿保险等方面的援助。澳大利亚最大的电信公司 Telstra 使用 watsonx Assistant 构建了一个名为 Codi 的聊天机器人，该机器人可以处理多项内部和外部任务，估计节省了 1000 万澳元。
在中国，watsonx Assistant 使新奥集团员工无需进行手动查询即可收到内部流程的状态更新，例如费用报告。
watsonx Assistant 帮助 HR 专员倾听并了解员工的需求，实现主动而非被动响应，并提高员工满意度。通过识别差距并在员工需要的时间和地点为他们提供支持，watsonx Assistant 聊天机器人可以提高 HR 专业人员的效率和效能，从而改善整体业务运营和流程。
了解新冠疫情如何推动虚拟代理技术 (VAT) 的采用进入超速发展阶段。
了解 IBM watsonx Assistant 如何削减成本、增加收入并腾出宝贵资源，用于更高价值的工作。
我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
想要从 AI 投资中获得更好的回报吗？了解如何通过帮助您最优秀的人才构建和提供新的创新解决方案，在关键领域扩展生成式 AI 来推动变革。
深入了解强大 AI 战略的 3 个关键要素：创造竞争优势、在整个企业中扩展 AI 以及推进值得信赖的 AI。