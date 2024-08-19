AI 的进步为人力资源部门创造了几种强大的用例，这样，他们就可以利用这种技术改进他们的工作流。各个组织可以使用机器学习、生成式 AI、自然语言处理 (NLP) 以及其他高级自动化和 AI 工具改善整体招聘体验。人工智能驱动的工具可以帮助各个组织节省资金并找到最佳候选人。

使用 AI 的组织会发现更多的求职者也在使用 AI 强化他们的工作。麦肯锡发现，88% 的调查受访者正在使用生成式 AI（ibm.com 外部链接）强化他们的工作。1因此，在求职过程中，他们可能不太介意遇到这种情况。

人工智能驱动的人才招聘可以减少为了寻找、评估和招聘优秀求职者而花费的时间，以改善组织的整体招聘流程。