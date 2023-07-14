HR 自动化使用软件和算法来处理以前由 HR 专业人员手动完成的活动。这些活动包括用于跟踪申请人的数据输入、起草职位要求、新员工入职、离职协议和休假请求管理。它支持采用基于数据的方法来实现人才获取、员工发展和留任，旨在减轻偏见并提升求职者和员工的体验。

使用自动化、人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP)，组织可以通过更少的手动任务来简化人力资源流程。人力资源自动化领域中使用的最新 AI 技术是 AI 助手和 AI 智能体。AI 助手是能够基于新内容进行创建的高级 AI 模型，而 AI 智能体则旨在代表用户在定义的范围内以更大的自主权行事。

智能体式 AI 智能体可以帮助减轻人力资源人员的管理工作量，从而减少错误、提高效率、确保一致性并改善整体员工体验。这些功能使得人力资源专员能够专注于人力资源真正关于人的方面，例如塑造公司文化、促进员工流动以及做出战略性增长决策。

生成式 AI 和智能体 AI 的进步可以显著增强人力资源自动化，提高响应能力，减少人工工作量，并提高人力资源流程的准确性。然而，使用这些工具也伴随着责任，需要以合乎道德和透明的方式实施，尊重数据隐私并尽量减少偏见。