IBM 最新研究揭示了 AI 如何改变工作方式，以及人力资源领导者应该如何应对

生成式 AI 的兴起引发了许多关于这项技术将如何影响员工队伍的新问题。即使 AI 在商业领域的应用变得越来越普遍，人才仍然是核心竞争优势。但正如 IBM 商业价值研究院 (IBV) 新发布的一项全球性研究所揭示的那样，企业领导者正面临一系列与人才相关的挑战，包括技能缺口、员工期望转变，以及对新运营模式的需求。
全球技能缺口真实存在，而且还在不断扩大。受访高管估计，未来三年，由于实施 AI 和自动化，有超过 41% 的员工需要重新学习技能。根据世界银行的统计数据，这可能意味着全球 34 亿劳动力中将有 14 亿员工需要重新学习技能。受访者还表示，为现有员工培养新技能是人才发展面临的首要问题。
AI 对不同员工群体的影响有所不同。各个层级的员工都可能受到生成式 AI 的影响，但预计初级员工受到的影响最大。77% 的受访高管表示，初级职位已经开始受到生成式 AI 的影响，且未来几年这一影响将进一步加剧。只有 22% 的受访者表示，高管或高级管理职位也面临同样的情况。
AI 可以增强员工能力，从而为员工开辟更多可能性。事实上，87% 的受访高管认为，生成式 AI 更有可能增强员工能力，而不是取代员工。不同职能部门的情况有所不同。97% 的高管认为，采购部门员工更有可能得到增强而非被取代，而对于风险与合规部门、财务部门、客户服务部门和营销部门的员工，这一比例分别为 93%、93%、77% 和 73%。
与灵活性和发展机会相比，员工更关心做有意义的工作，但领导者并不总是与他们的需求保持一致。随着 AI 准备好承担更多手动和重复性任务，受访员工表示，参与有意义的工作是他们除了薪酬和工作保障之外最关心的因素，比灵活的工作安排、发展机会和公平性更为重要。此外，近一半的受访员工认为，他们所做的工作本身远比为谁工作或经常与谁一同工作要重要得多。
然而，雇主似乎没有意识到什么才是最重要的。受访的高管表示，工作是否具有意义对员工而言是最不重要的因素，他们反而认为，除了薪酬和工作保障之外，灵活的工作安排才是最重要的。
与六个月前相比，职场发生了变化。领导者们开始相信，未来的企业可能无法依靠过去的人才来运行，而未来的人才也可能无法依赖过去的工作方式。
在组织如何适应生成式 AI 带来的变革方面，人力资源部门领导者可以发挥严重作用。这些领导者能够引领组织应对这些挑战，重塑工作和运营模式，从而带领组织走向未来。下面是一些值得考虑的举措。
现在正处于工作方式转型的关键节点，人力资源领导者面临着巨大机遇，但也面临着风险。随着组织进一步拥抱 AI，惟有借助人力资源领导者的力量优先采用全新的人才管理与运营模式，将人才和技术结合起来，才能实现成功的变革，提高生产力并提升商业价值。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
使用 IBM watsonx Orchestrate 加速人力资源流程并自动执行繁琐的任务。
利用生成式 AI 解决方案简化 HR 流程、增强决策能力并推动业务成果。