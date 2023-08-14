IBM 最新研究揭示了 AI 如何改变工作方式，以及人力资源领导者应该如何应对

生成式 AI 的兴起引发了许多关于这项技术将如何影响员工队伍的新问题。即使 AI 在商业领域的应用变得越来越普遍，人才仍然是核心竞争优势。但正如 IBM 商业价值研究院 (IBV) 新发布的一项全球性研究所揭示的那样，企业领导者正面临一系列与人才相关的挑战，包括技能缺口、员工期望转变，以及对新运营模式的需求。

全球技能缺口真实存在，而且还在不断扩大。受访高管估计，未来三年，由于实施 AI 和自动化，有超过 41% 的员工需要重新学习技能。根据世界银行的统计数据，这可能意味着全球 34 亿劳动力中将有 14 亿员工需要重新学习技能。受访者还表示，为现有员工培养新技能是人才发展面临的首要问题。

AI 对不同员工群体的影响有所不同。各个层级的员工都可能受到生成式 AI 的影响，但预计初级员工受到的影响最大。77% 的受访高管表示，初级职位已经开始受到生成式 AI 的影响，且未来几年这一影响将进一步加剧。只有 22% 的受访者表示，高管或高级管理职位也面临同样的情况。

AI 可以增强员工能力，从而为员工开辟更多可能性。事实上，87% 的受访高管认为，生成式 AI 更有可能增强员工能力，而不是取代员工。不同职能部门的情况有所不同。97% 的高管认为，采购部门员工更有可能得到增强而非被取代，而对于风险与合规部门、财务部门、客户服务部门和营销部门的员工，这一比例分别为 93%、93%、77% 和 73%。

与灵活性和发展机会相比，员工更关心做有意义的工作，但领导者并不总是与他们的需求保持一致。随着 AI 准备好承担更多手动和重复性任务，受访员工表示，参与有意义的工作是他们除了薪酬和工作保障之外最关心的因素，比灵活的工作安排、发展机会和公平性更为重要。此外，近一半的受访员工认为，他们所做的工作本身远比为谁工作或经常与谁一同工作要重要得多。

然而，雇主似乎没有意识到什么才是最重要的。受访的高管表示，工作是否具有意义对员工而言是最不重要的因素，他们反而认为，除了薪酬和工作保障之外，灵活的工作安排才是最重要的。

与六个月前相比，职场发生了变化。领导者们开始相信，未来的企业可能无法依靠过去的人才来运行，而未来的人才也可能无法依赖过去的工作方式。

在组织如何适应生成式 AI 带来的变革方面，人力资源部门领导者可以发挥严重作用。这些领导者能够引领组织应对这些挑战，重塑工作和运营模式，从而带领组织走向未来。下面是一些值得考虑的举措。

重新设计工作方式，以运营模式为先导。自动执行低效流程并不会改进相关流程。与其自动完成一直在做的相同活动，不如重新开始，寻找更好的前进方向。通过流程挖掘，可以分析工作方式，找出存在瓶颈或效率低下的环节。以此为基础，您可以重新思考并重新设计工作方式，确定可以应用 AI 或自动化来处理哪些任务，以便让员工腾出时间来完成真正需要他们参与的高价值任务。例如，IBM 的人力资源团队重新审视了高度手动、数据密集型的季度晋升流程，应用定制的 watsonx Orchestrate 解决方案来自动收集数据，从而让员工能够将更多时间投入到高价值任务上。

像投资技术一样投资人才，让员工队伍为 AI 和其他颠覆性技术变革做好准备。对于人力资源领导者来说，现在是一个关键时刻，他们需要挺身而出，帮助组织制定转型战略，并确定如何将人才与 AI 结合起来实现这一战略。人力资源领导者需要推进员工队伍规划设计和战略制定工作，例如定义更高价值的工作任务，确定未来关键岗位和技能，以及管理招聘、人员调岗、员工留任等。这可能包括审查岗位，识别和消除可由 AI 处理的重复性任务，合并岗位以创建新岗位，扩展岗位以涵盖应用或管理 AI 工具等任务，以及为由人驱动的更高级别任务制定有针对性的技能发展计划。

无论是现在还是将来，都将技能置于员工队伍战略的核心。领导者应该思考如何提高员工队伍的整体技术水平。这可以成为员工培养新技能的坚实基础，包括如何创造性和负责任地使用 AI 来开展工作。这并不意味着每位员工都必须学习编程，但是大多数员工都必须熟悉新的 AI 解决方案。对于员工来说，对 AI 及其功能有基本的了解非常重要，这样他们才能这项技术的批判性思考者和高效使用者。每个人都应有权提出问题，包括模型训练数据、预测过程、潜在偏差等问题。技术也能帮助提升技能和促进职业发展。带有动态提示的互动式职业发展路线图可以帮助员工了解他们未来的发展预期。IBM Consulting 为达美航空搭建了技能基础和人才平台，使其 IT 员工队伍能够提高技能水平，掌握关键的新技术。未来的人才渠道也是一个重要考量因素。全球 AI 技能缺口已成为当今各行各业众多企业面临的迫切挑战，而填补这一缺口需要企业进行战略性投入。

让员工掌握主动权，赋予工作更多意义。AI 有可能改变员工体验。它可以自动执行重复性任务，让员工专注于自己热爱的事情，腾出时间来发展技能或平衡工作与生活；此外，它还有可能创造出令人兴奋的新工作岗位和职业路径。让员工参与这一过程非常重要。例如，可以为团队提供一个交流平台，让他们推荐哪些任务可以自动执行以使他们的工作更轻松、更有成就感，同时利用数字渠道建立持续、开放的反馈闭环机制。这种乐于接受反馈的开放态度和全公司范围内的成长型思维也有助于培养下一代领导者。组织应营造一种良好的环境，鼓励各级领导者提出新想法并在其职责范围内创造性地运用技术。

现在正处于工作方式转型的关键节点，人力资源领导者面临着巨大机遇，但也面临着风险。随着组织进一步拥抱 AI，惟有借助人力资源领导者的力量优先采用全新的人才管理与运营模式，将人才和技术结合起来，才能实现成功的变革，提高生产力并提升商业价值。