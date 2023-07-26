在人力资源领域，从简历解析、人才寻源与筛选到人岗匹配，许多流程、应用及技术历来都得益于自动化与 AI 能力，并与之紧密协同。然而，在这个新时代，生成式 AI 可以通过有针对性的顾问提供更多服务，其用例也将继续扩大并带来更多优势。现在，可以利用数据驱动的洞察分析和生成式 AI 来增强人类员工在职位描述创建和智能搜索等流程方面的工作。这不仅可以改变 HR 流程、增强业务运营，还可以赋予 HR 专员创新的能力，并专注于更高价值的工作。

例如，IBM 的人力资源部门在过去六年里致力于打造其内部人工智能驱动的数字助手 AskHR，已有超过一百个流程实现自动化，并且每年处理超过 150 万次员工对话。AskHR 为用户提供相关信息，并最近开始向准备出差的员工推送提醒，发送天气预警，并协助处理其他日常流程。随着 AskHR 不断继续学习和扩展其能力，人类员工可以在重复性任务上节省时间，从而专注于更复杂的工作。

在招聘与人才获取等场景中，AI 技术已日趋成熟，有效优化了人才引进的时间与成本。通过根据职位要求、人才可用性和其他必要标准对招聘需求进行细分，招聘人员有可能改善候选人技能匹配，吸引更多多样化的人才，并提高工作效率。