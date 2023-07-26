生成式 AI 和基础模型的出现，已经彻底改变了各行各业在当前转折点上的运营方式。在 HR 职能中尤其如此，它已被推向了新 AI 时代的前沿。在 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一项近期研究“CEO decision-making in the age of AI”中，36% 的受访 CEO 认为劳动力和技能是影响其企业的最重要因素。在招聘、留任及人才技能发展等核心人力资源流程中，拓展 AI 的应用范围以增强人类工作效能，将有力推动企业转型，助力组织在全球市场中赢得竞争优势。
下载"Enterprise generative AI: State of the market"报告
在人力资源领域，从简历解析、人才寻源与筛选到人岗匹配，许多流程、应用及技术历来都得益于自动化与 AI 能力，并与之紧密协同。然而，在这个新时代，生成式 AI 可以通过有针对性的顾问提供更多服务，其用例也将继续扩大并带来更多优势。现在，可以利用数据驱动的洞察分析和生成式 AI 来增强人类员工在职位描述创建和智能搜索等流程方面的工作。这不仅可以改变 HR 流程、增强业务运营，还可以赋予 HR 专员创新的能力，并专注于更高价值的工作。
例如，IBM 的人力资源部门在过去六年里致力于打造其内部人工智能驱动的数字助手 AskHR，已有超过一百个流程实现自动化，并且每年处理超过 150 万次员工对话。AskHR 为用户提供相关信息，并最近开始向准备出差的员工推送提醒，发送天气预警，并协助处理其他日常流程。随着 AskHR 不断继续学习和扩展其能力，人类员工可以在重复性任务上节省时间，从而专注于更复杂的工作。
在招聘与人才获取等场景中，AI 技术已日趋成熟，有效优化了人才引进的时间与成本。通过根据职位要求、人才可用性和其他必要标准对招聘需求进行细分，招聘人员有可能改善候选人技能匹配，吸引更多多样化的人才，并提高工作效率。
虽然可能性无穷，但在 HR 中应用生成式 AI 的用例激增，也带来了关于滥用和潜在偏见的问题。AI 在 HR 应用中的广泛采用和使用，可能引发关于伦理影响以及对员工数据和隐私的影响的担忧。在将 AI 纳入其流程之前，组织应明确界定负责任的 AI 对他们的具体意义，并明确不仅要做什么，还要明确不愿做什么。若企业未能制定支持负责任地使用 AI 的组织战略，则可能面临更为严峻的声誉、监管、法律乃至财务风险。
因此，负责任的 AI 使用对于员工整个生命周期的成功至关重要，必须在生成式 AI 战略中考虑到这一点。因此，人力资源领导者不能简单地依赖 AI 自行决策。在负责任地使用 AI 的过程中，应全程让员工参与，以帮助获得信任和组织的支持。
为了帮助将负责任的 AI 使用融入组织文化，IBM 建议组织遵循 AI 伦理的以下五个支柱。
虽然我们不知道下一代生成式 AI 会发展到什么程度，但我们鼓励组织将这些伦理支柱作为企业文化的基础组成部分。人力资源领导者定下基调。他们必须就 AI 与数据隐私的伦理问题，推动全公司范围内的审视与探讨。他们还必须能够向组织解释他们计划如何以合乎道德和值得信赖的方式实现 AI 的应用。
在将 AI 引入 HR 流程时，有许多因素需要考虑，这使得企业领导者面临决策压力的问题，如何、何时以及在哪里使用人工智能以惠及员工。从如何开始、确认是否拥有必要的技能和技术、到使用高质量的数据，这一决策过程可能变得复杂、令人不堪重负且令人困惑。此外，还有巨大的压力要求将 AI 集成到越来越多的应用场景中，提高生产力水平并创造新的商业模式。
为了简化并确定最佳行动方案，您应回归基础，专注于您的战略、运营模式和人员，帮助评估组织的 AI 准备情况。
若将企业整体战略与生成式 AI 战略深度融合，明确端到端的流程与工作流，并统筹人员培训与技术部署的协同机制，挑战自会迎刃而解。无论处于这个过程的哪个阶段，IBM Consulting 都能帮助解答难题，将 AI 应用集成到您现有的 HR 系统中，加速数字化转型，并释放员工潜力。
