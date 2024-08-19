发布日期：2024 年 8 月 19 日
撰稿人：Keith O'Brien、Amanda Downie
让 AI 助力人力资源和人才转型
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AI 还可以帮助候选人找到所需的信息，以决定是否申请工作。如果职位描述中的任何信息含糊不清，他们可以使用聊天机器人等 AI 工具询问有关职位和要求的具体问题。此外，顶尖人才（尤其是信息技术领域的人才）希望看到他们的潜在雇主利用 AI 技术改进工作流。
从人力资源专业人员的职责中消除所有手动工作之后，他们就可以专注于更具战略性的计划。AI 算法可以减轻人力资源专业人员的负担，这样，他们就可以腾出更多时间回答顶级候选人的问题，并说明候选人为什么应该加入他们的组织。
在工作期间，人力资源员工可能必须完成几项手动任务。如果 AI 能够承担一些这样的职责，人力资源员工就可以专注于更有价值的活动，也就是与潜在员工互动。
生成式 AI 可以帮助人力资源专业人员更快地做出决策，并回答棘手的员工问题。尽管员工在与候选人交谈时可以使用 ChatGPT 等免费工具生成潜在的脚本，但组织最好构建或授权使用更适合特定行业的生成式 AI 工具，以帮助与候选人讨论机会。
组织可以利用 AI 分析候选人的公开信息，例如他们的社交媒体帖子，以识别潜在的危险信号。通过使用 AI 实时审查潜在候选人，可以节省时间和资源。
只有当组织为新员工办理入职并让他们开始工作之后，新员工才会成为真正意义上的员工。AI 有助于加快这一过程，这样，组织就可以快速帮助新员工开始执行他们受聘的工作。
招聘团队可能会发现，他们在招聘过程中必须创建大量的招聘信息，因此不堪重负。有时，他们默认使用宽泛的描述吸引尽可能多的受众。AI 可以帮助招聘人员自动执行那些耗时的任务，并为不同类型的候选人创建很多定制版本的招聘信息。
组织可使用 AI 在进行面对面的面试之前先向候选人询问一系列筛选问题。但是，使用此选项的组织应格外小心地解释此流程及其背后的原因，以免可能让候选人望而却步。
组织应当确定他们当前的人才招聘工作流和资源，以便能够开始为所有相关方（组织、候选人和员工）构建人工智能驱动的适当招聘策略。
人力资源团队可采用免费及付费、通用及行业特定的 AI 工具和技术。高管团队应与其 IT 团队和人力资源员工进行协调，以便确定能助力人才招募战略的最佳投资。
在将 AI 落实到流程中之前，各个组织应当深入了解负责任的 AI 对他们意味着什么。如果对 AI 使用不当，就会造成声誉、道德和法律方面的后果。
必须首先试用 AI 技术，才能对所有候选人应用这些技术，这一点至关重要。这样，组织就可以确定系统中是否存在任何偏见，或者这一过程是否会让候选人感到担忧。组织应当测试新的 AI 增强功能并分析结果，然后再决定将其整合到当前的所有搜索中。
要将 AI 整合到人才招聘活动中，需要不断评估此流程的运作方式。组织应当建立自然的审查节奏，以了解哪些方面得到改进、哪些方面无功而返。
招聘和雇用新候选人可能需要付出高昂的成本。AI 可以简化人才招聘过程中的很多手动流程。通过根据候选人的储备情况自动安排面试并扫描简历以获取关键专业知识，可以减少需要处理繁重手动任务的人力资源代表数量。这样，他们就可以专注于更有价值的任务。
例如，AI 可以根据可用的时间安排面试，因此，人力资源专业人员不必查看他们的日历就可以找到合适的时间面试候选人。
AI 可从多个方面改善决策过程并缩短招聘时间。人力资源团队可使用人工智能驱动式招聘工具更快出现在候选人面前，并在出现人才竞争之前抢先提供录用通知。AI 可自动筛选简历，并将候选人与空缺职位进行匹配。
通过利用 AI 更好地传递消息，可以从候选人那利取得更好的结果。各个组织可以利用历史数据更好地了解过去的哪些招聘信息具有吸引力，以及招聘人员应当使用哪些信息吸引候选人。人工智能驱动的互动可以提供个性化的工作推荐并回答特定的问题。预测性分析还可以帮助各个组织更好地制定面向未来的招聘策略，以了解求职者的偏好是如何变化的。
AI 可以帮助各个组织既找到正确的员工，又不像传统的手动流程那样费时费力。AI 还可以帮助留住员工，这样可以最大限度地减少重要员工的流失并为重要岗位填漏补缺，从而帮助完成人才招聘过程。AI 还可以帮助确定指标，以了解组织如何吸引顶尖员工，并重复组织的成功。
在人才招聘中使用 AI 时，会面临一些挑战。
由于为 AI 赋能的系统是由人类构建的，这些人类的偏见可能蔓延到这些 AI 系统。组织可以利用 AI 仔细审阅数以千计的简历和申请，以确定是否有潜在员工符合组织为空缺职位设定的任何标准。
在此流程之初，投资 AI 技术可能需投入高昂成本。但是，效率的改进（例如，招聘时间缩短）最终却有助于削减组织的成本，并使整个流程更具价值。
如果组织将全部精力都集中在 AI 人才招聘上，可能会错过那些认为招聘过程不够人性化的候选人。避免这种情况的最佳方法是将 AI 视为一种增强，而不是替代人为接触。
一些潜在员工和现有员工可能担心组织如何利用 AI 执行某些任务。组织应当开诚布公地讨论他们如何使用这种技术以及这种技术如何让各方受益。超过 61% 的美国人并不知道（ibm.com 外部链接）各个组织在他们的招聘流程中使用 AI。2
随着语言模型的改进和越来越多的组织将 AI 技术嵌入到招聘实践中，AI 只会成为人才招聘中更强大的力量。人力资源团队在日常活动中使用 AI ，AI 将越来越多地处理一些职能，如发布招聘信息和筛选简历。随着组织信任 AI 采取更多行动，他们必须努力确保这些系统不带偏见，并以一种能识别各行各业不同候选人的方式进行设置。
生成式 AI 正在重新定义从入门级到高管级的每一项工作和每一项任务。
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通过扩大 AI 功能的应用以增强核心人力资源流程，企业有望实现转型。
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了解生成式 AI 如何帮助组织改变人才和人力资源运营方式
深入了解这一“面向人才的 AI”网络研讨会系列，该系列旨在帮助人力资源领导者重塑人力资源职能并将这一职能现代化。
随着 AI 时代的到来，高管和员工们都在思考它将如何影响就业以及保持领先优势所需的技能。提升和重塑技能，以迎接 AI 时代。
深入了解学会利用最新 AI 工具的组织如何释放员工的时间，并在其人力资源运营注入更多“人性化”。
1 真正的生成式 AI 人才库（ibm.com 外部链接），麦肯锡，2024 年 4 月 17 日。
2 利用 AI 改变人才招聘方式（ibm.com 外部链接），《福布斯》，2023 年 10 月 23 日。