作为人力资源自动化的一部分，入职自动化融合了组织流程和技术，包括机器人流程自动化 (RPA) 和 AI，能够为自动化入职计划提供动力。组织选择自动化员工入职流程，可以提高效率、减少错误并寻找和招聘更好的候选人。它可为多个利益相关者提供优势，包括人力资源部门和新员工。

所有组织，特别是拥有数千名员工的组织，都可以通过简化员工入职流程和最大限度减少花在耗时的管理任务上的时间来获益。其中一些重复性任务可以在员工入职第一天之前进行，而其他一些则在员工开始为公司工作时进行。近年来，由于将人工智能 (AI) 引入到 HR 人才流程中，自动化变得更加强大。

消除手动入职作业还有益于招聘和离职，即管理员工在接受新工作、被解雇、下岗或退休后离开公司的过程。

例如，它可以从潜在员工的求职信或简历中获取信息，并将其与工作标准进行匹配，以了解候选人是否合适。如果候选人进入面试环节，自动化系统可以为面试官填写介绍表。当员工离职时，自动化系统可以向离职员工发送他们需要签署的任何剩余文件，并在他们离职后立即将其从所有敏感材料中注销。如果他们远程办公，系统还可以发送他们可能需要退回的任何设备的文档和邮寄标签。