利用 AI 智能体重塑人力资源

2024 年 10 月 30 日
HR 领导者需要应对不断变化的员工队伍格局（标志性事件：员工期望不断变化、全球劳动力短缺以及技能差距不断扩大），他们认识到，未来的工作将受到新的职场实践和技术进步的影响，尤其是 AI 和自动化。我们的 HR 智能体提供变革性解决方案，帮助首席人力资源官 (CHRO) 保持组织处于领先地位，在提高运营效率的同时提供卓越的员工体验。
这不仅仅是一次技术升级，更是对 HR 部门未来的战略投资，为团队提供所需的工具，让他们在员工参与度、保留率和满意度对企业成功至关重要的时代茁壮成长。
在当今快节奏的世界中，求职者和员工希望他们的查询能得到无缝、即时的回复，而回复延迟可能会导致挫败感和敬业度下降。在处理查询、管理重复性任务、确保合规性和推动组织文化之间，当今的 HR 部门已经捉襟见肘。
新兴的生成式人工智能（生成式 AI）功能与数字自动化紧密融入，为 HR 领导者提供了新的机会，可以转变 HR 运营、提高员工生产效率并促进获得竞争优势所需的现代化。
过去，构建这些人工智能 (AI) 解决方案以提供全新的员工体验需要 12 个月或更长时间，以及数百万美元的资源成本。这阻碍了企业利用 AI 技术推动 HR 长期可持续转型。为了帮助加速和简化 HR 运营转型之旅，IBM 将近十年来专注于 HR 的 AI 和自动化经验融入到 HR 智能体中。
利用 HR 智能体，员工不用考虑复杂的基础 HR 系统、工具和流程。它们提供了一个以 AI 为先的直观参与层，为关键的 HR 主题提供答案，帮助员工轻松完成复杂的管理任务。想象一下，只需点击几下，就能自动完成审批多名员工的休假申请的整个流程。而且，还能以逸待劳，从文件收集到帐户设置，自动完成整个入职旅程。
HR 智能体可以自主执行复杂的多步骤任务，例如协调工作流程，以及使用工具和推理来提高核心 HR 领域的工作效率，包括员工支持、人才招聘、管理、入职、学习和发展等等。
这些代理基于watsonx Orchestrate构建，并由尖端的 GenAI 和自动化提供支持，使员工能够加快任务速度并提高整个团队的工作效率。
IBM 对人力资源领域人工智能和自动化的变革力量有着第一手的经验。IBM 的 AskHR 可自动化超过 80 个常见的人力资源流程，并且具有很高的采用率。它为 HR 部门、IBM 员工和经理节省了大量完成或支持 HR 流程的时间。
通过自动执行日常任务，IBM 的 HR 团队能够专注于战略规划、文化建设和人才发展，提供了简化、个性化和数据驱动的 HR 支持体验。
我们的 HR 技术副总裁 Jon Lester 指出了 watsonx Orchestrate 的与众不同之处：“它可以同时与多个不同角色的人员互动。它会记住用户昨天告诉它的内容，并在适用的情况下将这些信息应用于今天的操作。当人类设定规则之后，它将会统一应用这些规则。用户可以培养它的技能：可以训练它在一个流程中执行某些任务。随后，它就可以轻松地在其他流程中应用这些技能。这样，就可以构建一个又一个用例。聊天机器人根本无法与它相提并论。它切实改变了我们对未来工作方式的理解。”
AI 的快速发展正在改变职场，而我们的 HR 智能体处于这场革命的最前沿。我们致力于推动创新，为团队节省时间，并提升所有人的职场体验。
加入等候列表，率先体验更短的实现价值的时间，以及我们不断增加的高投资回报率 HR 用例（从员工支持开始）的技能清单带来的好处。