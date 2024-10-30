利用 AI 智能体重塑人力资源

开启人力资源 (HR) 支持的新时代，将管理人员、员工和 HR 专业人员从耗时、重复性的任务中解放出来。

新推出的企业 HR 智能体是让 IBM 倍感自豪的产品，经理、员工和 HR 专家将能够通过值得信赖的自然语言聊天体验自助完成与 HR 相关的任务。

IBM® watsonx Orchestrate 目录中现已提供 HR 智能体的私人预览版，旨在彻底改变团队体验 HR 支持的方式，专为优化整个员工生命周期的 HR 工作流程而量身定制。